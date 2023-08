A escolha do candidato a prefeito repercute em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A chapa a prefeito montada pelo bloco do Governo não tem poucos pretendentes. Alguns sequer falam no assunto, mas se houver oportunidade põem cabeça, tronco e membros. Natural para um agrupamento que tem interesses comuns. Não se pode ainda prevê nada que vá acontece, mas se sente, entre integrantes do bloco, que o nome do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) é bem avaliado, tendo como vice a secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos), embora os dois neguem sem muita consistência.

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) é muito discreto sobre a indicação para sucedê-lo, mas pensa realmente em um dos três auxiliares citados ontem pela coluna, que não animam os seus aliados. Edvaldo realmente quer um nome que o substitua e dê continuidade ao seu projeto de desenvolvimento para Aracaju.

Ontem, entretanto, alguns políticos – entre eles possíveis candidatos – lembraram que as eleições municipais deste ano terão forte influência no pleito estadual de 2026, em que o prefeito Edvaldo Nogueira pretende – e é bem visto – disputar uma das vagas ao Senado, depois de ficar dois anos sem mandato. Segundo pensa membros da base aliada, o ex-deputado federal André Moura (União) também vai candidatar-se ao Senado e, na avaliação da maioria, com Moura no pleito, fica apenas uma vaga na chapa. Nesse contexto, lideranças políticas admitem que Edvaldo Nogueira deve optar por um nome que não crie obstáculo ao êxito de sua candidatura a senador. Lembram que o ministro Márcio Macedo (PT) já esqueceu uma candidatura a prefeito de Aracaju, mas não tira da cabeça disputar o Senado Federal em 2026.

Não há mais obstáculos em relação a um entendimento com o PT, embora o senador Rogério Carvalho mantenha-se à distância do bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que pode voltar a disputar a reeleição exatamente com o senador petista, embora hoje em condições bem mais favoráveis que em 2022. Será um quadro diferente, porque o atual governador é da simpatia de segmentos fortes do PT a níveis estaduais e nacional, inclusive do presidente Lula da Silva. Em razão de tudo isso, e por várias consequências, o prefeito Edvaldo Nogueira deve repensar sua posição para indicação do candidato a prefeito e evitar que os preteridos por ele se coloquem em outras posições no pleito de 2026.

Senado só uma vaga

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicano) disse ontem que com o retorno de André Moura (União Brasil) às eleições, a base aliada só terá uma vaga para o Senado.

*** Admite que André Moura já está candidato ao Senado, pela sua força política e posição junto ao eleitorado e alianças do interior.

*** Além disso, a deputada federal Yandra Moura, inclusive pela sua atuação, tem reeleição praticamente garantida.

Sobre novos nomes

Alguns políticos comentaram ontem que os nomes que podem ser indicados pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para disputar a Prefeitura de Aracaju são realmente bons técnicos.

*** Entretanto consideram que “eles não têm voto para ganhar eleições e o bloco pode perder para indicados pela oposição”.

*** Um deles disse que a indicação deve ser de um político, habituado com eleições e a exercer mandatos através da sua popularidade,

Atinge chapa em 2026

Lembrou, também, que o próprio Edvaldo Nogueira pretende disputar o Senado, em 2026, o que será possível por escolha da chapa pelo grupo que ele integra.

*** Concluiu: “não é uma ameaça pela importância de Edvaldo na representação de Sergipe no Senado, mas essa indicação para prefeito pode dificultar a inclusão do seu nome, embora o Estado saia perdendo”.

Gente desinformada

Senador Alessandro Vieira (MDB) classificou de “especulação de gente desinformada” conversa entre alguns políticos de que ele poderia disputar vaga de deputado em 2026 e não ir à reeleição.

*** – Não tenho nenhum projeto neste sentido, disse Alessandro sem dar importância à especulação.

Luiza e Valmir conversam

Luiza Ribeiro (PSB) avisou ontem que será candidata à prefeita ou a vice de Valmir Monteiro: “é assim que tenho conversado com o ex-prefeito Valmir Monteiro”.

*** Luíza e Valmir têm saído em Lagarto e conversado muito, inclusive se reunindo com ele no povoado Colônia do 13 e domingo esteve na casa dele.

*** Valmir Monteiro vai se submeter a uma cirurgia e em seguida terá encontro com Luiza para definir o dia da decisão da aliança entre os dois.

Daniele para vice?

O ex-deputado Sérgio Reis (PSD) encontrou o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) em Itaporanga, ao lado da secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos), e postou opinião nas redes:

*** – “o Universo sempre trata de alguma forma de unir o que ta escrito. Eu torço por essa chapa em Aracaju”, disse ele.

*** A coluna já divulgou que Daniele está consultando articuladores eficientes para discutir sobre a sua presença numa chapa a prefeito, como vice de Belivaldo.

PP montará chapa

Ontem à tarde, no shopping Jardins, alguns integrantes do PP se reuniram e discutiram nomes para integrar uma chapa em 2024, inclusive a prefeito.

*** Segundo um deles o Progressista vai disputar a Prefeitura de Aracaju, “mas de acordo com os demais partidos da base aliada”.

PDT reativa no Estado

O PDT realiza amanhã o Encontro Estadual da Juventude com o objetivo de implementar políticas públicas para a população jovem da capital e interior.

*** E encontro é o reinício das atividades do partido, visando às eleições municipais do próximo ano, para vereador e prefeito.

*** O prefeito Edvaldo Nogueira e o vice-governador Zezinho Sobral participam.

Canindé e confusão

Canindé do São Francisco está “uma bagunça”, classificou ontem um político da região, em razão do retorno do prefeito Weldo Mariano (PT) à administração.

*** Disse que Weldo está trocando secretários e vai exonerar todos os nomeados pelo vice que o substituiu.

*** Tudo uma tremenda confusão!

Josailto e correção

Josailto Lima corrige-me no comentário de ontem: “Luiz Roberto Dantas de Santana não é mais presidente da Emurb”.

*** “Ele é secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura”. E mais: “a pasta de Jeferson em Aracaju é Fazenda e não mais Finanças”.

*** O amigo Josailto sempre bem antenado…

Usa Déda na campanha

O PT informa, nas redes, que vai lembrar das campanhas do ex-governador Marcelo Déda a prefeito de Aracaju. Diz que “Déda marcou a política de Aracaju e Sergipe”.

*** Diz que “Déda deixou um legado de muita luta e conquistas”, e pergunta: “Quem aí já votou, com muito orgulho, no nosso querido Déda”?

Giro pelas redes sociais

Wendal Carmo – Mesa Diretora da Câmara dos Deputados anula requerimento que pedia a convocação do ministro Rui Costa à CPI do MST.

Lázaro Rosa – Isso aqui é absurdamente grave! Três militares do GSI do governo Lula, remanescentes do governo bolsonaro, enviaram a Mauro Cid detalhes de segurança de viagens do presidente Lula.

Brasil247 – Lula pediu para Rubens Ometto deixar antessala de seu gabinete e cancelou audiência ao mapear boicote a Mantega na Vale.

Metrópoles – “Vai colocar esse pessoal no inquérito”, brinca o ministro Gilmar Mendes após Moraes perder eleição pela vice-presidência do STF por 10 a 1.

Roberto Freire – A esquerda antidemocrática rivaliza com a direita antidemocrática para saber quem é mais fascista e quem melhor se posiciona contra a liberdade de expressão.

Vinícius Betiol – usando um broche da SWAT, no “estilo shopee”, o Marcos do Val resolveu esquecer o decoro parlamentar e fazer comentários vulgares sobre a vida sexual do Lula com a Janja.

Metrópoles – Clima pesou: Bia Kicis não reconhece deputada e chama polícia para retirar “senhora de blazer rosa”.

O Antagonistas – “A fala infeliz do governador mereceria no mínimo um pedido de desculpas em razão da má expressão”, diz Rodrigo Pacheco, insistindo na crítica ao governador Romeu Zema, que defendeu maior protagonismo político do Sul e do Sudeste.