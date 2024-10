A esquerda perde convicção

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O resultado das eleições deste ano em Aracaju, terá resultado imprevisível no item ideológico: quem quer que se eleja será de direita e tem um deles que é bem tratado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, elegeu uma vereadora do seu bloco em Aracaju. Teoricamente os dois têm atividades iguais na defesa da sua posição política, mesmo que usem suas orientações dentro do mesmo interesse. Um detalhe: bolsonaristas conseguiram melhores orientações e, naturalmente, venderam um Brasil, em que se inclui Aracaju, sem preconceitos que carimba o que se chamava de bolsonarismo radical e indesejável, com um detalhe: a direita entrou com facilidade na área de esquerda, foi bem mais aceita e sai mais fortalecida.

Um detalhe: teve membros que atuou fortemente na esquerda, que passou a defender a tese bolsonarista de forma ardente e arrependido de um ter frequentado o bloco que tinha à frente o Presidente Lula e todos os seus companheiros que não oferecia resultados sociais a um Brasil que aplaude uma política de favorecimentos que não muda a filosofia de um País obrigado a ser filiado a uma legenda esquerdista. O Brasil mudou e que os petistas já não são tão radicais e aceitam composições com setores de qualquer tendência, dentro da ideia de que o objetivo é o comando do Poder.

Desempenho da gestão

O governador Fabio Mitidieri considera natural que “após dois anos de mandato e as eleições municipais, a gente faça uma análise de desempenho da gestão”.

*** Revelou que “estamos felizes com os resultados alcançados até aqui, mas sabemos que podemos fazer ainda mais”.

*** Segundo Mitidieri, a “política passa a ter novo mapa, após as eleições. Vamos sentar com calma e realinhar as coisas”.

Estudam auxiliares

Um analista político disse ontem que o grupo de Emília Corrêa (PL) já está estudando nomes para ocupar secretarias em sua gestão, embora ainda haja dúvidas.

*** Não houve a citação de nomes, mas, segundo a informação, não ficará ninguém da atual administração. O clima é de “Já ganhou”.

*** A mesma fonte disse que como não tem muita experiência administrativa, Emília vai tentar auxiliares de grupos que já apoiam.

Governo técnico

Um político experiente orienta Emília que, se for eleita, faça um Governo técnico com pessoas de conhecimentos técnicos nas pastas, para que possa manter o que há de bom e que funciona.

****A administração de Edvaldo Nogueira está há 16 anos e não é a toa.

*** – Emília demonstra ser uma pessoa Evangélica e dá um prazer à religiosidade como fé, porque cristianismo fala de amor ao próximo e um trabalho maravilhoso consegue chegar ao seu próximo.

Reuniões de bastidores

Aliados do candidato Luiz Roberto (PDT) critica o excesso de otimismo dos adversários, lembrando que as eleições só dará resultados no domingo à noite.

*** “A informação é que ainda tem muita gente ainda atuando,” menos nas ruas, mas em reuniões fortes de bastidores.

*** Luiz ainda se expõe otimista em relação ao pleito: “ninguém ganha de véspera”.

Futuro incerto

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) continua empenhado na campanha de Emília Corrêa (PL) para tentar elege-la à Prefeitura de Aracaju.

*** Já o prefeito Adailton continua na Prefeitura, mas o futuro ainda incerto.

André visita

O ex-deputado André Moura (União Brasil) está visitando com os seus aliados vários prefeitos que foram eleitos e reeleitos no pleito passado, para comemorar a vitória.

*** André se mantém no União Brasil, reelegeu um número quase igual de prefeitos que governador Fábio Mitidieri, mas ainda não revelou sua posição política.

Compra de voto

O vereador eleito Lúcio Flávio montou uma equipe para atuar no domingo, dia da votação do segundo turno, o bolsonarista anuncia a formação de equipe para combater compra de voto.

*** Ele está recebendo orientação do delegado André Davi para preparação do time de fiscal.

Centro da cidade

Os dois candidatos a prefeito que disputam no domingo, agora trocam proposta sobre a recuperação do centro de comercial de Aracaju.

*** Os dois estão perdendo votos para quem faz negócios no centro da Capital, principalmente à noite.