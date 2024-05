Forró dos Médicos celebra 40 anos do Sindimed com mega evento

Em comemoração aos 40 anos do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed), a capital sergipana será palco de uma das mais aguardadas celebrações do ano: o XIII Forró dos Médicos. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 29 de maio, a partir das 20h, no Arraiá da Roça, espaço de eventos Marlene Andrade, bairro Robalo, zona de expansão de Aracaju.

Com um ambiente cuidadosamente decorado e repleto de cantinhos ‘instagramáveis’, o evento visa proporcionar uma socialização com a classe médica e seus familiares, além, é claro, de fomentar a tradição nordestina numa experiência inesquecível. As cores vibrantes das bandeirolas e adereços típicos criarão um cenário perfeito para diversão.

E o que seria de um bom arraiá sem as deliciosas bebidas e comidas típicas? Os participantes poderão saborear uma variedade de quitutes que são a cara do São João: pamonha, canjica, milho cozido, entre outras delícias que fazem parte da rica culinária nordestina.

Atrações musicais

A animação está garantida com uma seleção de atrações musicais de tirar o chapéu. O Trio Fala Sério, Edson Joy e a renomada banda XoteBaião vão fazer todo mundo arrastar o pé e dançar até o sol raiar. E para completar, a quadrilha junina Xodó da Vila trará todo o encanto e tradição das danças típicas, com uma apresentação que promete emocionar e divertir o público.

Ainda há ingressos disponíveis, mas é bom correr, pois são limitados! Garanta já a sua participação nesse mega evento indo até a sede do Sindimed ou reservando pelo telefone 99971-6742.

Serviço:

O quê: XIII Forró dos Médicos

Quando: 29 de maio de 2024, a partir das 20h

Onde: Arraiá da Roça, espaço de eventos Marlene Andrade, bairro Robalo, Aracaju.

Ingressos: Disponíveis na sede do Sindimed ou pelo telefone 99971-6742

Por Joângelo Custódio