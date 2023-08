Mudanças que não levam a nada

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Bem que se previu excesso de especulação sobre a sucessão municipal de Aracaju, logo no início de julho, Ainda não se ouve tanto quanto se imaginava, mas já utraprapassa todo o mês de junho, onde tudo podia acontecer entre as quadrilhas, a culinária junina e os fogos constantes. Ainda tem quem ache que é muito cedo para o papo rolar sobre o rei das urnas, mas agora, que já não se areia a fivela, a sucessão municipal começa a tomar um rumo que se percebe mis constante. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que preza pelo silêncio, tem tratado sobre política municipal com aliados, em conversas discretas, mas não revela nomes “nem que a vaca tussa”! É um silêncio absoluto sobre nomes, porque ainda acha muito cedo para que se trate de candidato neste momento. Pensa em outubro e talvez a partir de janeiro.

De qualquer forma, lideranças naturais do momento, sejam da situação e oposição, concordam que não há lideranças expressivas que chamem a atenção do povo como um candidato forte, firme e do tipo que “não tem quem derrube”. Sofre-se dessa carência e é unanimidade, inclusive nas discussões de alguns lideres tradicionais que não enxergam uma saída mínima. Além disso, os grupos formados têm interesses definidos e pensam naqueles que estão mais próximos dos chefões, o que termina por atiçar divergências entre aliados, mesmo que todos estejam caçando o mesmo nome para chegar ao Poder e administrar com transparência para todos. Quem investiga bem percebe que a política é feita por e para aqueles que defendem a mesma estrutura. Quando foge desse ângulo certamente a cobrança vem depois, em termos de mudanças de posição. O interesse sempre anda à frente das necessidades.

Entretanto, de qualquer forma, percebe-se uma transição para esta próxima eleição, numa visão clara que o Governo tem um bloco mais atraente, em razão do egocentrismo da oposição, exatamente porque tem menos chance de chegar ao Poder. Mas é um pessoal que mais critica e exige direitos, mesmo quando a situação é de imensa dificuldade. Apenas para chamar a atenção: há um movimento forte se criando para que se consiga a unidade de alianças entre partidos que têm acesso ao poder e aqueles que não conseguem chegar lá, para tentar um equilíbrio falso entre os que ganham menos passem a ganhar mais e aqueles com pouca influência e privilégio consigam superar, em parte, suas dificuldades. É praticamente impossível dentro de um pensamento de quem se sente eternamente usurpado.

( A republicação da análise foi par tender a entendimento judicial)

Clima é pesado

Dentro do PT o clima não é dos melhores. Os aliados de Rogério acham que o senador precisa ser mais prestigiado em Brasília e ter maior atenção do presidente Lula.

*** Quanto a 2026 não aceitam que Rogério Carvalho fique fora da chapa a governador, o que complica a situação porque Lula quer Macio ao Senado junto a Fábio Mitidieri que vaia reeleição.

Acaba recesso

Assembleia legislativa retorna hoje aos trabalhos depois de um recesso de 30 dias. Luciano Bispo admitiu que houvesse um silêncio grande sobre as transações políticas.

*** Uma novidade: Luciano fica no PSD, mas em Itabaiana o grupo dele permanecer no MDB, depois de uma conversa com o senador Alessandro Vieira (MDB)

Machado no PSDB?

O ex-deputado federal José Carlos Machado não afirma que retornará ao PSDB, que tem federação com Cidadania, mas também ao descarta.

*** Tem sido convocado por ex-companheiros, faz avaliação de quem poderá presidir a Federação, mas ainda não mostra muito entusiasmo.

*** Recentemente recebeu telefonema de um velho amigo de Brasília sobre o assunto, mas ainda não mostrou ânimo suficiente para filiação.

Francisquinho também quer

Quem também está interessado pelo PSDB/Cidadania (25) é o ex-prefeito Valmir de Francisquinho. Tem trabalhado para comandar a legenda e busca aliados.

*** Francisquinho ainda não definiu candidatura, mas falam em seu nome para tentar Aracaju ao lado da vereadora Emília Corrêa.

*** Francisco vem aparecendo à frente de pesquisas em alguns municípios…

MDB em Aracaju

O presidente estadual do MDB em Sergipe, Alessandro Vieira, admitiu ontem que, O “MDB é um partido grande e histórico e tenho certeza de que vai recuperar o desempenho eleitoral que já teve em Sergipe”.

*** Admitiu que “é um processo de reconstrução que vai levar algum tempo, mas já vai mostrar resultados em 2024”.

*** Segundo Alessandro, “o primeiro passo em Sergipe é reconstruir o MDB em Aracaju. Em seguida reforçar o partido no interior”.

PSDB Cidadania

A luta é pelo PSDB/Cidadania. O deputado Georgeo Passos está trabalhando para ficar para encontrar uma maneira firme de ficar com Cidadania nesta composição.

*** as existem atores fortes que também estão de olho atiçado no PSDB/Cidadania como liderança.

*** É gente forte, que vai precisar da janela, em 2024 para mudar de partido.

Priorizando Educação

É significativo ver o presidente Lula priorizando a educação e buscando expandir o programa Escola Integral para aumentar o acesso ao ensino integral na rede pública.

*** – Investir R$ 4 bilhões nesse projeto mostra o compromisso com o futuro das crianças e jovens brasileiros.

Yandra Reeleição

A deputada Yandra Moura (União) não tem em seus projetos políticos disputar eleição

De Prefeitura – nem em Socorro e nem Aracaju – nas próximas eleições.

*** Seus aliados revelaram o bom trabalho que ela realiza a Câmara Federal. Deve permanecer lá e buscar a reeleição em 2026.

Visita a Leandra

O deputado federal João Daniel (PT) ontem uma visita a Sílvia Leandra Pelloso, superintendente de Rede da Caixa em Sergipe.

*** Fui dar as boas-vindas e parabenizá-la por sua volta e nos colocar à disposição.

*** O companheiro Robson Viana nos acompanhou. Agradecemos também a Vagna C. Martins por nos receber.

Programa acolher

O governador Fábio Mitidieri dará posse amanhã aos profissionais (psicólogos e assistentes sociais) que irão atuar no Programa Acolher. A solenidade ocorrerá no teatro Atheneu, às 14 horas.

*** O Programa tem como finalidade promover ações voltadas para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes, matriculados na rede estadual de ensino, por meio da inserção de psicólogos e assistentes sociais no ambiente escolar.

Giro pelas redes sociais

Maria – Uma coisa é certa: apesar das nossas falhas, o Brasil é muito mais verde do que os EUA, por exemplo. Certo?

Jéferson – qual a cidade mais brega, cafona e sem personalidade do Brasil e por que ela se chama balneário Camboriú?

Metrópoles – PRF prende homem transportando 4500 litros de Vinho de origem estrangeira no Paraná. Garrafas estavam ocultas sob carga de cebolas.

Edgard Souza – Haddad fala em ‘reação exagerada’ a Pochmann no IBGE. “Olha pro governo Bolsonaro, era de arrepiar os cabelos e ninguém falava nada”.

Fernando Thuler – Esse ícone do X não dá. Uma hora procurando o Twitter e achando que instalaram o X Videos no meu celular.

Tatiane Roque -Abro o twitter e vejo que a treta da vez envolve temas como: o que é ou não ciência? como se valida uma afirmação científica? o que conta ou não como boa ciência? Essas perguntas moveram a história, a filosofia e a sociologia da ciência.

Roberto Requião – Por que o Lula não anula o decreto do Bolsonaro que legalizou a ilegalidade da venda da Copel?

Sargento Fahur – Operação Escudo está prendendo e matando criminosos envolvidos na morte do policial militar da ROTA. Porque choras direitos humanos (direito dos manos).