Yandra Moura apresenta propostas aos moradores do São Carlos, Bugio e 18 do Forte

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, conversou, nesta quinta-feira (8), com os moradores do São Carlos, Bugio e 18 do Forte para apresentar suas propostas para fazer Aracaju avançar. As visitas fazem parte do projeto que tem a população no centro, com vez e voz.

No São Carlos, localizado no bairro Olaria, com pré-candidatos e amigos, ela visitou os moradores e conversou sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos moradores. A população, além de outras demandas, reclamou da falta de acesso à saúde no município. O Plano de Governo da Yandra é composto por ideias modernas e eficientes, incluindo a ampliação das unidades de saúde e, podendo ampliar a quantidade nos bairros maiores.

No bairro 18 do Forte ela compareceu a uma reunião com dezenas de jovens, onde focou suas propostas para o futuro da cidade, principalmente na inserção dos jovens no mercado de trabalho, criação de incentivos para o esporte e a educação.

Yandra finalizou a noite no bairro Bugio conversando sobre as principais demandas da Zona Norte, que também necessita de melhorias na saúde, infraestrutura e geração de emprego e renda.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal