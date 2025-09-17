Adutora: ninguém tem culpa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As previsões políticas para as eleições de 2026 deram um breque, nesse momento, em razão de um acidente com uma adutora que transporta água do Rio São Francisco, para a grande Aracaju. Aconteceu na cidade de Capela, sexta-feira passada, mas a água só recomeçou a abastecer a Capital e cidades próximas a partir de ontem, diante de um novo rompimento ocorrido na noite de domingo, logo após o conserto do primeiro. Alguns setores da oposição estão politizando o acidente e culpando o governador Fábio Mitidieri por um momento dramático pelo qual passa a população atingida pela falta de água, quando, na realidade, Mitidieri tomou a frente do Comitê da Crise, e já se percebe regularização no abastecimento em toda região atingida, já a partir de ontem.

O governador Fábio Mitidieri, consciente de que há necessidade de servir à população em momentos difíceis, como um transtorno acidental no fornecimento de água, está liderando ações emergenciais, como o reforço da segurança hídrica após o rompimento da adutora, exatamente para oferecer solução imediata a um problema que não pode durar mais de 24h e, de preferência, sequer existir. Mitidieri já anunciou medidas como auditorias e inspeções nas adutoras, além de pressionar o Governo Federal por recursos para obras estruturantes. Isso revela preocupação natural em evitar que novos acidentes do tipo aconteçam de agora para frente, sem que dê tom político a uma ação de Governo que se torna obrigatória diante de qualquer prolongamento de caos que machuque a população sergipana, seja ou não a Capital e adjacências.

Mesmo antes do problema com a adutora em Capela, o Governo, e a maioria dos integrantes do bloco, haviam suspendido as conversas sobre eleições em 2026, diante da distância para o pleito. Claro que internamente o papo corre solto com naturalidade, durante encontros pessoais, mais nada que se prolongue e chegue aos eleitores, porque todos perceberam que a mais de um ano do pleito (13 meses) não faz sentido avançar nos contatos sobre eleições estaduais. Claro que está na agenda um movimento intenso para fixação dos candidatos só depois do carnaval, quando todos entrarão de dois pés em seus projetos eleitorais, onde serão distinguidos possíveis candidatos a todos os mandatos políticos que podem se conquistar.

No momento, apenas as conversas de bastidores e as pesquisas quantitativas acontecem para avaliações ainda duvidosas, inclusive porque as avaliações são feitas de forma aleatórias e geralmente os mais votados é que financiam essas pesquisas, porque o povo ainda não se preocupou com qualquer escolha de quem se elege ou reelegem no pleito do próximo ano.

Segurança hídrica

O governador Fábio Mitidieri (PSD) reforçou, ontem, cobrança ao Governo Federal para a inclusão de recursos do PAC da terceira linha da adutora do São Francisco.

*** Mitidieri considera a obra essencial para assegurar a segurança hídrica de Sergipe.

*** Desde que retornou a Aracaju, na segunda-feira, que Fábio Mitidieri está no comando do Comitê de Crises, para reforçar a segurança hídrica no Estado.

Usa água das piscinas

A água está retornando aos poucos na grande Aracaju e já atende a parte significante da população. Os caminhões pipas ainda têm dificuldade para atender a todos os pedidos de residências e condomínios.

*** Os habitantes de alguns condomínios da Atalaia, em Aracaju, estão utilizando água das piscinas para abastecer apartamentos.

*** São orientados pelos condomínios que não utilizem a água para uso pessoal, mas para limpezas de áreas internas dos apartamentos.

Ninguém tem culpa

Setores da oposição usam acidente com adutora do São Francisco, para culpar o governador Fábio Mitidieri pelo incidente.

*** É uma exploração política absurda, porque ninguém tem culpa de um acidente desse porte, embora se reconheça que a necessidade de maior inspeção em toda a área de transposição, para evitar novas ocorrências.

Ícaro desidratado

O deputado federal Ícaro de Valmir (Republicanos) ainda está internado e sem previsão de alta. Ele teve desidratação profunda na segunda-feira à noite, em Itabaiana.

*** Uma médica amiga foi atendê-lo em casa e o aconselhou a vir urgente para um hospital em Aracaju.

*** Ele obedeceu e se encontra internado.

Avalia até dezembro

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), vai avaliar até dezembro sua situação eleitoral, para decidir se será ou não candidato a governador.

*** Caso haja algum problema, ele apoia uma outra candidatura de oposição e ainda não decidiu se troca de partido.

*** Atualmente, Valmir acompanha o filho, Ícaro, que se encontra internado no Hospital Primavera.

Sobre pesquisas

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que, “com todo respeito”, não se preocupa com pesquisas quantitativas que estão sendo realizadas em Sergipe.

*** Acrescentou que espera que elas repitam o mesmo papel que tiveram em 2018. Acrescenta que “meu foco é trabalhar cada vez mais pelos sergipanos, que em 2026 poderão julgar o que fiz”.

Renovação na Câmara

Segundo o experiente analista político, a renovação para a Câmara Federal não passará de quatro novos deputados, inclusive com retorno de ex-deputados.

*** Apesar da distância que se tem para o novo pleito (13 meses) tem parlamentar que não satisfez o eleitorado e nem prezou pelos votos recebidos em 2022.

*** – Mesmo assim, poucos nomes têm surgido que possam ocupar espaços na Câmara Federal.

Thiago na mesma

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) não tem ainda definição de partido para se filiar em 2026, mas deixa o Progressistas. Isto já está decidido.

*** Thiago continua na mesma posição e aguarda decisão de grupos aliados. Comemora porque está crescendo nas pesquisas quantitativas.

Ainda sem posição

O ex-presidente do PL em Sergipe, empresário Edvan Amorim, diz que ainda não tem uma posição partidária: “temos alguns partidos conversando”.

*** – Quanto às eleições de 2026 o grupo só vai definir quando o ano chegar, diz. A informação é que Amorim se mantém próximo a Emília Corrêa, pensando no próximo pleito.

Sobre anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou ontem, em reunião com líderes partidários, que pretende colocar em pauta ainda, nesta semana, o pedido de urgência do projeto de lei que concede anistia do 08 de janeiro.

*** Tem quem acredite que Hugo Mota colocará a pauta o projeto de anistia já, já nesta quarta-feira, o que desagrada ao STF.

Passo decisivo

Com a informação passada por Hugo Motta sobre a anistia, o deputado federal Rodrigo Valadares diz que o Congresso vai mostrar que é independente.

*** Rodrigo acrescenta que o “Brasil exige virar a página. Exige justiça e paz. A anistia é o passo decisivo”!

Nelson disputa

O ex-deputado Nelson Araújo (Avante) vai trocar de partido e tentar retornar à Assembleia Legislativa nas eleições de 2026.

*** Nelson atua hoje na região Sul do Estado – Riachão dos Dantas – e foi um dos parlamentares mais polêmicos durante o período que esteve na Alese.