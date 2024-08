Yandra Moura visita o bairro São Conrado e amplia o diálogo com moradores

A candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), visitou, nesta quarta-feira (7), o bairro São Conrado, onde conversou com a população e entendeu mais a fundo as necessidades enfrentadas pelos moradores. A visita teve como objetivo ampliar o diálogo com a comunidade.

Ao lado de amigos e pré-candidatos, a jovem passou de casa em casa conversando com as pessoas e observou os problemas enfrentados diariamente pela comunidade. Com demandas de saúde, saneamento básico e infraestrutura, eles escutaram com atenção os projetos apresentados.

“O que vale é conhecer ainda mais as pessoas, dar um abraço e dizer: olha, eu estou aqui, nós fizemos um Plano de Governo juntos, mas estou aqui também visitando e andando pela cidade. É isso que temos feito em todos os bairros”, afirmou Yandra.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal