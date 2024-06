A entrevista de Edvaldo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A entrevista que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) concedeu ao jornalista Josailto Lima, domingo, mexeu com os meios políticos dentro da necessidade organizacional tanto dos partidos, quanto das lideranças, que ainda não têm uma definição quanto aos seus candidatos, em um momento que já deveria haver decisão final. A entrevista atingiu principalmente a base aliada, que não se uniu para direcionar uma definição logo nas primeiras reuniões, mas que agora complicou com a decisão de aliados em disputar o mandato, dentro de uma mesma estrutura política, que teoricamente não deveria ser indecisa em relação às suas posições e projetos políticos. Mas Edvaldo se expandiu até mesmo aos adversários e revelou inseguranças em relação à estrutura que exibem.

Edvaldo Nogueira é um homem de esquerda e sempre foi eleito por aliança com o PT, inclusive com o apoio do ex-governador Marcelo Déda. Mas, de qualquer forma sempre mostrou necessidade firme do grupo, para conseguir êxito na disputa. Entrou em outras searas ao fazer críticas ao estilo do empresário Edvan Amorim (PL) pela forma que conduz propostas políticas e sempre de tomar atitudes que não lhe pareciam democráticas. O próprio Amorim agora quer um debate com Edvaldo, o que não vai acontecer. De forma indireta o prefeito fez crítica ao seu próprio bloco, que deixou florescer nomes de vários candidatos, quando era de praxe a indicação exclusiva de alguém sugerida pela coordenação fosse aprovada. Dessa vez não foi assim, porque o nome escolhido por Edvaldo Nogueira, Luis Roberto, gerou o surgimento de outros pretendentes à disputa.

Aparentemente nenhum nome seria aceito na primeira ou segunda reunião da base aliada, porque já se tinha certeza de que todos desejavam a indicação e apoio para ser o candidato. Como isso não foi possível, praticamente todos se propuseram à disputa, mas nenhum ainda foi o escolhido. De forma qualquer, isso gera um risco no final da batalha.

Entrevista repercute

A entrevista concedida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao jornalista Josailto Lima, domingo, foi considerada muito corajosa e endereçada a todas as lideranças que estão participando das eleições municipais.

*** Segundo um experiente líder político, “com esse discurso, Edvaldo mostra que tem peso, manterá seu candidato e não vai recuar”.

Pergunta a Edvaldo

Um outro político de boas análises eleitorais faz a pergunta: “O quê Edvaldo Nogueira quer da vida?” E responde: “lançar Luis Roberto, mas pode ser que faça outra opção”.

*** – Que seria apoiar Katarina e Daniele em caso de um pedido do governador Fábio Mitidieri e aceitar disputar a vice em 2026 ou uma vaga no TCE, responde.

Opção por outro candidato

Repercute a informação, publicada pelo “Faxaju Online”, de que a CNB, tendência petista liderada por Márcio Macedo, pode não votar na candidatura de Candisse Carvalho à prefeita de Aracaju.

*** Membros da tendência têm conversado entre eles e o pessoal relata preferência pelo candidato Luis Roberto, sugerido por Edvaldo Nogueira.

Rogério confirma Candisse

O senador Rogério Carvalho (PT) não ficou em silêncio. Disse que “Candisse é a pré-candidata do PT e de Lula e vamos unir forças nessa caminhada em defesa da democracia”.

*** E concluiu: “pois é ela quem representa o nosso presidente nesta eleição em Aracaju. Tudo que falarem o contrário disso é especulação e puro ruído político”.

Lula em silêncio

Setores do PT desfizeram a informação de que o presidente Lula já houvesse indicado o nome de Candisse para disputar a Prefeitura Municipal de Aracaju.

*** A informação é que já houve aprovação da Federação Estadual, mas o presidente Lula ainda não sugeriu nomes de candidatos a prefeitos no Nordeste.

Expectativa de arrecadação

O governador Mitidieri destacou a importância do evento para a identidade cultural do estado e para geração de emprego e de renda. “Essa é nossa maior festa, expressão de nossa cultura e identidade”.

*** – Ano passado foi R$ 61 milhões que impactaram na arrecadação do estado. “Este ano, nossa expectativa é maior, com arrecadação mais alta, girando a economia local”, disse Mitidieri.

Sefaz desfaz boato

Secretaria da Fazenda (Sefaz) informa que não procede a informação de que o calendário de pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de junho será antecipado para o dia 19.

*** A definição das datas segue um cronograma estabelecido pela secretaria a partir da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

*** O calendário, assim que for anunciado, será amplamente divulgado por meio dos canais oficiais do Governo e Sefaz.

Emilia e Ricardo

A pré-candidata do PL, Emília Correa circulou na Villa do Forro, ao lado de aliados e mais próximo do seu colega Ricardo Marques (Cidadania), que é bem cotado como seu candidato a Vice.

*** Ricardo inclusive disse ontem que quer ser o vice “mas isso precisa ser definido pelo grupo”. E antecipa: “mas, voto em Emília independente de ser o escolhido pelo bloco”.

*** Os dois circularam pelos bairros onde nomes do PL e de do grupo lançavam candidaturas a vereador.

Alessandro e Daniele

O senador Alessandro Vieira (PDT) desembarcou ontem em Brasília ao lado da candidata do partido à Prefeitura de Aracaju, Daniele Garcia (MDB).

*** Não foi dada informação sobre a presença de Daniele em Brasília.

Precisa Sintonia

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicano) disse que o governo tenta avançar na articulação com o congresso.

*** – Acredito que o congresso está pronto para colaborar e dialogar, porém sem jamais se distanciar do DNA das urnas.

*** Para ele, “o povo elegeu o atual congresso, portanto é necessária sintonia com o que o povo escolheu para representá-lo”.