A escolha de políticos que olhem para o povo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

É bom que se faça uma análise de perspectivas para Sergipe, levando em consideração um provável resultado geral das eleições de 2026. Caso os candidatos eleitos mantiverem o atual modelo de gestão, o Estado tende a consolidar avanços em infraestrutura, inclusão social e estabilidade fiscal, com impactos positivos no cenário político, econômico e social até o fim da década. O governo estadual atua com base em um plano estruturado, dividido em quatro eixos, com metas monitoradas por plataformas digitais como a Target. A eleição de parlamentares alinhados a essa visão pode garantir governabilidade e agilidade na aprovação de projetos. Assim, a tendência é de um Legislativo mais plural, com forças como PSD, PL, PT, União Brasil e PSB dividindo espaço. Isso exigirá maior capacidade de articulação política, mas também pode enriquecer o debate e evitar hegemonias.

É fundamental citar que a LDO 2026, aprovada pelos deputados estaduais que pretendem reeleição, prevê R$ 19,5 bilhões em despesas, com foco em emprego, segurança e combate à pobreza. Isso indica um compromisso com políticas públicas estruturantes. A continuidade de obras viárias, expansão do Porto de Sergipe e projetos de mobilidade urbana devem impulsionar o setor logístico e atrair investimentos privados. Sabe-se que a gestão atual tem sinalizado interesse em energias renováveis e inovação tecnológica. A eleição de parlamentares comprometidos com essa agenda pode posicionar Sergipe como referência no Nordeste em sustentabilidade.

Tem mais, a LDO prioriza ações de transferência de renda, segurança alimentar e inclusão produtiva. A manutenção dessas políticas pode reduzir desigualdades e melhorar indicadores sociais, assim como a ampliação de escolas em tempo integral e a modernização da rede hospitalar são metas em andamento. A continuidade depende de apoio legislativo e execução técnica eficiente. Não se pode perder o foco em policiamento comunitário, que deve ser mantido com apoio de deputados federais para liberação de recursos da União. Em todos os casos, se houver alinhamento entre Executivo e Legislativo, e os parlamentares eleitos em 2026 mantiverem o compromisso com o planejamento estratégico atual, Sergipe poderá reduzir sua taxa de pobreza para menos de 10%, atingir pleno acesso à educação básica de qualidade se tornar polo logístico e energético do Nordeste, além de elevar seu PIB estadual com base em inovação e sustentabilidade.

Assim, o eleitor será responsável pela manutenção do crescimento do Estado e deve escolher parlamentares que não trabalhem apenas para os interesses pessoais, mas para atuar firme e manter a potencialidade do Estado em todos os ângulos.

Silêncio sobre chapa

O governador Fábio Mitidieri (PSD) evita falar publicamente sobre a formação de sua chapa majoritária que tem ele como candidato à sucessão.

*** O seu vice já estaria definido, que é o deputado Jeferson Andrade (PSD), ele fala que André Moura é um dos candidatos ao Senado, mas falta definir o segundo nome, que fica entre Alessandro Vieira e Edvaldo Nogueira.

*** – Há especulações sobre estratégias de palanques, com Mitidieri buscando alianças que ampliem sua base, sem comprometer sua liderança.

Sobre André no INSS

Participação do ex-deputado André Moura na CPMI do INSS faz parte de estratégia para enfraquecê-lo politicamente em Sergipe, visando às eleições de 2026.

*** Seria um Fake News postado por aliados do senador Rogério Carvalho, que enxergam em Moura um forte adversário.

*** O plano envolveria a criação do rótulo pejorativo “Dono do INSS” e a pressão por sua convocação à CPMI, mesmo sem citações formais em investigações.

Alessandro e a CPI

A instalação da CPI do Crime Organizado tem repercussões em Sergipe, com senadores sergipanos se posicionando favorável diante da escalada da violência.

*** O relator de CPI, senador Alessandro Vieira (MDB), que é delegado e o seu nome repercute no País, incluindo Sergipe, onde melhora sua condição para reeleição no pleito de 2026.

Encontro com Lula

Uma fonte bem entrosa do PT disse ontem que o ex-ministro Márcio Macedo (PT) faz campanha nesta sexta-feira em Salgado, Estância, Cristinápolis e Salgado.

*** Márcio Macedo é pré-candidato a deputado federal.

*** A mesma fonte disse que, provavelmente, antes de dezembro, presidente Lula terá encontro com Fábio Mitidieri, que estará em Brasília ao lado de Márcio Macedo.

Bolsonarista e Rogério

A fonte petista é confiável e avaliou que o senador Rogério Carvalho não quer Márcio candidato a deputado federal, porque prefere o seu companheiro João Daniel para a reeleição.

*** Avaliou que, do jeito que o PT está só elege um federal, mas acha que Rogério Carvalho tem chance de reeleger-se em razão de sua habilidade política.

*** Brincou ao dizer que tem bolsonarista radical que “vota em Rogério com um sorriso largo na boca”.

Sobre filiações ao podemos

O empresário Edvan Amorim disse ontem que até final deste mês “teremos decisão sobre o Podemos”. É verdade que o partido ainda está em período de remontagem.

*** Amorim deixa claro que “não sabemos ainda quem vai se filiar”.

Edvaldo em pré-campanha

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem que cada dia está mais animado com a sua pré-candidatura ao Senado.

*** Vai lutar para ser um dos escolhidos de Fábio Mitidieri para a chapa a ser montada por ele, mas se não for manterá sua candidatura, sempre apoiando o governador.

*** Edvaldo diz que as pesquisas o colocam bem em Aracaju e no interior – inclusive no sertão – e “serei o senador dos sergipanos”.

União elege dois?

O ex-deputado Capitão Samuel tem certeza que o seu partido, o União Brasil, elege dois deputados federais que serão “eu e Yandra Moura”.

*** Diz que a chapa sairá dentro da aliança com o Partido Progressista, que terá dois nomes: Levy e Armando Batalha, somados a Fábio Henrique e Heleno Silva que são do União.

*** A surpresa maior é a filiação de Heleno no União Brasil, que terá de deixar o Republicanos.

Reunião foi tranquila

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) disse que a reunião de Fábio Mitidieri com a bancada federal, quarta-feira em Brasília, foi tranquila.

*** Tratou de temas do interesse de Sergipe e Fábio levou as prioridades do Governo e “ficamos de definir as áreas a investirmos os recursos de bancada em 2026”.

Ricardo e Georgeo em paz

Em Aracaju, ontem, o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) conversou com o deputado Georgeo Passos e a com a presidente estadual da sigla, Danyara Passos.

*** Segundo Ricardo, o papo foi sobre o fortalecimento do Cidadania, projeto da oposição e eleições de 2026.

*** – Continuamos firmes na construção e desenvolvimento de Aracaju e Estado, disse Ricardo, sem relatar o clima tenso entre ele e Georgeo. Mas fizeram as pazes.

Mostrará os caminhos

Quanto ao incidente que envolveu a prefeita Emília Corrêa e seu vice, Ricardo Marques, não esteve com nenhum dos dois após os acontecimentos.

*** Admitiu que “o tempo é senhor da razão, e Deus mostrará os caminhos a seguirmos juntos e na oposição estadual”.

Republicanos está bem

O presidente do Republicanos, deputado federal Gustinho Ribeiro, disse que o seu partido “está muito bem”. Não há mais disputa para tomar-lhe a legenda.

*** Segundo Gustinho, o partido está se movimentando para se fortalecer cada vez mais e colaborar com o desenvolvimento do Estado.

Linda fala da isenção

A deputada Linda Brasil diz que “enquanto a direita aprova o PDL da Pedofilia, a esquerda comemora mais uma importante conquista para a classe trabalhadora”.

*** Trata-se da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil está aprovada pelo Congresso. “Agora, o projeto segue para a sanção do Presidente Lula. Viva”!

Márcio exalta Lula

Márcio Macedo (PT) anuncia que o Senado aprova o projeto enviado pelo Governo do presidente Lula da Silva (PT) da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais!

*** E clama “vitória do povo trabalhador brasileiro! Ah, e também aprovou a taxação dos super-ricos! É justiça tributária e social na veia”, comemora.

Yandra “está pronta”

A deputada federal Yandra Moura (União) diz que está “sempre pronta”. E acrescenta: “Já assumi a vice-liderança do meu partido uma vez e conheço plenamente os desafios”.

*** Desta vez, “assumo a vice-liderança da maior bancada de parlamentares da Câmara Federal e uma bancada com esse tamanho traz diversos debates e discussões que são saudáveis”.

*** – Mas, com muito diálogo, dedicação e ajuda dos deputados, conseguimos encontrar um consenso, buscando estar de acordo com o que a população espera de nós, concluiu.