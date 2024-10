Yandra ressalta propostas para a população vulnerável: “Vamos garantir direitos fundamentais”

Tendo a garantia de direitos fundamentais como norte, a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), traz propostas voltadas à população mais vulnerável, com o objetivo de diminuir desigualdades sociais e assegurar o pleno exercício da cidadania na capital.

Segundo a candidata, o plano foi construído mediante a escuta ativa da população e, por isso, reflete suas necessidades através de metas claras.

“Acho que os aracajuanos têm abraçado o nosso projeto para Aracaju porque se sentem vistos, ouvidos e incluídos no plano que irá fazer a cidade avançar. Nosso plano tem o DNA do nosso povo, seus anseios mais urgentes”, afirma.

Um dos programas que ressalta nesse sentido é o ‘Viver Melhor’, que tem como foco a realização de reformas nas casas das famílias de baixa renda. Através dele, a prefeitura vai identificar as residências que necessitam de intervenções em sua infraestrutura e custear a reforma, desde a recuperação elétrica e hidráulica até a instalação de pisos e pintura.

“Nos sentirmos seguros e confortáveis onde moramos é o primeiro passo para que tenhamos qualidade de vida, então reformar essas casas é também restaurar a dignidade e a confiança dos aracajuanos. Peço um voto de confiança e dou a minha palavra: vamos garantir direitos fundamentais e as oportunidades para que o nosso povo se desenvolva”, diz Yandra.

Já para ampliar o acesso a atendimentos de urgência/emergência, a candidata pretende criar um Hospital Municipal tipo 2 em Aracaju. Uma unidade, de acordo com seu plano, que contará com recursos tecnológicos e humanos para acolher pacientes com quadros de natureza clínica ou cirúrgica.

E quando o assunto é o combate à insegurança alimentar, Yandra almeja, além de promover o acesso à serviços e benefícios que garantam a segurança de renda, a instalação de novos restaurantes populares na capital.

“Essa iniciativa integra o que chamamos de ‘Rede Comer Bem’. Ela será o nosso alicerce no combate à insegurança alimentar e boas práticas de alimentação”, completa.

