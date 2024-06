A escolha exclusiva dos candidatos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) dará nova entrevista em emissora de radio e abre o verbo em relação a certo preconceito que se deixa passar em relação ao candidato apresentado por ele, Luis Roberto. Além disso, deve expor alguma indignação pela forma em que o processo fora aberto, com a exposição de nomes em que todos terminaram por se declarar candidatos. A ideia era de escolher um nome que tivesse a maioria da chamada aliança, mas como a maioria dos partidos que integra a base tinha na cabeça a fixação de que os seus correligionários eram os melhores, indicou um deles e provocou um desentendimento geral, em que algumas siglas se juntaram e rejeitaram exatamente quem optou pela definição de um candidato.

Não será fácil chegar a um consenso. Ouve-se, de vários líderes, que não retira o nome posto por sua sigla e alguns estão se juntando para ver se conseguem a unidade, mesmo que haja dificuldade para indicação do vice. O governador Fábio Mitidieri preferiu ficar mais discreto em relação a quem prefere, embora já tenha deixado claro que o seu candidato é Luis Roberto, o mesmo que fora sugerido por Edvaldo Nogueira, o que provocou certa desilusão nos demais partidos que tinham nomes a sugerir. Do bloco apenas o União Brasil deixou claro que não aceitava a indicação de Roberto, e escolheu Yandra Moura para disputar o mandato, tendo como vice o ex-governador Belivaldo Chagas, que deixou o PSD e foi para o Podemos, inclusive com chances, segundo pesquisas, de disputar o segundo turno.

Os demais nomes que estão na disputa – Fabiano Oliveira (PP), Daniele Garcia (MDB) e, ainda em dúvida, Katarina Feitoza (PSD) – podem surpreender, mas só se formarem um novo bloco que termine em uma composição que enquadre a esquerda no mesmo time. As conversas estão circulando e as atuais pesquisas contemplam Yandra e Emília Correa como confrontantes para o segundo turno.

Morte do bebê

Fábio Mitidieri (PSD) lembra que há um mês “comemoramos a vitória da saúde pública sergipana que resguardou a vida do bebê de uma gestante com morte encefálica”.

*** – A pequenina nasceu com apenas 26 semanas e vinha sendo assistida pelo corpo médico especialista da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, disse.

Reino dos céus

Segundo Mitidieri, “mas hoje (ontem) foi recebida no Reino dos Céus após complicações da prematuridade”.

*** E deseja: “Que Deus conforte os corações enlutados da família e siga abençoando as mãos dos profissionais que tanto se dedicaram a salvaguardá-la”, disse Mitidieri.

Cleon Em Brasília

O secretário especial da Comunicação do Governo do Estado, Cleon Nascimento, está em Brasília, participando do 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação.

*** “Encontros como esse fortalecem a troca de experiências e o alinhamento de estratégia entre os estados, visando sempre o desenvolvimento de políticas de comunicação mais eficazes e uma comunicação transparente e acessível para toda a população”, disse Cleon.

Mitidieri e Valadares

O ex-governador Antônio Carlos Valadares fez uma visita de cortesia ontem ao governador Fábio Mitidieri (PSD). O encontro entre os políticos aconteceu no Palácio-Museu Olímpio Campos (PMOC) e ambos teceram conversa amistosa sobre gestão pública.

*** Durante o papo, as lideranças consideram instituir uma espécie de Conselho de Ex-governadores, a fim de contribuir na gestão com expertise de ex-gestores. Valadares e Mitidieri se despediram com o compromisso de retomar o tema numa outra oportunidade.

Ato de lançamento

Sexta-feira próxima será realizada o ato de lançamento da candidatura de Candisse Carvalho (PT) à Prefeitura de Aracaju.

*** Será uma solenidade realizada no Esporte Clube Cotinguiba embora ainda haja algumas discussões em torno dela. Os presidentes do PCdoB e PV não participam do lançamento.

Valadares e conversas

Na sexta-feira, pela manhã, o Valadares Filho conversa com o presidente do PCdoB, Edival Góis, também sobre a candidatura ao município.

*** Na quarta-feira, o ex-deputado federal Valadares Filho terá uma conversa com o presidente do PV em Sergipe, Reinaldo Nunes, sobre sucessão municipal. A conversa será em Brasília.

*** Está também abertada a possibilidade do Valadares Filho conversar com João Daniel, presidente do PT.

Sobre as conversas

Sobre a conversa, Edival Góis (PCdoB) disse que vão tratar sobre sucessão municipal e vai ouvir o projeto de Valadares Filho e suas propostas políticas.

*** A mesma coisa acontecerá com Reinaldo Nunes (PV), que admite uma nova chapa e também sugere a inclusão do Solidariedade na Federação.

Plenário errou feio

Sob o título “Alessandro e Daniele”, a coluna Plenário publicou ontem: “O senador Alessandro Vieira (PDT) desembarcou ontem em Brasília ao lado da candidata do partido à Prefeitura de Aracaju, Daniele Garcia (MDB). *** Não foi dada informação sobre a presença de Daniele em Brasília”.

*** Correção – “O senador Alessandro Vieira é do MDB. E não procede a informação de que ele foi a Brasília, ao lado de Daniele Garcia. Ambos estão em Aracaju”.

Por que se especula?

Observa Daniel Rezende: “Se a pré-candidatura de Candisse já foi aprovada nas instâncias do PT, por que ainda se especula que o ministro Márcio Macedo e seus aliados penderão para outra pré-candidatura”?

*** E mais: “por que até agora o ministro e Eliane Aquino não fizeram sequer um gesto de apoio?”

Daniele cai em campo

Daniele Garcia deixou ontem a Secretaria de Estado de Política Para Mulheres e está na batalha para disputar a Prefeitura de Aracaju pelo MDB.

*** Ontem Daniele disse que continuará conversando com Fabiano Oliveira (PSD) e podem chegar a um entendimento político, desde que ela dispute a Prefeitura.