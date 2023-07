A pelo mesmo time adversário

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido dos Trabalhadores não pode reagir ao bom entendimento que o ministro Marcio Macedo (PT) mantém com toda a base aliada ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e nem ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Foi um relacionamento que naturalmente tomou dimensões de amizade, com sintomas de proximidade política, em razão da atividade dos três, que ocupam cargos em que um precisa dos outros por interesse de Sergipe. Naturalmente começou com um certo distanciamento político, mas o tempo e intimidade natural de cidadãos, que têm os mesmos objetivos em relação a Sergipe, naturalmente as portas se abriram e a amizade ultrapassou os limites da cordialidade natural entre conterrâneos.

O ex-presidente Lula também foi acessível a esse bom relacionamento, através de Fábio Mitidieri e pelo velho companheiro Edvaldo Nogueira, que estava sempre ao seu lado e do governador Marcelo Déda, quando visitava Aracaju. Tudo isso ampliou a amizade e estreitou o bom entendimento que começaram a manter. Dessa amizade, claro, expandiu-se para um provável relacionamento político, que se fala naturalmente na prefeito em 2024 ou senador em 2026. Tudo não tão possível, por razão de legenda e por dificuldades naturais entre tendência do PT que não aprova relacionamento tão próximo. Sabe-se que Marcio e Eliane não largam, jamais, o PT e o mesmo acontece com Mitidieri e o PSD, não se podendo dizer o mesmo entre Edvaldo Nogueira e o PDT.

Amanhã tem marcada reunião da cúpula do PT para discutir uma série de decisões de todo o Estado, em relação aos diretórios municipais e, naturalmente, sobre a primeira discussão que envolve as eleições municipais na Capital. Um dos assuntos principais será essa proximidade de Marcio com Fábio Mitidieri, o distanciamento do senador Rogério Carvalho (PT) do próprio partido, e – mais agradável – a certeza de que Marcio ou Eliane só podem disputar a Prefeitura de Aracaju pelo PT. E é verdade sem rodeios, que ninguém ousa opinar como vai ser.

Há um outro detalhe: membros da base aliada adoram essa reaproximação com Marcio Macedo, mas que ele seja candidato ao que melhor lhe convier com o raivoso PT.

Governadores em Brasília

O Secretário André Moura (União) está agora em Brasília, acompanhando o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir hoje a Reforma Tributaria em todos os Estados do Brasil.

*** Quase todos os governadores já haviam chegado e teve reuniões ontem à noite, cada um defendendo interesses dos seus Estados

Camarão de Perto

Governador Fábio Mitidieri diz que Programa Filé de Camarão na Merenda Escolar vem de um compromisso do “nosso governo com nossos jovens: oferecer alimento de qualidade para todos”.

*** – Fui conhecer de perto como está o andamento do programa e pude dialogar com os alunos do Centro de Excelência Leandro Maciel, sobre o que eles estão achando da qualidade do cardápio alimentar.

Alessandro e Santana

O presidente do MDB, Alessandro Vieira, explicou ontem à coluna que “todas as comissões provisórias municipais foram desfeitas, para que se possa reorganizar o partido”.

*** Por conta da viagem que o senador fez a Londres, “ainda não conversei com diversas lideranças, inclusive o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana”.

*** – Essa conversa deve acontecer na próxima semana, disse.

Gustavo, Emília e Ricardo

A vereadora Emília Correa (Patriota) e o seu colega Ricardo Marques (Cidadania) estão cada vez mais próximos com o objetivo de disputarem a Prefeitura de Aracaju.

*** Ontem, os dois deram mais um passo adiante: conversaram com o presidente regional do PRTB de Sergipe, Gustavo Albuquerque.

*** A conversa foi considerada boa e o PRTB apoiará a chapa que for lançada, com um ou outro a prefeito.

Marcio e a base

O ministro Marcio Macedo (PT) e a assessora Eliane Aquino (PT) só pode ser candidato a prefeito em Aracaju pelo partido ao qual estão filiados.

*** Um petista da velha guarda disse que não há como Marcio fazer qualquer aliança sem o aval dos partidos envolvidos na transação.

*** Dentro dessa visão, petistas acham difícil uma composição com a base aliada para indicar Márcio a Prefeito.

Canindé Continua

Continua a confusão em Canindé do São Francisco. O novo prefeito Pank (sem partido) assumiu, mas o MP levanta todos os dados porque acha que a metodologia continua a mesma.

*** Os procedimentos serão repassados à Procuradoria federal, que vai levantar todas as denúncias para ver se cabe uma nova intervenção.

*** Muita gente envolvida em Canindé…

Valadares em recepção

Valadares Filho acompanhou a recepção do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, ao reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano.

*** – Na pauta, o fortalecimento da educação pública superior de qualidade e a continuidade desse trabalho que desempenha a UFS.

Os Reis na escolha.

O grupo dos Reis, em Lagarto está avaliando a candidatura de Sérgio e Goreti Reis para disputar a prefeitura do município. Já ocorreram três reuniões, mas é provável que no próximo encontro seja definido.

*** Os encontros estão tranquilos e uma coisa fica bem definida: o escolhido terá o apoio de todos, sem qualquer problema. Percebe-se uma pequena preferência por Sérgio.

Rogério e Contarato.

Rogério Carvalho (PT) diz que “não existe segurança sem respeito aos Direitos Humanos. Só está seguro quem tem sua dignidade e existência respeitadas”!

*** Para Rogério, “isso precisa estar na formação dos nossos agentes de segurança pública. Por isso, é uma honra relatar o PL 5245/20, de autoria do meu amigo Contarato”.

Situação em Itabaiana

Em Itabaiana as conversas políticas prosperam e ocorrem fatos inusitados: o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) quer que o atual prefeito, Adailton Souza, dispute a reeleição.

*** Entretanto, Adailton demonstra dúvida e até sugere que Francisquinho prepare outra pessoa, porque ele não pretende continuar prefeito.

*** Amigos de Adailton – e a todo o grupo – tem aconselhado a ele tentar a reeleição, por considerar que ele faz uma boa administração.

Francisquinho ao Governo

Aliás, Valmir de Francisquinho está fazendo visitas a cidades do agreste e sertão e conversa com lideranças regionais. Porque o seu objetivo é ser candidato a governador em 2026.

*** Francisquinho está decidido e animado para isso, mesmo que antes tenha se mostrado reticente. Ainda não fala em composição, mesmo que converse com a vereadora Emília Corrêa (Patriota).

História do MDB

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está fora da política enquanto não solucionar os rumos do seu partido. Está em silencia e até diz que fica para evitar transtornos de saída, embora esteja sem mandato,

*** Jackson está conversando mas mantém o ponto de vista que o MDB não pode ter o timbre da mesmo que apoie Lula, A história do MDB vai mais além disso.

