Yandra visita APAE Aracaju e conversa sobre futuras parcerias com o município

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, visitou, nesta quarta-feira (31), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Aracaju, para entender sobre os serviços ofertados e como o poder público pode ajudar a ampliá-los. O objetivo da visita foi conhecer mais de perto a atuação da instituição e estudar meios de estabelecer parcerias com uma futura gestão municipal.

A APAE é uma instituição sem fins lucrativos que cuida de pessoas com deficiências física e intelectual, proporcionando acesso a tratamentos com profissionais competentes e mais qualidade de vida aos assistidos de diversos bairros da capital e do interior sergipano.

Na visita, a candidata conheceu todas as alas do instituto e conversou com o presidente para entender a melhor forma do poder público agir para que esse importante e eficiente equipamento de tratamento continue funcionando. “Vimos o tamanho do esforço que é feito por todos os profissionais que doam suas vidas pelos bem-estar dos outros. Então acho justo que a prefeitura seja uma grande parceira da APAE, é com isso que sonhamos”, disse Yandra.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal