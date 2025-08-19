A disputa pela sucessão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições de 2026 em Sergipe passam a impressão de um estilo completamente diferente de anos anteriores. Os pré-candidatos ao Governo, à exceção de Fábio Mitidieri (PSD) que está no mandato, não demonstram convicção absoluta de que vão à luta. Entretanto, passa a impressão de que apenas desejam tentar uma candidatura, mesmo que não tenham um grupo político sólido para apoiá-lo. Além disso, enfrentar Mitidieri impõe uma dificuldade intensa, em razão do trabalho realizado por ele no Estado, em que expôs um desenvolvimento marcante em vários segmentos que foram negligenciados antes, como a indústria, o comércio, a questão do petróleo, a educação, saúde e segurança, além de uma experiência turística que atrai bons visitantes, além de não esconder o cuidado com cada servidor.

Claro que a exposição de feitos do atual governador, em pouco mais de dois anos, não se trata de elogios baratos e nem bajulação ridícula. Mas é uma visão de quem tem o dever de oferecer um relato real, que influencia diretamente e indiretamente àqueles que precisam de uma foto 8×16 de tudo o que obtém a admiração e reconhecimento do eleitor, pelo trabalho que realiza e a simplicidade que expõe. É natural que alguns possíveis nomes tenham vontade de disputar o Governo, mas não afirmam e nem dão publicidade a esse desejo, porque analisam todos esses adjetivos, o que é natural. Valmir de Francisquinho é um nome que ainda se supõe candidato, mas ainda tem problemas que criam obstáculos, mas não se pode negar que ele é o que tem as melhores condições para isso.

Agora também aparece o nome da prefeita Emília Corrêa (PL), que faz um trabalho inicial elogiável na Capital, mudou o transporte coletivo no município, embora tenha que retirá-lo por problemas jurídicos de concorrência, que não eram dela. Numa avaliação natural e por incrível que pareça – acredite quem quiser – a retirada dos ônibus a ar condicionado levantou o astral da prefeita, porque a considerou vítima de uma ação para jogá-la contra a população, o que não tinha esse objetivo, já que era uma ação absolutamente dentro da lei. É verdade que Emília não deixa de trabalhar: agora mesmo faz mudanças profundas no bairro Areia Branca. Mesmo assim, para disputar o Governo está “muito primária”.

Esse primarismo não é visto pela população, mas por pessoas experientes do seu partido, que contabilizam apenas sete meses de mandato da Prefeita e falta de atuação política, capaz de atrair o eleitor para elegê-la governadora do Estado. Emília, diferente de Francisquinho, realmente não sinaliza quanto a um salto para tentar o Governo, mas, segundo um dos seus bons aliados – e até mesmo pessoas de sua intimidade – anunciam que ela trabalha para disputar a sucessão de Mitidieri, mesmo que ainda esteja se equilibrando para administrar Aracaju. Além disso, Emília deve reconhecer que é muito “verde” no mandato majoritário e precisa ampliar a sua atividade, para chegar ao Governo em 2030.

Anotem a previsão: Caso se mantenha prefeita até 2030 – pode ser reeleita em 2028 – será difícil aparecer um nome para disputar o Governo com Emília.

Chapa no próximo ano

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que só deseja pensar na formação de chapa no próximo ano.

*** E acrescentou: “agora é hora de focar na gestão e nas entregas.”. E acrescenta: “Sergipe espera muito de nós”.

*** Um dos seus aliados diz que Mitidieri está surpreendendo em todas as questões que envolvem Sergipe, e “faz um Governo diferenciado, voltado para os interesses do povo”.

Sergipe é prioridade

Um dos seus auxiliares deixa claro que Fábio Mitidieri está muito preocupado em promover o desenvolvimento de Sergipe e isso tem feito indiferente às eleições do próximo ano.

*** É verdade que ele conversa sobre as eleições estaduais, “mas sem se dedicar exclusivamente a isso”. Para ele, Sergipe esteve e estará como prioridade absoluta.

Mais animado

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), candidato ao Senado, diz que está cada dia mais animado com a sua pré-candidatura e que “tenho conversado muito com o governador Fábio Mitidieri”.

*** Edvaldo lembra que na semana passada, o senador Laércio Oliveira (PP) declarou que é favorável à sua candidatura ao Senado.

*** Laércio e Edvaldo estiveram em Campo do Brito e participaram juntos da procissão de São Roque.

Emília gosta de desafios

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não diz que é candidata a governadora. Aos seus aliados ,mais próximos sempre diz que “trabalha e gosta de desafios”.

*** Mesmo sem fazer declarações, a maioria dos políticos vinculados a ela deixa a entender que Emília está animada em disputar o Governo.

*** O que cria um impasse com o seu colega de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL).

Não foi fechada

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse a “Plenário”, domingo à noite, que vai disputar a reeleição e adiantou que “a Federação com o PSB não foi oficializada, mas existe conversa entre as executivas nacionais dos dois partidos”.

*** Acrescento: “tenho que aguardar se realmente vai se concretizar, mas se tivermos sem federação, o Cidadania é oposição. Com federação, vamos analisar as regras para sabermos com quem fica no controle da federação em Sergipe”.

Manterei minha consciência

Georgeo deixa bem claro que não votará em Fábio e não sobe no palanque dele. Isso é minha decisão. “Manterei minha coerência”.

***Entretanto, diz que “seguimos fortalecendo o Cidadania. Em setembro, iniciamos os Congressos Municipais para renovar a direção dos Diretórios Municipais do partido”.

Não foi checada

Georgeo Passos desmente o boato de que a federação tenha sido fechada no final de semana, porque depende da aprovação do Diretório Nacional: “e isso não aconteceu”.

*** Repetiu que “os dois partidos estão conversando”. E perguntou: ”Alguém tem ata de reunião do Diretório Nacional? Ninguém tem, porque não tivemos essa deliberação”.

Valmir e Emília

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, sobre as candidaturas de Valmir de Francisquinho ou Emília Corrêa ao Governo, respondeu: “isso depende mais dele. Mesmo por que, do jeito que as coisas andam no Brasil, não saberemos projetar o que vai acontecer.”

*** Acrescentou: “Acho que a prefeita Emília, nesse momento, está focada na gestão e que sem dúvida tem feito muito pelos aracajuanos. Mas sem dúvida é um nome forte como também é o de Valmir”.

Joaldo não titubeia

O deputado Thiago de Joaldo tem intensificado sua agenda pelo interior do Estado e mantém firme sua pré-candidatura a deputado federal.

*** Entretanto, por onde passa, não titubeia: “se Valmir e Emília não disputarem, ele está pronto para entrar no páreo pelo Governo de Sergipe.”

*** – Estou preparado, bem posicionado e com a disposição de um soldado da oposição para assumir essa missão, se for convocado, diz ele.

*** – Sua permanência no PP tem vida curta. O deputado já deixa claro que sua disputa, em qualquer posição, será bem longe do partido, disse.

Erro de artistas

Em 2017, um grupo de artistas, incluindo Fernanda Lima, iniciou um movimento contra o ex-deputado André Amaral, da Paraíba.

*** Durante esse período, a atriz e seus colegas atacaram o deputado André Amaral, confundindo-o com André Moura, líder do governo na época.

*** Essa confusão resultou em um processo judicial e recentemente, a Justiça decidiu que Fernanda Lima deve indenizar André Amaral em mais de 10.000 reais por danos morais.

Sérgio em ascensão

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, completou ontem 51 anos. Segundo aliados, em seu primeiro mandato à frente da Prefeitura, tem se destacado pelo perfil inovador e pela capacidade de dialogar com diferentes esferas políticas, garantindo recursos para a cidade.

*** Com apenas oito meses de gestão, já viabilizou obras e serviços importantes nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, como a construção do Rodoanel, consolidando seu nome como uma das lideranças políticas em ascensão no Estado.

Emília em Tobias

O deputado federal Thiago de Joaldo recepcionou a Emília Corrêa, durante festa da padroeira em Tobias Barreto.

*** A presença de Emília em um dos maiores colégios eleitorais do Estado foi vista como gesto simbólico no xadrez político de 2026.

Protagonistas definidos

Nos bastidores, a leitura é de que Emília busca ampliar sua presença no interior, enquanto Valmir de Francisquinho e o próprio Thiago seguem como nomes fortes da oposição.

*** – Entre fé, devoção e articulação, a disputa pelo Governo do Estado parece já ter três protagonistas definidos: Valmir, Emília e Thiago.

Rogério é titular

Os partidos já definiram parte dos nomes que vão integrar a CPMI do INSS. A investigação será constituída de 15 deputados federais e 15 senadores, com igual número de suplentes.

*** O senador Rogério Carvalho (PT), líder do PT no Senado, foi escolhido como um dos cinco titulares da comissão.

Ao lado de André

Perguntado se integra uma chapa ao lado de André Moura, o senador Alessandro Vieira respondeu, de Singapura, onde se encontra em missão oficial.

*** – A montagem da chapa é responsabilidade do governador, com toda liberdade. Não veto absolutamente ninguém e nem poderia fazê-lo.

*** – Mas, já deixei absolutamente claro que não voto em André Moura, pelas razões que todos conhecem.