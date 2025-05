A nova geração e o empreendedorismo rápido

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os últimos anos vêm registrando uma mudança significativa no mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito às prioridades dos jovens. Autonomia financeira e empreendedorismo têm sido assuntos inseridos cada vez mais cedo e, diferente das eras anteriores, a geração Z muitas vezes opta por não seguir carreiras tradicionais em busca de estabilidade e procuram independência e realização profissional de forma ágil. Segundo pesquisa realizada pelo Centro Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (Sou_Ciência) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA, ter o próprio negócio é a maior aspiração profissional de três em cada dez jovens brasileiros entre 18 e 27 anos.

De acordo com Eleandro da Costa, CEO e sócio Jumper! Profissões e Idiomas, uma rede de ensino que conta com mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira para crianças e adultos, esses jovens não querem esperar anos para começar a ganhar dinheiro, por isso preferem ensinos práticos e aplicáveis de curto prazo. “Somente no primeiro trimestre de 2025 tivemos um aumento de 20% na busca de cursos profissionalizantes, comparado a 2024. Isso reforça que a qualificação técnica tem ganhado destaque como uma alternativa eficiente para quem deseja entrar rapidamente no mercado de trabalho ou abrir seu próprio negócio. Alguns fatores como a rapidez na formação para a inserção no mercado de trabalho são cruciais nessa escolha, já que enquanto a formação superior tradicional pode levar de 4 a 5 anos, um ensino profissionalizante geralmente dura entre 1 e 2 anos e essa agilidade permite que os jovens adquiram habilidades práticas, capacitando-os a começar a trabalhar ou empreender em pouco tempo”, afirma.

Outro motivo observado pela instituição na procura é a flexibilidade e adaptação de demandas. “O ensino está intimamente ligado às necessidades do mercado de trabalho. Atualmente, a transformação digital e sustentável está em alta e cursos voltados para essas áreas ganham maior destaque e geram grande procura. Estar alinhado às mudanças exigidas pelo mercado permite que o aluno se capacite em áreas de alta empregabilidade e, principalmente, enxergue mais oportunidades de negócios”, ressalta o executivo.

A busca por autonomia financeira vem remodelando o ensino profissional e os cursos técnicos surgem como uma solução viável para quem deseja empreender rápido, com custo acessível e conhecimentos práticos adquiridos de forma efetiva e em menor tempo. (Por Jullia Nascimento)

Juntos por Sergipe

O governador Fábio Mitidieri recebeu ontem em Brasília, a comitiva de sergipanos que participou da Marcha em Defesa dos Municípios.

*** O encontro foi uma reedição do evento “Juntos por Sergipe”. Mitidieri exaltou a “união dos nossos políticos, cada um na sua área, que todo mundo de mãos dadas quem ganha é o povo”.

Edvaldo em Brasília

Ex-prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT) esteve em Brasília para acompanhar a XXVI Marcha em Defesa dos Municípios, realizada por prefeitos dos municípios brasileiros.

*** Em conversas com gestores dos municípios sergipanos e de outros estados durante o “Juntos por Sergipe”, promovido pelo Governo Mitidieri, Edvaldo reforçou que tal evento favorece o municipalismo e, consequentemente, aponta novos caminhos para o desenvolvimento do país.

Federação União

Em Brasília, já é dado como certo que a Federação União Progressista será presidida por André Moura. A informação foi confirmada por duas fontes influentes.

***Ao contrário do que afirmou o senador Laércio Oliveira, o comando da federação em Sergipe não ficaria com a comissão nacional.

PP desmente

Em Aracaju, falando de Brasília, o presidente do PP em Sergipe, senador Laércio Oliveira (PP) manteve a informação de que ainda não há presidente da Federação entre União Brasil e progressistas.

*** Deixou claro que não haverá escolhidos para que se mantenha a unidade política.

Pesquisas eleitorais

As pesquisas eleitorais já começam a expor seus exageros para o eleitor. A mais recente divulgada dá Eduardo Amorim (PSDB) como o preferido para o povo.

*** Eduardo ainda não sabe por qual partido vai disputar e André Moura, do União Brasil, aparece cotado em quinto lugar.

*** Dá para acreditar, mas cheio de dúvidas exatamente porque ainda não existem candidaturas registradas.

Admite como patético

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) considerou ontem “patético” o presidente Lula conceder à Primeira Dama, Janja, principal honraria por mérito cultural do País.

*** – O mérito cultural dela: torrar dinheiro público com viagens e fazer o Brasil passar vergonha na diplomacia – conclui Rodrigo.

Certo marasmo

Ontem à tarde um ex-deputado federal disse que há certo marasmo político em Sergipe, tanto que não se houve falar em candidatos proporcionais.

*** Acrescentou que não existe notícias na imprensa e a população sabe pouco sobre os projetos políticos.

Ricardo recusa

O médico Ricardo Hagenbeck foi convocado por um partido para disputar vaga de deputado federal em 2026, mas recusou.

*** Disse que ainda tem muito tempo pela frente para cumprir o seu compromisso com a Medicina em Sergipe.

Norberto é candidato

Começa a surgir nomes para disputar as eleições em 2026. Um eleitor informou sobre o lançamento de uma candidatura a deputado estadual.

*** Disse que “a maior denominação evangélica de Sergipe, a Assembleia de Deus, que tem como seu presidente o pastor Eleonaldo Soares, lançará candidato a deputado estadual, que será o pastor Norberto”.

Chuvas e catástrofes

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, foi alvo de críticas pesadas nesse período de chuvas na cidade, que sofre uma invernada torrencial já há quatro dias.

*** Bairros de Aracaju e avenidas do centro da cidade não estão preparadas para receber chuvas torrenciais e a Prefeitura tem que se mobilizar para evitar catástrofes maiores.