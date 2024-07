Yandra conversa com comerciantes do centro e fala sobre programa ‘Viva o Centro’

A pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, conversou, nesta terça-feira (30), na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), com o presidente da instituição e diversos comerciantes do centro da capital para entender as demandas da categoria e como o poder público pode melhorar o desenvolvimento da área. A reunião teve o propósito de explicar o projeto “Viva o Centro” para os lojistas e os incluir no Plano de Governo.

O programa “Viva o Centro” irá revitalizar o centro de Aracaju, gerar incentivos ao comércio local, levar os órgãos públicos para a região, o que, a partir daí, irá trazer mais movimento e segurança para proporcionar o desenvolvimento dos comércios locais.

“Eu não vou apresentar ilusão, por isso que o nosso programa está aqui, foi registrado no TRE, vai ter benefício fiscal, vai ter revitalização, banheiro público, estacionamento, levar o funcionalismo público para trabalhar lá, vamos readequar o emprego informal que fica na frente dos empreendimentos de vocês, tudo isso, de forma bem transparente. Essa é uma ideia possível, e eu vou fazer”, afirma a pré-candidata.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal