Yoga para bebês e pets é a atração desta sexta-feira no festival A Arte de Ser Mãe

Nesta sexta-feira (12), mães de bebês e mainhas de pet têm encontro marcado no festival A Arte de Ser Mãe, promovido pelo RioMar Aracaju para celebrar o Dia das Mães. No final da tarde, Hélio Montalvão, personal training e professor de yoga, irá ministrar uma aula aberta de yoga para pets, também conhecida como Doga (junção de dog + yoga). A prática consiste numa série de exercícios que tem como objetivo deixar o bichinho muito mais calmo.

Além de ser uma maneira simples de adequar o comportamento de animais que vivem agitados ou estressados com frequência, a yoga para os pets também ajuda a tornar a relação “tutor-animal de estimação” muito mais sólida e carinhosa. O encontro será aberto ao público, é gratuito e terá início às 17h30.

Às 18h30, Manu Andrade iniciará a aula aberta de yoga para as mamães e seus bebês, apresentando ao público as contribuições benéficas que a prática traz para a relação. Entre posturas que acalmam e divertem, a aula é voltada para as mães que buscam conexão mais amorosa com o filho. A aula também é indicada para toda a família e crianças de todas as idades. Manu é professora de Educação Física e Hatha Yoga, além de ministrar aulas de yoga para crianças e adultos.

Serviço

O quê? Aulas abertas de yoga para as mães de bebês e pets

Quando? Sexta-feira, dia 12

Onde? Praça de Eventos Mar

Horário? Yoga para pets: 17h30, com Hélio Montalvão l Yoga para bebês: 18h30, com Manu Andrade

Acesso? Gratuito

Fonte e foto ascom