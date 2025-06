A nova era da comunicação visual

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há um silêncio que fala mais alto do que qualquer outdoor. É o vazio deixado por uma comunicação visual ultrapassada, incapaz de competir com a velocidade dos olhares dos dias atuais. Quando a atenção é o novo currency, as marcas não podem mais se dar ao luxo de apenas ocupar espaço, precisam conquistá-lo. E é aqui que o LED deixa de ser um diferencial para se tornar uma ferramenta básica.

O Brasil, antes um espectador distante da tecnologia de ponta, agora marcha em ritmo acelerado rumo à adoção em massa de painéis de LED. Dados do CENP-Meios (2024) revelam que a mídia Out of Home, impulsionada pelo LED, já absorve 12% do investimento publicitário nacional. O que esses números indicam? Uma mudança estrutural na forma como empresas entendem a comunicação: não se trata mais de exibir, mas de envolver.

Imagine entrar em uma loja onde as paredes não são limites, mas telas. Onde promoções não são fixas, mas adaptam-se ao horário, ao perfil do cliente, ao clima da cidade. O LED passa a iluminar ambientes e novas possibilidades.

No varejo, a briga por metros quadrados cede lugar à disputa por segundos de conexão emocional. Corredores viram palcos, fachadas transformam-se em storytellers digitais, e o consumidor, antes um observador passivo, torna-se parte da narrativa.

E nas ruas? Painéis de LED já não competem apenas pelo tamanho, mas pela inteligência. Eles respondem a dados em tempo real, alternam mensagens conforme o fluxo de pessoas, e – em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro – começam a dialogar com o entorno. É publicidade? Não. É experiência urbana.

Em um congresso, um painel de LED que antes era visto apenas como um mero suporte para slides — se torna um ator que amplifica discursos, modula atmosferas e guia o olhar do público. Em sedes corporativas, ele que também apenas decorava paredes, agora reforça cultura, valores e até mesmo o ritmo do trabalho. A pergunta que fica é: quando a tecnologia deixa de ser ferramenta e vira extensão da identidade de uma marca?

O Brasil acorda para essa realidade com uma vantagem: a criatividade. Enquanto outros mercados focam em specs técnicas, aqui o LED ganha alma. Profissionais especializados não perguntam mais “como instalar”, e sim se “há alguma limitação”. E a resposta está na integração entre hardware e narrativa — uma simbiose que exige investimento contínuo, mas que, quando bem executada, ultrapassa limites.

Além disso, esses dispositivos ganham espaço no mercado com a redução de custos operacionais de campanhas, aumento no recall de marca e — em um país onde o presencial ainda resiste — devolve às cidades seu poder de surpreender. Se antes o desafio era convencer sobre a tecnologia, hoje é dominar sua linguagem.

Então o que vem a seguir? Telas mais finas, maior interatividade, integração com IA. Mas o verdadeiro salto vai além do pixel, isto é, ele está na capacidade de transformar luz em significado. Afinal, no fim do dia, comunicação visual não se mede em nits, mas em experiências que permanecem da memória das pessoas.

(Por Odair Tremante, especialista em tecnologia e comunicação visual e CEO da Leyard Planar Brasil e América Latina.

Sergipe é aqui

A 50ª edição de um projeto que aproxima o estado da população e oferta mais de 160 serviços de forma gratuita e facilitada.

*** “O Sergipe é Aqui” ressignificou a distância entre a capital e os municípios do interior e comprovou que Governo estava certo sobre o trabalho em conjunto ser o segredo para uma gestão ativa e comprometida com a cidadania plena.

Isadora em Capela

Isadora Sukita ganhou ontem na Justiça Eleitoral, em Brasília por 7X0 e vai assumir a Prefeitura de Capela dentro de mais alguns dias.

*** Isadora já está preparando a sua equipe para dar um novo perfil a administração.

MDB e Republicanos

Até julho ou agosto será fechada a Federação entre MDB e Republicano. As conversas andam. Em Sergipe o candidato a senador será mesmo Alessandro Vieira.

*** A federação dará para eleger dois federais em Sergipe, que podem ser Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Marcos Franco (MDB).

***Está havendo alteração quanto à candidatura de Daniele Garcia: ela pode tentar vaga na Assembleia Legislativa.

Rodrigo e Moana?

Um deputado federal avalia que dificilmente o deputado federal Rodrigo Valadares se elege ao Senado em 2026 e leva a esposa, vereadora Moana para federal.

***Rodrigo Valadares pode ter êxito pela oposição, através do dedo de Bolsonaro, mas levar a esposa é muito difícil.

Jairo sobre 2026

O ex-deputado Jairo de Glória não disputa as eleições em 2026, mas admite que o governador Fábio Mitidieri será reeleito pelo volume de obras realizado e pela popularidade.

*** Já para o Senado, ele acha que o Governo elege um nome e a oposição fará outro, lembrando que sempre foi assim.

Moana e Rodrigo candidatos

A vereadora Moana Valadares anunciou sua pré-candidatura a Câmara dos Deputados e confirma que o marido, Rodrigo Valadares, disputará o Senado pelo PL.

*** A vereadora declarou que o casal recebeu a missão do ex-presidente Bolsonaro e que a construção da pré-candidatura de Rodrigo ao Senado deve ser pelo PL.

*** Segundo Moana, está confirmada a pré-candidatura de Rodrigo ao Senado. “o que posso adiantar é que o Senado é o maior projeto da direita, é o maior projeto do presidente Bolsonaro para o Brasil”.

Fala de Valmir

A fala de Valmir de Francisquinho dizendo que se não fosse candidato a governador votaria no advogado Emanuel Cacho arrancou risadas e descréditos de aliados dele.

*** Um dos mais fortes nomes da estrutura do PL brincou: “Kkkk só ele pode dizer isso”. E concluiu: “não acredito”.

Cacho acredita em Valmir

Na realidade, Cacho foi convidado para a abertura da Festa do Caminhoneiro em Itabaiana, mas conversaram como dois amigos, inclusive sobre política.

*** Francisquinho realmente disse que votaria nele a governador, caso não fosse candidato. Mesmo que essa decisão não possa ser exclusiva.

***Segundo Cacho a declaração foi feita no café da manhã e Francisquinho queixou-se que setores do partido querem lançar candidato a governador sem consultá-lo.

PT só em Julho

O Partido dos Trabalhadores tem dois nomes certos para Federal: João Daniel – tenta a reeleição – e a ex-governadora Eliane Aquino. Mas podem aparecer outros…

*** Rogério Carvalho, candidato ao Senado, precisará da formação de chapa em que haja um nome candidato a governador. O PT em Julho vai iniciar as conversas.

Candisse não disputa

De qualquer forma foi uma surpresa: Candisse Carvalho (PT) reapareceu e avisou que não disputará o Governo do Estado no próximo ano.

*** Candisse estava recolhida em seu trabalho em Brasília e decidiu não disputar eleição em 2026. À Prefeitura, em 2028, ninguém sabe…

Pet e indignação

Para quem tem pet, ele é quase um filho. Mas para o vizinho que pisa no presentinho deixado no corredor, o sentimento costuma ser de indignação.

*** Em condomínios por todo o país, situações envolvendo fezes, urina, latidos excessivos e circulação inadequada de animais de estimação têm se tornado cada vez mais comum — e são frequentemente motivo de atrito entre moradores.