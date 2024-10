A conversa sobre Francisquinho

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nos meios políticos a discussão é o resultado final, em que Sergipe elege uma mulher pela primeira vez para a Prefeitura de Aracaju. Hoje foi um dia de especulações sobre as razões da derrota e, principalmente, a necessidade de montar uma estratégia forte para a reeleição de 2026. O candidato natural à reeleição, Fábio Mitidieri (PSD), ainda não trata do assunto e resolveu cuidar da administração.

Há tempo demais para isso e o seu objetivo maior é o desenvolvimento, como vem buscando desde que assumiu o Governo em 2022. O outro nome que disputará o Governo em 2026 é o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Ele inclusive já disputou o mandato em sua cidade com esse objetivo, incentivado por aliados e apoio absoluto da cúpula partidária. Valmir, inclusive deixa passar essa possibilidade, antes mesmo de assumir o mandato.

Seus adversários não acreditam que ele atinja os seus objetivos em razão de problemas que ainda responde no Tribunal Superior Eleitoral. Isso parece anedota para alguns advogados que admitem impossibilidade do julgamento de processos contra Valmir de Francisquinho em apenas quatro anos, e que ele poderá até ser reeleito e ainda não haverá solução para impedir que ele dispute a reeleição.

Entretanto, quem faz oposição a Francisquinho garante que ele não passará já em 2026 e que terá candidatura impugnada. Apesar do recente pleito a prefeito, em que Valmir se elegeu e vai assumir a Prefeitura de Itabaiana, a discussão maior é sobre sua disputa em 2026, mesmo que ele não tenha demonstrado o seu novo trabalho no município.

Deve liderar sozinho

O ex-governador Belivaldo Chagas, ainda em Simão Dias, disse ontem que não houve rompimento político com o grupo do Governo. Houve uma disputa política natural.

*** Acha que governador Fábio Mitidieri (PSD) tem que assumir integralmente a liderança. Lembra que disse na hora da escolha do candidato Luiz Roberto, que ele não servia e o resultado foi o que todos sabem.

*** – Belivaldo disse ainda que Mitidieri deva liderar sozinho “porque 2026 já vêm aí.”

Extrema direita

Um analista político avaliou ontem que a extrema direita de Jair Bolsonaro acabou no Brasil e que o “Brasil agora tem uma direita que não é de extrema”.

*** A extrema direita de Bolsonaro foi derrotada nas eleições de domingo, assim como o Partido dos Trabalhadores está descendo 100% e agora depende penas do presidente Lula, já fragilizado.

Violência em discussão

O governador Fábio Mitidieri viaja a Brasília para reunião ampla com o presidente Lula (PT) sobre o problema da violência que se alastra pelo Brasil.

*** A violência tem característica de guerra e atinge todo o País com organizações criminosas atuando em várias áreas, inclusive na política.

Heleno e Mota

O ex-deputado federal Heleno Silva, está muito animado com o seu partido, o Republicanos, pelo resultado obtido nas eleições de todo Brasil.

*** Heleno está animado com a indicação do deputado federal Hugo Mota (Patriota-PB) para disputar a Presidência da Casa.

Valmir e Priscila

Prefeito de Itabaiana, Adailto Souza, disse ontem que, “como sempre, serei um soldado do meu líder e amigo Valmir de Francisquinho e estarei à disposição dele e do meu partido para disputar qualquer cargo que ele e o partido assim acharem melhor”.

*** – Mas tenho opinião pessoal sobre a eleição de Governo que já está formada para uma chapa de oposição: “Valmir Governo e Priscila Felizola vice-governadora”, disse.

Luiz na pescaria

Luiz Roberto está na praia do Saco. Foi descansar do sufoco da campanha eleitoral sem data para retornar.

*** Ontem ele exibiu alguns siris – “ontem não deu muito” – mas nesta quinta-feira vai ao mar tentar pescar alguns peixes de bom tamanho.

*** Disse que gosta muito “dessa maravilha de praia”, e faz o que gosta tanto que é uma boa pescaria.

Equipe de Transição

A partir de hoje a prefeita eleita Emília Corrêa terá cinco dias para anunciar a sua equipe de transição para a Prefeitura de Aracaju.

*** Vai buscar técnicos na Previdência, Fazenda, Balanço, Concorrência para fazer uma análise profunda. A equipe pode ser anunciada de hoje a segunda-feira.

Auxiliares de Emília

Dois nomes circulam em rodas de especulações sobre a formação do secretariado de Emília a partir de 1º de janeiro: seria o delegado André Davi para a área de Segurança, e do ex-deputado Zezinho Guimarães para Finanças.

*** A coluna não conseguiu falar com os dois citados ainda…

Conversa com aliados

A partir de janeiro o governador Fábio Mitidieri vai começar a conversar com os aliados para recompor o grupo e tentar acabar as divergências.

A informação é de um aliado, que debateu com outros o formato de uma campanha de Aracaju do grupo com divergências.