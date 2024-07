Yandra Moura é homenageada no Prêmio Educar Sergipe 2024

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), foi homenageada, nesta sexta-feira (12), na 4° edição do Congresso Educar Sergipe pela criação do Projeto de Lei 5.602/23. O objetivo do congresso foi discutir educação e premiar iniciativas na área.

O Congresso Educar Sergipe é promovido pela Associação Brasileira de Educadores e o Padre Ortodoxo Riuler Jesus, possui o intuito de discutir ideias que promovam a educação e pedagogia inclusiva. O PL desenvolvido pela deputada estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Atualmente, o projeto está na Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados.

“Muito feliz de ver esse auditório cheio de gente que está aqui para discutir a educação, que pensa como eu, que a educação liberta, que a educação é o futuro, que a gente só progride enquanto sociedade se tiver todas as crianças nas creches, a gente quer dizer todas de verdade, com inclusão. Então, muito obrigada, estou muito feliz de receber esse prêmio, muito honrada, de verdade”, discursou a pré-candidata.

Assessoria de Comunicação – Yandra Moura – Deputada Federal