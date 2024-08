Yandra visita bairros e conversa com aracajuanos sobre como construir uma cidade

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, conversou, nesta segunda-feira (12), com os moradores de diversos bairros da cidade para apresentar suas ideias e entender as necessidades de quem ali reside. As conversas tiveram o objetivo de ampliar o diálogo com quem enfrenta os problemas de Aracaju no dia a dia.

No São José, ela participou da 15° Festa da Associação dos Garçons e Garçonetes de Aracaju (AGGA) a convite do presidente do órgão, Salvador Santana, e do deputado federal e candidato a vereador, Nitinho Vitale (PSD), que reuniu funcionários de bares, hotéis, restaurantes e bufês da capital para celebrar a categoria e destacar a importância deles.

Com amigos e candidatos a vereador, Yandra visitou os moradores do Conjunto Veneza I, no bairro Olaria, onde escutou as necessidades da população e observou in loco os problemas que atingem o bairro, como a falta de uma saúde de qualidade. Na ocasião, ela apresentou suas ideias que irão transformar a realidade de Aracaju, com a ampliação e criação de postos de saúde e a construção do primeiro hospital municipal tipo 2.

A candidata foi ainda ao Conjunto Veneza II, junto com o vereador Pastor Eduardo Lima (Republicanos) e com o candidato a vereador Pastor Alex Melo (PRD), para dialogar sobre a construção de uma cidade mais acolhedora.

“A gente foi em cada bairro, cada lugar dessa cidade, dar vez e voz para vocês (moradores), colocar as digitais de vocês no Plano de Governo, no centro de uma gestão, de uma forma que ninguém antes tinha feito. Desde setembro do ano passado, ouvindo suas angústias, pedindo para nos levar nas suas residências para conhecer de perto sua família, o que causa dor, sofrimento e o que te alegra em Aracaju, porque isso é ter responsabilidade, eu não aceitaria fazer diferente”, afirmou Yandra.

Fonte e foto assessoria