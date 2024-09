A culpa de quem vota errado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Onze disse para as eleições não são fáceis e todos botam para quebrar, em suas táticas, o que é absolutamente. A partir de agora esta valendo tudo para conquistar mais eleitores e chegar ao primeiro turno e disputar o segundo turno com o adversário que também chegou ao limite máximo da votação. Por todo esse período, muita coisa vai acontecer, mesmo que não esteja dentro da ordem. A disputa eleitoral tem todo o tipo de sujeira desde que beneficie o nome que esteja em disputa, que vai desde a compra de votos, a promessas e manutenção de empregos, sem que haja qualquer compromisso com o que pregam em campanhas. Mesmo assim, entre os nomes, tem um preferido pela população mesmo que a sua experiência na administração pública seja absolutamente um fracasso.

Durante este período os discursos serão prenhes de mentiras absurdas, praticamente impossíveis de executar. Mas faz parte da regra do jogo e a população, sempre a maior vítima, é culpada por tudo que se pratica em todo o mandato, porque o voto vem dela, mesmo que seja uma compra desonesta. Percebam que a partir de hoje as pesquisas se alastram com resultados diferentes produzidas no mesmo dia. Há quem diga que “pesquisa ganha quem paga mais”, o que dar a impressão de verdade e prejudica à sociedade que é vítima do trabalho sem o menor sentido e pela corrupção que muitas vezes se alastram com o dinheiro público.

É por isso que se aconselha não criticar com veemência o eleito no próximo pleito, seja por incompetência ou desonestidade, se ele foi posto lá pela escolha e julgamento da sociedade.

Compra de votos

O senador Rogério Carvalho (PT) denunciou ontem o que acontece diariamente durante o processo eleitoral: “compra de votos em bairros periféricos de Aracaju”.

*** Essa negociação não é novidade e vem sendo praticada em todos os pleitos, sem a intensidade da fiscalização dos órgãos competentes.

*** Em Aracaju essas compras são feitas à noite e as vezes pelo PIX, que aumentou seu movimento.

Assédio eleitoral

Levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) mostra que casos de assédio eleitoral estão subindo em Sergipe.

*** Há 14 dias do pleito, Ministério do Trabalho já denuncia 15 casos de assédio eleitoral. O número coloca Sergipe entre os Estados com maior número de denúncias.

*** As cidades que mais assediam são Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e Boquim. Sinceramente, não é muito.

Posição dos indecisos

Um técnico especialista em pesquisas qualitativas, disse ontem que nesses onze dias que faltam para as eleições, os indecisos ainda podem decidir.

*** Diz que as demandas maiores são Saúde e Transporte que continuam sendo o ponto fraco do atual Governo, Lembrou que a proposta de gratuidade nos transportes não dão voto.

*** Segundo ainda o técnico, dentro de uma visão geral o segundo terno será com Emília e Yandra.

Valmir e Governo

O Partido Liberal está trabalhando a candidatura de prefeitos e vereadores, mas não tira da cabeça o nome de Valmir de Francisquinho a governador em 2026.

*** Segundo uma liderança que o apoia em Itabaiana, ele tem medo de disputar o Governo em razão de processos.

Intensifica movimento

O candidato Luiz Roberto (PDT) intensificou as suas carreatas e vai percorrer todos os bairros de Aracaju, tendo sempre ao lado o prefeito Edvaldo Nogueira.

*** O novo lema da campanha é exibir toda a obra do prefeito e anunciar que vai seguir o projeto que foi posto pelo prefeito. Tem quem não goste…

Heleno e candidatura

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) tem participado do movimento político no interior e acompanhado os seus candidatos a prefeito.

*** Durante o cortejo tem ouvido de eleitores: “você precisa de mandato e em 2026 dispute vaga de deputado federal ou estadual”

Candisse no segundo?

O Presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, admite que Candisse Carvalho vai para o segundo turno e disse que há um movimento impressionante nas ruas.

*** João Daniel disse que apesar das várias pesquisas, não há um nome certo de que vai para o segundo turno. Estão todos no mesmo patamar.

*** Segundo Daniel, o presidente Lula pode vir a Sergipe na próxima semana.

Depois da eleição

Depois das eleições, os partidos políticos vão reunir a cúpula para fazer uma análise sobre o resultado do pleito e fazer uma análise profunda dos resultados.

*** Tem membro da cúpula que considera o estilo de marketing repetitivo, agressivo e sem nenhuma novidade para expor seus candidatos ao eleitor.

*** Todos usam a mesma tática das pesquisas mentirosas e de projetos idênticos e impossíveis de colocá-los em prática.