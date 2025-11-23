Yandra participa da procissão em homenagem a Nossa Senhora do Amparo

Nesta sexta-feira (21), a deputada federal Yandra Moura (União) esteve em Riachão do Dantas para participar das festividades em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, padroeira do município. A celebração reuniu centenas de fiéis em uma procissão marcada pela devoção e tradição religiosa.

Durante o percurso, Yandra esteve acompanhada de lideranças locais, entre elas Mário de Mi Fontes, o ex-vice-prefeito Mi Fontes, o deputado estadual e secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, além do vereador Eraldinho.

A deputada destacou a relevância da celebração e a força da fé. “É sempre emocionante acompanhar a devoção das famílias de Riachão em um momento tão especial. A fé em Nossa Senhora do Amparo inspira união, esperança e renovação para todos nós”, afirmou Yandra.

Texto e foto assessoria