Zona Norte de Aracaju vai ganhar uma nova creche-escola

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa visitou nesta segunda-feira, 17, a área localizada ao lado do Centro de Excelência Profª Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, no bairro Santos Dumont, onde será construída a primeira creche-escola da gestão em parceria com o Governo do Estado, através do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (AMEEI). A unidade será do tipo 2, indicado para atender até 158 crianças da Primeira infância, com idades de 0 a 5 anos e 11meses.

Acompanhada do vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques e da secretária municipal de Educação, Edna Amorim, a prefeita destacou a importância do investimento na educação infantil para a cidade e a luta pela ampliação de creches em Aracaju, desde que era vereadora. “Nosso compromisso é ampliar a oferta de vagas na educação infantil, garantindo que nossas crianças tenham acesso a um ambiente seguro e adequado para o seu desenvolvimento. A creche-escola que será construída aqui vai beneficiar muitas famílias da região. Estamos trabalhando para proporcionar mais oportunidades e um futuro melhor para nossas crianças”, afirmou Emília Corrêa.

O vice-prefeito Ricardo Marques ressaltou a importância da conquista e lembrou do esforço feito para viabilizar a construção da creche. “Essa é uma luta antiga em que a Emília estava presente em todos os momentos. Na época, a gente ainda era vereador, e lutamos muito por isso aqui, inclusive com a parceria do governo do Estado. O Centro de Excelência Maria Ivanda já atende essa região, e agora, com a creche, conseguimos dar mais um passo importante para fortalecer a educação infantil e beneficiar toda Zona Norte. Essa é uma conquista de todos que acreditam em uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida”, enfatizou.

Durante a visita, a prefeita também falou sobre a construção de uma creche-escola no bairro Santa Maria, que também será construída através do Ameei. Essa unidade será do tipo 1 e terá capacidade para atender até 316 crianças da Primeira Infância.

Texto e foto AAN