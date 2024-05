YANDRA MOURA SE REÚNE COM DIRETORIA DA ACESE E DISCUTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE ARACAJU

Nesta sexta-feira (10) a deputada federal Yandra Moura (União) participou de uma reunião com diretores da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) para discutir ações que beneficiem o comércio de Aracaju.

A deputada informou que está elaborando um programa chamado “Viva o Centro”. “Esse nosso projeto será apresentado em breve para toda sociedade, nosso objetivo principal a revitalização do centro da cidade”, antecipou.

De acordo com o presidente da ACESE, 95% dos empresários que compõem o centro comercial são sergipanos. “Minha família está aqui há 80 anos, essa é uma região que ainda tem oxigênio. É preciso ter um olhar diferente e conversar, principalmente, com as pessoas envolvidas”, orientou Mauricio Vasconcelos.

A reunião aconteceu a pedido da diretoria da ACESE que apresentou um plano de revitalização do centro. “É interessante porque nós temos essa linha em nosso projeto que é fruto do resultado de tudo aquilo que estamos colhendo junto com as pessoas em todos os bairros da cidade. Eu vejo a revitalização do centro de Aracaju como uma prioridade”, afirmou Yandra Moura.

