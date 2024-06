Xingó tem vazão de 1.100 m³/s agora em junho, diz Eletrobras Chesf

Com o encerramento do período úmido na bacia do Rio São Francisco, a Eletrobras Chesf divulga a programação da vazão de saída (defluência) nas usinas hidrelétricas de Sobradinho (BA) e Xingó (AL/SE). Neste mês de maio, a defluência média mensal, será de 1.400 metros cúbicos por segundo (m³/s) no reservatório baiano, chegando a 1.200 m³/s em junho. Na Usina de Xingó, a vazão praticada para os dois meses será de 1.100 m³/s.

A situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nas vazões na Bacia do São Francisco de acordo com a necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, conforme procedimento de otimização energética envolvendo as diversas regiões do país, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e obedecendo à regulamentação vigente. O reservatório de Sobradinho, no dia 07/05, encontra-se com 83,04% de volume útil.

Eventuais alterações de vazão serão comunicadas através de mensagem SMS. Para se cadastrar e receber a comunicação, enviar SMS com a palavra RIO para o número 27569, caso queira receber informações relativas à UHE Xingó e, da mesma forma a palavra SOBRADINHO, caso queira receber informações relativas à UHE Sobradinho.

Fonte Chesf – Foto: Damião Melo