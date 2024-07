Yandra Moura visita São Conrado e conversa com moradores

A pré-candidata a prefeita de Aracaju Yandra Moura, na última quarta-feira (17), visitou o bairro São Conrado e conversou com os moradores que apresentaram as principais demandas. O objetivo da visita foi observar in loco a realidade do bairro e construir, de forma participativa, com a força e coragem da juventude, o projeto que fará a capital avançar.

Com ruas esburacadas, falta de mobilidade urbana, posto de saúde abandonado, o São Conrado é um reflexo da falta de uma ação mais presente da prefeitura.

Nos quatro cantos do bairro, a pré-candidata escutou as mesmas reclamações sobre os serviços básicos oferecidos pelo município, a falta de uma assistência social efetiva impacta negativamente o dia a dia das aracajuanas e aracajuanos.

Para solucionar os problemas ouvidos, ela apresentou algumas propostas do seu Plano de Governo, construído com apoio da população, técnicos e especialistas, que traz ideias modernas e eficientes para fazer Aracaju avançar cada vez mais.

