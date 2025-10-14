Oposição em dificuldade para disputa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A oposição em Sergipe, desde as eleições anteriores, não se uniu o suficiente para preparação de um bloco coeso que pudesse adquirir musculatura suficiente para disputar futuros mandatos, como o de senador e governador. Para o Senado ainda mantém condições razoáveis, através do senador Rogério Carvalho (PT) que disputa a reeleição, mas a Governo praticamente não há chances. A oposição em Sergipe vive um impasse que beira ao constrangimento. Sem unidade, sem projeto e, sobretudo, sem um nome com musculatura eleitoral, os grupos que tentam se contrapor ao Governo de Fábio Mitidieri (PSD) parecem presos a uma ciranda de reuniões improdutivas e apostas frágeis.

Percebe-se que a tentativa exclusiva, e esporádica, de construir uma candidatura em torno de figuras como o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, ou do deputado federal Thiago de Joaldo revela mais desespero do que estratégia. A recente sondagem do Instituto IDPS, que coloca o nome do vice-prefeito Ricardo Marques como possível nome, escancara a falta de densidade: mesmo com apoio de lideranças oposicionistas, o desempenho é tímido e não ameaça seriamente o atual governador. A oposição sofre desse amargor eleitoral desde pleitos anteriores, exatamente porque não se preocupou em estruturar um bloco forte e coeso para enfrentar a estrutura política montada por Fábio Mitidieri.

Desde que assumiu o Governo Fábio Mitidieri trabalhou e conseguiu consolidar sua base eleitoral, através da entrega de obras e articulação firme com Brasília. Mas a oposição segue sem narrativa, sem proposta e sem liderança que atraia a atenção popular. A verdade é que, neste momento, não há um nome capaz de aglutinar forças e enfrentar o governo com chances reais. O vazio é tão evidente que a pergunta que se impõe não é “quem será o candidato da oposição?”, mas sim “a oposição terá candidato?”. Fala-se apenas em hipótese de três nomes ousar trocar mandatos conquistados recentemente e arriscar ficar sem eles apenas 15 meses depois de eleitos.

Perfil próximo à sociedade

O governador Fábio Mitidieri (PSD) admite que tenha “um perfil muito próximo da sociedade. Procuro estar sempre em contatos com as pessoas, visitar todo o Estado e entender o que mais aflige as pessoas”.

*** Acrescenta que tem “conseguido avançar em diversas áreas como emprego, educação, saúde, segurança pública, redução da pobreza”.

*** E admite que “isso reflete nas pesquisas de avaliação. Agora, é continuar avançando e trabalhando com muita humildade e foco”.

Maísa explica apoio

A deputada Maísa Mitidieri (PSD) revelou ao radialista George Magalhães, que a decisão de apoiar Alessandro Vieira (MDB) à reeleição foi pessoal e tomada após conversar com o governador Fábio Mitidieri, “que é do grupo e meu irmão”.

*** Quanto ao candidato a vice em 2026, Maísa anunciou que seu candidato a vice “é meu presidente da Alese, Jeferson Andrade, admitindo que se trata de posição pessoal”.

Katarina critica Emília

A deputada federal Katarina Feitoza, também em entrevista a George Magalhães, fez críticas ásperas à gestão da prefeita Emília Corrêa, de Aracaju, afirmando que ela está sem liderança e sem um comando efetivo.

*** Enfática, Katarina afirmou: “parece que ela não sentou na cadeira. Todos mandam na Prefeitura de Aracaju”.

Edvaldo é candidato

Edvaldo Nogueira disse, ao lançar sua candidatura ao Senado, que poderia ter até cinco nomes disputando o mandato, que ele se manteria na disputa.

*** Ontem, em conversa com Plenário, Edvaldo insistiu na tese de que “mesmo tendo 200 candidatos, manterei meu nome na disputa pelo Senado”.

*** Acrescentou que trabalhar e lutar para “ter o apoio do governador Fábio Mitidieri”. Uma coisa é certa: ele não vai desistir.

Visitas à grande Aracaju

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira permanece com seus aliados e percorre diariamente a Grande Aracaju e cidades como Estância e Simão Dias.

*** Domingo foi à missa de Nossa Senhora Aparecida no Bugio e foi muito aplaudido pela população, com pedidos que ele retorne à Prefeitura.

*** Edvaldo disse que agora é candidato ao Senado Federal. Há queixa de habitantes do Bugio em relação à administração atual da Prefeitura.

Ricardo elogia Edvaldo

Em sessão especial de entrega de título de Cidadão Aracajuano a várias ginastas do Brasil, que treinam e têm como sede Aracaju, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, rasgou elogios ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que estava no local.

*** O ato ocorreu ontem, lembrando que as ginastas foram recentemente vice-campeãs mundiais.

Bom para conciliação

O improviso de Ricardo, que será candidato a primeiro suplente de André Moura na disputa pelo Senado, coincide com um bom momento para reconciliação de André com Edvaldo, que também concorrerá ao Senado.

*** Os arranhões entre ambos foi durante a eleição do ano passado, na disputa entre Yandra Moura e Luiz Roberto.

Estância e André

O prefeito de Estância, André Graça (PSD), declarou através de articulação com o governador Fábio Mitidieri (PSD) apoio a André Moura para o Senado.

*** Moura ganha apoio na principal cidade do Sul sergipano e fortalece sua pré-candidatura ao Senado.

Rodrigo e o Liberal

O deputado Rodrigo Valadares (UB) disse que está fora de Sergipe e não conversou com ninguém na semana passada.

*** Deixou claro que o Partido Liberal “está indo muito bem. Crescendo a cada dia”. E acrescenta: “iremos ter chapa completa, porque muita gente está aderindo à sigla”.

Sobre PL x Republicanos

Ex-filiados ao PL já não estão procurando tanto se transferir para o Republicanos, em razão das posições partidárias controversas.

*** O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos) já conversou do partido, Marcos Pereira, e o assunto Sergipe está encerrado.

*** – Não haverá mudança na Presidência do partido no Estado.

Rompidos ou não

Está difícil: Prefeita de Aracaju. Emília Corrêa (PL) e seu vice, Ricardo Marques (Cidadania), precisam mostrar aos eleitores que não estão rompidos.

*** A informação que circula é de que há um excesso de vaidades que separam os dois e ambos têm que repensar os seus estilos.

*** Agora, Ricardo tenta disputar vaga de deputado federal e Emília pensa no Governo: vão longe…

Leonardo é exonerado

O assessor do vice-prefeito Ricardo Marques, Leonardo Lisboa, foi exonerado da Prefeitura de Aracaju. É acusado de irregularidades na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

*** Não há dados suficientes que comprovem a irregularidade, porque ainda não foi concluída a Sindicância. Leonardo é pessoa de confiança de Ricardo desde a Câmara Municipal.

*** Mesmo assim, o próprio Ricardo acha que está tudo bem entre ele e Emília.

Valmir vai a Brasília

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), deve ir à Brasília para definir ou aprofundar sobre partido político.

*** Seus aliados acreditam que a saída do PL será a decisão, mas, se sair, sairá triste, atendendo a conselhos de pessoas do segmento jurídico.

Está em dúvida

Valmir de Francisquinho ⁠está em dúvidas sobre sua candidatura ao Governo: se resolver até final de março/26, suas pendengas jurídicas, não pensará duas vezes em entrar na briga pela sucessão estadual.

*** Reconquistando a sua elegibilidade, sairá candidato.

Cidadania na oposição

O presidente do Cidadania, deputado Georgeo Passos, disse ontem que a Federação entre seu partido e o PSB ainda não foi concretizada, mas acredita que até novembro ela seja consolidada, quando poderemos avaliar o seu estatuto.

*** Georgeo disse que vai trabalhar para que o Cidadania continue fazendo oposição ao Governo Fábio Mitidieri.

*** Disse ainda que não viu qualquer alteração do vice-prefeito Ricardo Marques. Na sua avaliação, Ricardo “continua conosco”. Acrescentou que vai trabalhar para que “o Cidadania se mantenha na oposição ao Governo Fábio Mitidieri”.

Horto vive sonho

Márcio Macedo diz que a comunidade do Horto, no Rio de Janeiro, vive hoje a realização de um sonho, que esperava ver realizado há quatro décadas.

*** – Assinamos os Termos de Acordos Coletivo e Individual que garante a permanência das 621 famílias no local.