Zona de Expansão: Breno Garibalde cobra cautela na obra de macrodrenagem

Nesta quinta-feira, 3, o vereador Breno Garibalde usou o pequeno expediente da Câmara de Aracaju para fazer um alerta sobre a obra de macrodrenagem que está sendo executada na antiga Zona de Expansão.

Na visão do parlamentar, é necessário que a gestão municipal tenha cautela e reveja o projeto e a execução da obra, tendo em vista os grandes impactos que afetarão as populações ribeirinhas e o turismo daquela região.

“Falei muito sobre esse assunto na gestão passada. As obras estão bem avançadas e nós sabemos que essa obra de drenagem é uma ação muito importante para nossa cidade, e mais precisamente para aquela região, mas não pode ser feita de qualquer jeito arriscando perdermos o único rio limpo que ainda temos”, pontuou Breno, ressaltando que a região deve ser desenvolvida, mas que seja da forma que os aracajuanos merecem.

“Cidade desenvolvida é cidade bem planejada. Senão, futuramente, vamos ter que correr atrás de resolver problemas que poderiam ser evitados com um maior planejamento, com mais cuidado. Por isso, fica aqui minha cobrança para que essa obra seja revista, para que não aconteça com o Vaza-Barris, o que aconteceu com o Rio Sergipe, na região central da cidade.

Breno lembra que a região da antiga Zona de Expansão já possui várias lagoas de drenagem natural, mas muitas delas estão sendo aterradas para a construção de condomínios. “As lagoas já fazem o trabalho de drenagem natural, e não podem ser aterradas como vem acontecendo. Então, tanto a Prefeitura de Aracaju quanto o Governo do Estado precisam ter cautela nessas obras estruturantes que, na minha opinião, não estruturam nada”, finalizou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro