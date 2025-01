Bloco com um só grito

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os blocos políticos formados por possíveis futuros candidatos a deputado estadual estão se formando e debatem sobre o formato em que vão agir. O novo grupo segue uma linha só e não há possibilidade de diversificar em razão de propostas e teorias. Uma das definições do bloco é apoiar o governador Fábio Mitidieri e não se dividir, mesmo que haja divergências graves na aprovação dos nomes. O tema do grupo é que todos os seus membros tenham um só objetivo e lute para apoiar o governador Fábio Mitidieri, os nomes para o Senado, cada um deles para estadual e um federal. Não será permitida uma divisão de novos candidatos, quando houver a decisão final e nem divisão do bloco em caso de uma distorção no que fora decidido.

O grupo já está em fase de conclusão e conversando muito para uma definição concreta, a fim da formação de um partido que possa formar federação sem risco de rompimento por preferências inusitadas. Será um bloco de direita, mas sem preconceitos e tudo terá um modo pacífico e democrático de entendimento, contanto que se mantenha a unidade em nome dos que foram escolhidos pela maioria. Na realidade o novo grupo terá um estilo absolutamente unitário, que não utilizem de divergências e que tenha como principal meta eleger os que foram mais votados pela maioria.

Cirurgia de Emília

A prefeita Emília Corrêa (PL) submeteu-se ontem à tarde a uma cirurgia ortopédica para tratar de uma lesão do menisco aos cuidados dos médicos Reuthemann Madruga e Maurício de Castro.

*** Emília está consciente e já recebe alta nesta terça-feira.

Concursos da Educação

O governador Fábio Mitidieri anunciou a formação para concursos da Educação que serão realizados após 12 anos.

Os concursos são para as áreas do Ministério e Analista Educacional, abrindo novas oportunidades profissionais da área.

Rodrigo Valadares

Acompanhando a posse do Trump, o deputado federal Rodrigo Valadares esteve em Brasília ao lado do próprio Bolsonaro e de vários aliados.

*** Os meus amigos deputados federais, Rodolfo Nogueira e Coronel Meira, o “02” vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, o deputado estadual de Pernambuco Abimael Santos, o ex-ministro Adolfo Salcicha e o ex-candidato a prefeito de Angra Renato Araújo.

*** – Logo, logo, será a vez de Bolsonaro em 2026, quem mais acredita?

Francisquinho e Emília

Em entrevista a Fábio Henrique, o prefeito de Itabaiana, Francisquinho (PL) contou que em 2022,quando foi vetado em sua candidatura a prefeito da cidade, sugeriu que em seu lugar disputasse a atual prefeita Emília Corrêa.

*** – Quem vetou? – perguntou Fábio Henrique: “o próprio partido”, respondeu Francisquinho, embora um seu aliado tenha garantido que fora ele próprio, que gosta de terceirizar culpa.

André Conselheiro?

A informação vem do Rio e Janeiro de um aliado sergipano: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deseja que o ex-deputado André Moura seja conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.

*** Não há confirmação da notícia, mas a fonte diz que André não deseja, embora Castro também sugere que ele dispute o Senado pelo Rio.

Ninguém admite

Em Aracaju ninguém admite que André Moura dispute mandato de senador pelo Rio de Janeiro, porque acha que o compromisso dele é com Sergipe.

*** O próprio André já desmentiu esse possibilidade, mas ontem a informação veio com detalhes, principalmente sobre a do TCE-RJ.

Zezinho Estadual

O ex-deputado estadual Zezinho Guimarães (PL) trabalha para disputar uma vaga na Alese. Quer retornar para lá e ainda está em dúvida se troca de partido e vai para o União Brasil.

*** Zezinho não acredita na formação de blocos com ex-candidatos com mais de 12 mil votos e há dificuldade para ele permanecer no PL.

Troca de Luciano

Os acordos estão em onda apenas. O deputado Luciano Bispo havia fechado com Cláudio Mitidieri para Federal, com endosso do governador Fábio.

*** Mas agora está seguindo ao lado de Zé da Canas, depois e deve apoiá-lo.

Tem uma razão política de ação que mexeu com Luciano em Itabaiana e se trata de uma visita.

Eliane Aquino

Até o momento está muito difícil uma chapa formada pelo PT. De certo tem apenas Rogério Carvalho para a reeleição ao Senado e João Daniel que tentará se manter deputado.

*** A ex-vice-governadora Eliane Aquino deseja eleger-se deputada federal pelo PT, mas há dificuldade. Márcio Macedo pode ser o tesoureiro do partido.

Leiam essa e pasmem

“Abacaxi invertido, às de espadas: símbolos são usados para práticas liberais de sexo”, Diz em O Globo.