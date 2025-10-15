Zeq’ Olliver celebra 26 anos de carreira com o show ‘Eclético’ no RioMar Aracaju

Aracaju será presenteada com uma noite de pura sofisticação musical. Zeq’ Olliver, uma das vozes mais marcantes e poderosas do cenário sergipano, subirá ao palco no RioMar Aracaju, no dia 18 de outubro, às 18h, para celebrar seus 55 anos de vida e 26 anos de carreira. O show ‘Eclético’ terá acesso gratuito e acontecerá na Praça de Alimentação Mar, prometendo uma experiência inesquecível para o público.

Conhecido carinhosamente pelo apelido de “Diamante Negro” da música, Zeq’ é sinônimo de qualidade e repertório impecável. Para esta comemoração, o artista preparou um setlist que é uma verdadeira viagem no tempo, focando nos sucessos internacionais que marcaram gerações, além de um tributo a Emílio Santiago e uma homenagem surpresa ao seu público de fãs e seguidores.

Com arranjos cuidadosos e a energia contagiante de sua banda, clássicos do soul, pop e R&B internacional ganharão nova roupagem através do timbre inconfundível do cantor. Nomes consagrados na música, como Elton John, Michael Jackson, ABBA, Whitney Houston, Tina Turner, Aretha Franklin, Etta James, Billy Idol, Ben E. King, Frank Sinatra e tantos outros estarão no repertório de ‘Eclético’.

Mais do que um simples show, trata-se de um momento de celebração e gratidão. É a oportunidade para o público que valoriza a boa música, reviver memórias e conferir a performance de um artista completo, que mantém seu brilho e relevância após mais de duas décadas de estrada.

Serviço

O quê? Show Eclético com o cantor Zeq’ Olliver, em celebração aos 55 anos de vida e 26 anos de carreira.

Onde? Praça de Alimentação Mar, RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Quando? Sábado, 18 de outubro, às 18h.

Acesso? Livre e gratuito.

