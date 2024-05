Zoonoses na Comunidade: ação será realizada no bairro Suíssa nesta sexta-feira

Com o objetivo de proteger cães e gatos contra a raiva e garantir outros serviços de saúde animal, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza, nesta sexta-feira, dia 10, das 9h às 12h, mais uma ação do Zoonoses na Comunidade. Desta vez, a ação ocorre no bairro Suíssa, na praça na rua Tenente Wendel Quaranta esquina com Rafael de Aguiar.

Está sendo ofertada a vacinação antirrábica para cães e gatos acima de três meses de idade, além da distribuição de material educativo, exames de Leishmaniose Visceral Canina e entrega de coletores para o exame de esquistossomose. A finalidade é levar os serviços do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e continuar ampliando o alcance de animais protegidos contra a raiva.

De acordo com o veterinário do CCZ, Sidney Michael, para receber a vacina, os cães e gatos precisam estar saudáveis, não terem realizado procedimento cirúrgico recentemente e não estarem em tratamento. “Animais prenhes não podem ser vacinados e, por essa razão, em outro momento, a vacinação pode acontecer no CCZ, localizado na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, bairro Capucho, onde é disponibilizado o imunizante animal durante todo o ano”, complementa.

A programação da ação terá continuidade no dia 17, no arraial da rua São João, no bairro Industrial, e dia 24, na praça da rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Cidade Nova.

Foto ascom SMS