A imprensa e o cenário político

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Ontem, o advogado e jornalista Fausto Leite fez extenso comentário sobre a atuação de jornalistas que atuam na área política. Tudo muito legal. Então, aproveito par dizer que neste momento de pré-campanha para as eleições de 2026, a imprensa de Sergipe se encontra diante de um dilema sutil, mas decisivo: como cobrir um cenário político em transformação, sem se deixar capturar por alinhamentos tácitos ou pressões de bastidores. Embora a imprensa local, em sua maioria, busque manter uma postura de neutralidade, é perceptível que alguns veículos demonstram inclinações – ainda que discretas – para determinados grupos políticos. Isso não é incomum em contextos regionais, onde as relações entre mídia, poder econômico e estruturas partidárias são historicamente entrelaçadas.

Em Sergipe, por exemplo, alguns portais e rádios tradicionais tendem a oferecer maior espaço a figuras ligadas ao grupo político que atualmente ocupa o governo estadual, seja por afinidade ideológica ou por vínculos institucionais. Outros veículos independentes ou digitais têm se posicionado como contraponto, adotando uma linha mais crítica e, por vezes, mais combativa, especialmente nas redes sociais. Essa dinâmica cria um ecossistema midiático onde a pluralidade existe, mas exige do leitor um olhar atento para identificar os filtros editoriais por trás das manchetes. Mais do que apenas refletir o cenário político, a imprensa também o molda. Ao escolher quais pautas destacar, quais personagens amplificar e quais silêncios manter, os veículos de comunicação influenciam diretamente a percepção pública sobre os pré-candidatos e suas propostas.

Cobertura de pesquisas eleitorais, por exemplo, pode consolidar nomes ainda em fase de articulação. Atenção desproporcional a escândalos ou polêmicas pode desestabilizar candidaturas em ascensão. A ausência de cobertura sobre movimentos populares ou lideranças emergentes pode inviabilizar alternativas fora do eixo tradicional. A imprensa sergipana, portanto, não é apenas espectadora do jogo político, ela é também uma peça no tabuleiro. Sua responsabilidade vai além da informação: ela precisa cultivar o senso crítico, oferecer contexto e resistir à tentação de se tornar correia de transmissão de interesses eleitorais. Se conseguir equilibrar independência editorial com compromisso público, poderá não apenas informar, mas também inspirar uma cidadania mais consciente e ativa. E isso, em tempos de desinformação e ruído digital, é um ato de coragem.

Fábio anuncia chapa até final do ano

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “ainda não fiz anúncio sobre chapa majoritária, mas devo fazê-lo antes do fim do ano”. André Moura é um dos nomes ao Senado, inclusive já anunciado por Fábio.

*** Na realidade, Fábio Mitidieri tem conversado com aliados do seu grupo, para fazer uma chapa majoritária dentro de um contexto avaliado pelos aliados.

*** Lógico que uma decisão final ocorrerá dentro de critérios que esteja de acordo com todo o bloco, para que não haja problemas de unidade.

Entendimento não cabe em chapa

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-ministro Márcio Macedo (PT) estão cada vez mais alinhados e sempre se entenderam politicamente bem.

*** Márcio Macedo, como candidato a federal pode se inserir na base aliada já que disputa mandato proporcional.

A informação é de que o senador Rogério Carvalho, que disputa a reeleição e busca se manter como candidato majoritário, não estará na chapa formada por Mitidieri.

PSDB pode acomodar

Chega a informação de que o PSDB pode se tornar uma nova casa para políticos que estão desconfortáveis no PL, especialmente com a polarização nacional.

*** Essa movimentação pode redesenhar o mapa político estadual, que o PSDB sempre teve influência política em Sergipe.

*** Um desses nomes continua sendo o do ex-senador Eduardo Amorim, que deve disputar o seu retorno pela sigla, provavelmente o Podemos.

PL terá apenas um nome ao Senado

O deputado federal Rodrigo Valadares (União com destino ao Liberal) acredita que a prefeita Emília Corrêa permaneça no Partido Liberal.

*** Aliás o deputado Rodrigo Valadares diz que sairá de Emília a indicação do nome do candidato a governador pelo partido.

*** Rodrigo admite ainda que o PL tenha apenas um candidato a senador, que será ele, claro. E ao dizer que “Podemos compor com outro de outro partido, sem problemas”, insinua um composição que pode estar definida.

Questão sobre senadores

Se o deputado Rodrigo Valadares passará para o Liberal e será o candidato ao Senado, pode impactar uma aliança mais ampla da oposição.

*** O PSDB também deve integrar o bloco oposicionista junto com o PL e Podemos. A sigla tem um candidato ao Senado, que é Eduardo Amorim.

*** Já o Podemos, por indicação do prefeito Valmir de Francisquinho, também terá um nome ao Senado: Adailton Sousa. Como resolver a situação de três nomes em um único bloco, que só cabem dois?

“Perigo do jornalismo militante”

Segundo editorial do Estadão: Há veículos grosseiramente enviesados à direita. Mas a assimetria é gritante. A hegemonia progressista nas redações se disfarça de consciência coletiva.

*** Segundo pesquisa do Reuters Institute, no Reino Unido, 77% dos jornalistas se identificam como de esquerda e apenas 11% de direita.

*** No Brasil, segundo pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, a desproporção é ainda maior: 80,7% à esquerda, ante 4% à direita”.

Ricardo usa método de campanha

O vice-prefeito Ricardo Marques esteve ontem no Bugio para ouvir as demandas dos moradores sobre mobilidade urbana.

*** Ricardo usa o mesmo estilo de quando disputou o mandato de vereador e depois para chegar a vice-prefeito.

*** Fica a pergunta: “será que Ricardo está em campanha para deputado federal ou governador?”

Luciano, Thiago e Katarina

Nenhuma surpresa nisso: o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha sempre teve o melhor relacionamento com o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) e deve votar nele à reeleição.

*** Entretanto, a pedido de integrantes do grupo no Estado, pra que Luciano vote na reeleição de Katarina Feitoza.

Renato vai de João Daniel

Também em Propriá, o presidente do PT no Município, Renato Brandão, vai votar para que João Daniel (PT) permaneça com o mandato.

*** Para deputada estadual, Renato vai pela reeleição de Lidiane Lucena, de Aquidabã. Renato será candidato a prefeito de Propriá em 2028.

PT de Itabaiana apoia Valmir

O ex-vereador por Itabaiana, Olivier Chagas (PT), disse ontem que não tem mais pretensão de disputar mandato, proporcional ou majoritário: “Minha missão é só de apoiar”.

*** Quanto à posição política do PT em Itabaiana, ele diz que “continua firme com o prefeito Valmir de Francisquinho (PL)”.

Laércio aprovou relatório

Na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado relatório do senador Laércio Oliveira (PP), que amplia a capacidade do SEST/SENAT de oferecer cursos de treinamento, formação e reciclagem de profissionais que prestam serviços a todos os tipos de transporte, desde o rodoviário ao marítimo.

Reescrever conceito de facção

Deputado federal João Daniel (PT) diz que Guilherme Derrite tenta reescrever o conceito de facção para sabotar a atuação da PF e enfraquecer o combate ao crime.

*** Para Daniel, “é manobra política disfarçada de estratégia. Um ataque direto ao Estado de Direito e à inteligência de segurança”.

Preso internado no hospital da PM

Segundo Jailton Santana, policiais do BPRp prenderam um homem condenado por tráfico de drogas que usava identidade falsa enquanto estava internado no Hospital da Polícia Militar, em Aracaju.

*** O foragido foi descoberto após denúncia e confessou o crime ao ser chamado pelo nome verdadeiro.