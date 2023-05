XIII Semana Gastronômica da Unit contempla as atualidades

Em sua 13º edição, evento realizado nos dias 17 a 19 de maio contou com a participação de egressos de sucesso do curso de Gastronomia da Universidade Tiradentes (Unit)

O gastrólogo precisa estar sempre atento às demandas e novidades no mercado. E para aprimorar o conhecimento dos estudantes, a Universidade Tiradentes (Unit) realizou a XIII Semana Gastronômica. Durante o evento, também foram celebrados os 13 anos de fundação do curso contemplando as atualidades da culinária brasileira e mundial por meio de exemplos de inovações e tendências na cozinha. As palestras e minicursos ocorreram nos dias 17 a 19 de maio, no campus Farolândia.

Em meio a palestras e minicursos, egressos de sucesso como Roberta de Carvalho Santana, Silvana Castro, Geon Cruz e Hudson Oliveira compõem a programação do evento. Para a coordenadora do curso de Gastronomia da Unit, professora Isabelle Brito, o importante para um profissional é ir além da cozinha.

“Durante os minicursos e palestra, os nossos convidados que são egressos da Unit, falaram sobre o mercado de trabalho, como deve ser o perfil profissional para se destacar, tendências na culinária e aulas práticas para os alunos colocarem a mão na massa. Uma das missões do evento é compartilhar receitas culinárias que aliam sabor aos ingredientes regionais, o que cada vez mais vem contagiando grande parte dos apreciadores da gastronomia local”, destaca.

A egressa do curso de Gastronomia, Roberta de Carvalho Santana, apresentou em seu minicurso tendências na confeitaria usando ingredientes como o chocolate e o café. “Para trazer essas receitas fui em busca de parceria com a Camponesa, Genuine chocolates e Marata para ensinar o preparo de uma palha americana, torta de capuccino e cápsulas de café que são tendência atualmente no mercado e também são ótimos para comercialização. Uma ótima ideia para presentes agora no dia dos namorados”, diz.

Ela que já foi aluna da Unit afirma estar emocionada ao retornar para compartilhar seus conhecimentos.”Estar aqui me traz uma nostalgia do meu tempo de estudante. Comecei minha carreira profissional como jornalista, mas senti que faltava alguma coisa até que me encontrei na confeitaria. Sempre digo que a confeitaria me escolheu, não que a escolhi. Simplesmente dormi como jornalista e acordei confeiteira. Fui testando receitas, investido em cursos e resolvi voltar para Unit e cursar Gastronomia para me especializar. E a confeitaria exige que a gente esteja sempre procurando novas tendências, novas técnicas e sempre se especializando porque é um ramo que exige estar sempre inovando”, declara.

O curso de Gastronomia é bastante procurado por estudantes que já estão empreendendo, como é o caso de Marielly Tavares. “Estou no primeiro período e resolvi cursar Gastronomia para me especializar porque tenho uma confeitaria há quase quatro anos e senti a necessidade de uma formação mais completa. O curso é muito bom. Tem sido muito proveitoso e agregador. Conhecimento é tudo. A gente não pode para nunca e se atualizar sempre”, ressalta.

O estudante Edmo Santana, também ingressou na faculdade em busca de se atualizar no mercado gastronômico. “Decidi cursar Gastronomia porque nasci nesse ambiente, minha família tem restaurante, eu tenho uma hamburgueria em Capela há quatros anos. Então vim atrás de uma especialização por meio da graduação. Unir o útil ao agradável, eu gosto muito de cozinhar e trabalho com isso, então quis procurar me capacitar nos diversos tipos de culinárias regional, nacional e mundial para trazer para o meu empreendimento novidades. Aos poucos vou introduzindo pratos variados. Hoje além do hambúrguer, batata e petiscos, introduzi cafés gourmets que atraem muitos clientes. E o objetivo é trazer mais diversidade ao cardapio”, pontua.

De acordo com o coordenador dos cursos de Nutrição e Gastronomia, Hugo Xavier, esta foi mais uma edição bem sucedida. “Para comemorar os 13 anos do cursos, a XIII Semana Gastronómica da Unit trouxe como tema principal ascendências e inovações na gastronomia . E é isso que o aluno quer, além do que ele vê em sala de aula, ser apresentado as novidades do mercado e as tendências que os gastrólogos estão trabalhando. Tivemos grandes parcerias com os egressos do curso e com empresas locais que buscam apresentar as novidades. A Semana Gastronômica tem sido um grande sucesso, teve grande adesão do público interno e externo e dos nossos parceiros da Unit”, conclui.

Asscom Unit