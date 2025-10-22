Zona de Expansão impulsiona novo ciclo imobiliário  em Aracaju

A zona de expansão de Aracaju consolidou-se como uma das áreas mais dinâmicas do mercado imobiliário sergipano. O avanço da infraestrutura pública e a chegada de empreendimentos planejados transformaram regiões como a Aruana em polos de valorização e bem-estar, consolidando a área como um dos principais vetores de desenvolvimento da capital sergipana. Pioneira na implantação de condomínios planejados, a Laredo Urbanizadora foi uma das primeiras a apostar na região, há 27 anos, com um modelo de ocupação estruturado que integrou moradia, lazer e respeito ao meio ambiente, redefinindo o perfil urbano da cidade.

De acordo com o diretor-presidente Jorge Machado, o pioneirismo exigiu visão de longo prazo e responsabilidade ambiental. “Desde o início, tivemos a preocupação de que nossos empreendimentos dialogassem com o meio ambiente e com a cidade. Desde 2004, por exemplo, adotamos o sistema de rede de esgoto própria em todos os projetos, algo incomum na época”, afirma.

Guiada pelos pilares ambiental, social e econômico, a empresa adota um modelo de urbanização que concilia crescimento e sustentabilidade. Um exemplo é o Villaredo Aruana, condomínio de lotes que oferece infraestrutura completa, áreas de lazer integradas e uma orla exclusiva com píer, rampa para embarcações leves, ciclovia e trilhas de caminhada. O projeto prevê ainda o plantio de quase quatro mil árvores de médio porte, reforçando o compromisso da urbanizadora com o paisagismo e o bem-estar urbano.

“Cada empreendimento que entregamos busca deixar um legado positivo para toda a região. Realizamos obras e contrapartidas que beneficiam comunidades vizinhas, como redes de drenagem e melhorias viárias, fortalecendo o papel da Laredo como parceira do desenvolvimento local”, reforça Jorge Machado.

Expansão com responsabilidade

O impacto socioeconômico dos empreendimentos planejados pela Laredo é visível em diversas regiões de Sergipe. Na Aruana, o crescimento ordenado estimulou a chegada de escolas, comércios e serviços, transformando o bairro em uma das áreas mais valorizadas de Aracaju. Já na Barra dos Coqueiros, a empresa foi responsável pelo condomínio Maikai, lançado em 2011, que inaugurou um novo ciclo de expansão e valorização no município.

“Naquele momento, vender o conceito de um condomínio planejado fora da capital era um desafio. Hoje, a Barra é um dos principais vetores de crescimento de Sergipe. A nova ponte reforça essa integração metropolitana e amplia as oportunidades em diversos setores”, avalia o diretor-presidente.

Novos projetos

Atenta às transformações do mercado e às novas demandas de moradia, a Laredo inicia uma nova fase de expansão. Entre os próximos lançamentos está o Aldeia Aruanã, um empreendimento vertical na Aruana, composto por três torres residenciais próximas à praia, com rooftops panorâmicos, varandas amplas e plantas versáteis, que aliam conforto, inovação e integração com o entorno.

A empresa também prepara um novo condomínio horizontal, que reforça o conceito de lazer completo e convivência, com academias integradas, áreas verdes e espaços voltados ao equilíbrio físico e mental, características que consolidam a assinatura da marca.

Mais do que lançar empreendimentos, a Laredo Urbanizadora busca perpetuar um modelo de crescimento equilibrado e sustentável. “Queremos que cada projeto registre o papel do ser humano no meio em que vive, promovendo convivência, integração com a natureza e desenvolvimento econômico. Quando esses pilares são reconhecidos, sentimos que a missão da Laredo está cumprida”, finaliza Jorge Machado.

Texto e foto NV Assessoria