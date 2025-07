A força e a queda brusca

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Brasil passa por um momento político difícil, com a ação econômica dos Estados Unidos, que pode prejudicar a nossa economia, e a decretação da prisão do ex-presidente Bolsonaro, o que mexe com a “direitona” em todo País. Políticos brasileiros têm suas opiniões e parte significante dela reage contra Trump, porque acha que a iniciativa do presidente é para favorecer a Bolsonaro, provável candidato à Presidente da República. Entre farpas: tarifaço de Trump escala disputa entre Eduardo e Tarcísio, que buscam bênção de Bolsonaro para 2026.

A esquerda protesta, mas a força econômica dos Estados Unidos deixa empresários brasileiros com “tudo no ponto”, principalmente quando o presidente Lula reage, o que é correto, ameaça aumentar os preços das taxas de exportação dos produtos brasileiros, pondo em dificuldade o mercado. Os empresários jogam balde de água fria no governo Lula e afirmam: “É impossível substituir mercado dos EUA”. Segundo Marcos Souza, “Os americanos fazem o maior investimento no Brasil, seguido dos chineses, e são 300 bilhões de dólares por ano em terras brasileiras, injetando dinheiro para os investimentos e gerando empregos para os brasileiros. Em segundo são os chineses. Sem os EUA, à miséria e a pobreza chegam.”

Sergipe, claro, está diretamente envolvido nesse processo, em razão de sua relação econômica com os EUA, mas ainda não fez avaliação. Os políticos preferem avaliar o número excessivo de candidatos ao Senado Federal: “são oito, o maior número que já se atingiu na política estadual ao Senado”. Disputam Adailton Sousa, Rodrigo Valadares e Eduardo Amorim (pelo PL), Edvaldo Nogueira, Alessandro Vieira e André Moura (pelo Governo), Rogério Carvalho e Márcio Macedo pelo PT.

Os eleitores terão dificuldade em filtrar os dois melhores…

Emília ao Governo

Mesmo sem declarar oficialmente sua intenção, Emília Corrêa (PL) já está no centro do debate sobre 2026.

*** O fato de seus aliados mais diretos estarem “autorizados” a falar abertamente sobre sua possível candidatura a governadora é, por si só, uma estratégia política.

*** Testa-se o nome, mede-se a reação popular, e empurra-se a narrativa adiante com o ritmo que o momento permite. Diz a “bancada sergipana” no “X”.

Será novo assunto

A ideia do lançamento da prefeita Emília Corrêa ao Governo é do deputado federal Thiago de Joaldo, que no momento está também decidindo sobre sua candidatura em 2026.

*** O movimento ainda não agita Aracaju e nem se leva isso como fato consumado, mas é um novo assunto que será posto em discussão.

Ricardo ignora

O vice-prefeito Ricardo Marques não se manifestou sobre a candidatura de Emília a governadora. Preferiu o silêncio e até ignorar a pergunta.

*** Ricardo (Cidadania) pretende disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições pelo seu partido.

Valmir em silêncio

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mantém o silêncio absoluto em relação à sua candidatura a governador em 2026.

*** Nos bastidores seu nome circula firme como pré-candidato a governador, embora ele negue, mas esteja nas ruas de cidades sergipanas conversando sobre a eleição em 2026.

Não está mais afobado

O vereador Lúcio Flávio, vice-presidente municipal de Aracaju, confirmou que o partido está avaliando, através de pesquisas, os nomes de Valmir de Francisquinho, Emília Corrêa e do deputado Thiago de Joaldo para disputar o Governo do Estado em 2026.

*** Lúcio Flávio desfaz desentendimentos no seu partido e deixa claro que “o PL não está mais afobado”.

Agora é com advogados

Lúcio Flávio diz que se “acabaram os 15 minutos de fama da turma cheia de hormônios e nenhuma noção do MBL. Não irei mais dar palanque pra tiktokers irresponsáveis em busca de holofotes e likes”.

*** Diz ainda que, “até pra criticar, tem que se ter o mínimo de juízo. Política pública não é ambiente para ofensas criminosas. O foro adequado para debater isto agora é a justiça”.

*** Lamenta que “jovens que sonham em entrar na política se percam em arrogância e ignorância, e não tenham humildade pra recuar e se retratar. Agora é com os advogados! Fim”. (Sobre caso Arthur do Val).

Arthur convida Emília

O ex-deputado Arthur do Val Mamãe Falei desafiou a prefeita Emília Corrêa para um debate sobre o que ele falou em relação ao uso de recursos para pagar artistas.

*** Mamãe Falei quer o debate em Aracaju ou por ‘podcast’, “como a prefeita preferir”. Pede apenas prazo de uma semana para levantar a vida administrativa da prefeita.

*** Fonte ligada a Emília já anuncia que ela não vai e manterá a denúncia do ex-deputado na Justiça.

Desenvolve Sergipe

O governador Fábio Mitidieri convida a imprensa para uma coletiva, nesta quarta-feira sobre o ‘Desenvolve Sergipe’, um novo ciclo de investimentos estruturantes que transformará a realidade do Estado.

*** Serão detalhados os principais projetos de infraestrutura, educação, mobilidade, segurança pública e inovação digital, que compõem o programa, com destaque para obras e ações que já alcançam todas as regiões sergipanas.

Val não é ex-federal

Um ex-deputado e ex-presidente da Alese explicou: “permita-me lhe fazer uma correção: o Artur do Val foi deputado estadual em São Paulo”.

*** E concluiu: “quando o cassaram foi pelas colocações que fez sobre as ucranianas. Portanto não é ex-federal”. A coluna está aberta a esclarecimentos e agradece.

Republicanos à vista

Informações em off revelam que o grupo do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, ainda não perdeu a esperança de integrar o Republicanos.

*** O Republicanos tem o deputado federal Gustinho Ribeiro e o sonho de todo o partido é ter oportunidade de crescimento.

Trabalhando muito

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que as sua pré-campanha segue bem, trabalhando muito para agradecer a confiança que recebi do povo sergipano em 2018.

*** E mais: “É esse trabalho que será avaliado na campanha de 2026”.

Um novo STF

Em Brasília nasce o movimento: “um novo STF escolhido por juízes concursados e indicados por um colegiado de magistrados”.

*** Particularmente eu concordo. E você?

Rogério sobre Bolsonaro

O senador Rogério Carvalho escreve comentário sobre Bolsonaro: “A PGR foi categórica: Jair Bolsonaro comandou uma tentativa de golpe de Estado. Não há mais espaço para dúvida”.

*** Continua: “há provas, há testemunhas, há documentos — e há um país inteiro que viu o que aconteceu. Bolsonaro tentou destruir a democracia. Tentou impedir a posse do presidente eleito. Tentou colocar as Forças Armadas contra o povo”.