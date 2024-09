Yandra propõe criação de Hospital Público Veterinário em Aracaju

A criação do primeiro Hospital Público Veterinário de Aracaju faz parte do plano de governo da candidata à prefeitura, Yandra (União). O projeto visa atender a crescente demanda por serviços de saúde para animais de pequeno porte na capital, com foco especial em famílias de baixa renda.

“Cuidar da saúde dos animais também é uma questão de saúde pública. Tornando o serviço veterinário acessível, sem comprometer a renda dos cidadãos, vamos auxiliar na redução de problemas como o abandono de animais e zoonoses”, afirma Yandra.

O Hospital Veterinário de Aracaju oferecerá atendimento 24 horas, leitos para internação de cães e gatos, além de uma estrutura moderna com serviços clínicos e cirúrgicos especializados.

A iniciativa surgiu durante o projeto “Novos Caminhos Para Aracaju”, por meio do qual Yandra conversou com moradores de diversos bairros, atestando que muitos não podem pagar por tratamentos veterinários particulares.

Inspirada pelo sucesso do hospital veterinário de Salvador, a candidata visitou a capital baiana para analisar o funcionamento da unidade. Após verificar a viabilidade, Yandra adaptou a proposta para a realidade de Aracaju.

O hospital será financiado por meio de parcerias públicas e privadas, com a expectativa de atender centenas de animais por mês. Além disso, promoverá campanhas de conscientização sobre a guarda responsável e o controle populacional, ajudando a diminuir o número de animais abandonados nas ruas.

Esse é apenas um dos vários projetos do plano de Yandra para transformar Aracaju em uma cidade mais moderna, inclusiva e voltada às necessidades da população, com foco na saúde pública e no bem-estar animal.

