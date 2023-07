Yandra visita obra da Catedral e coloca mandato à disposição

Nesta segunda-feira (24) a deputada federal Yandra Moura visitou a Arquidiocese de Aracaju. O convite foi feito pelo padre Antônio Peixoto, pároco da Catedral Metropolitana, que pediu o apoio da parlamentar na destinação de recursos para a conclusão da reforma.

Com as obras da Catedral que já duram 10 anos, o incentivo e apoio de parlamentares é cada vez mais fundamental para contribuir com recursos para a conclusão. “Fui lá para verificar a situação atual da reforma e conhecer deles a demanda principal e o quanto de recursos são necessários para a conclusão desse patrimônio histórico e cultural da nossa capital”, disse a parlamentar.

A parlamentar colocou o mandato à disposição da Arquidiocese para encontrar soluções e contribuir com a reforma. “Como deputada federal me coloquei à disposição na busca por recursos e destinação de emendas parlamentares para ajudar a preservar esse espaço de fé e cultura tão importante para a nossa história”, concluiu Yandra Moura.

