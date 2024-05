A posição de Emília e os demais

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A vereadora Emília Corrêa (Partido Liberal) vem sendo citada como uma candidata que tem chance real de ganhar as eleições para a Prefeitura de Aracaju. Discreta, trabalha muito junto ao eleitorado, embora a avaliação de alguns políticos bem entendidos é que ela não tem grupo sólido para vencer uma eleição majoritária. Ela até já zombou disso e deixou claro que vem recebendo incentivo forte do eleitorado em Aracaju, embora se comporte com discrição. É uma candidata de direita, mas sem participar de atos radicais promovidos por seu bloco político. A população demonstra que tem simpatia pelo seu estilo, mas ela realmente não cultiva um núcleo político que demonstre uma corrente ideológica voltada para o povo.

No momento, ao se filiar ao PL, integra o bloco liderado pelos Amorins, embora Eduardo tenha optado por voltar para o PSDB. O grupo não deseja apenas coordenar a campanha o conduzir o trabalho, deseja participar da chapa majoritária indicando o vice, que se direciona para o ex-senador Eduardo Amorim, que não está nesta empreitada só para eleger a prefeita e garantir a presença de vereadores. Os dois conversam muito, falam sobre projetos e em promover mudanças na política atual. Paralelamente, Emília tem simpatia clara pelo seu colega vereador Ricardo Marques (Cidadania) e a recíproca é verdadeira: Marques não fala em ser vice, mas deixa bem claro que está à disposição. Nada fechado, mas pode acontecer embora uma vitória no pleito não esteja certa.

À eleição este ano ainda não tem um nome com força absoluta de vitória. Um líder que o povo quer, em razão de um número elevado de nomes por indicação de terceiros, que pode ter sucesso final muito mais pela indicação, que pela capacidade eleitoral natural. E o próprio povo fica em dúvida sobre quem chegará lá, apesar de dúvidas sobre a indicação final.

Reunião com Lula

O governador Fábio Mitidieri está em Brazilia e “durante a reunião do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ao lado do presidente Lula e do ministro da Educação e demais governadores”.

**** Mitidieri pode acompanhar os resultados do 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada.

Não teme desafio

Mitidieri disse que “já inauguramos 45 obras na Educação, incluindo escolas novas e ginásios. Retomamos a valorização da carreira do magistério, com um investimento de R$ 240 milhões”.

*** E mais: “investimos 110% do Fundeb na folha do magistério e colocamos seis mil alunos como jovens monitores, com bolsas de R$ 400”.

*** – Não tenho medo do desafio e tenho certeza de que políticas como essas nos servem de motivação para desenvolver uma educação de qualidade. Estamos comprometidos com o futuro das nossas crianças e jovens. Disse Mitidieri

Belivaldo e sucessão

Em entrevista a Narciso Machado, ontem, Belivaldo Chagas (Podemos) disse: “quem tinha que estar coordenando esse processo era o Edvaldo e eu não vi até agora ele coordenar nada, acabou deixando nas mãos do governador”.

*** Segundo Belivaldo, “o governador passou a ouvir os pré-candidatos e em alguns momentos até a incentivar. Quantas e quantas vezes ele disse ‘quem quiser ser candidato, se jogue’?”, relatou.

*** Lembrou que a deputada federal Yandra Moura atendeu ao governador e “jogou” sua pré-candidatura e é uma candidata forte à Prefeitura de Aracaju.

Questão com Katarina

O vereador Herotildes de Jesus, de Itabaiana, que foi preso à época que Katarina Feitoza era delegada da Deotap, está com ação contra sua prisão e, em entrevista a George Magalhães foi duro:

*** Disse que Katarina foi uma má funcionária do Estado, porque não apurou o crime do qual ele foi acusado e preso e depois inocentado.

Pontuação de Daniele

Chega à informação de que o lançamento de Daniele Garcia (MDB) à Prefeitura de Aracaju, se deu em razão do resultado de pesquisas realizadas semana passada.

*** Daniele chegou a uma pontuação muito próxima de outro candidato que também tende a chegar ao segundo turno.

Sinais estranhos

Um membro importante da base aliada admitiu que ela dá sinais de que está se estranhando. E citou como exemplo o distanciamento do ex-deputado André Moura (União) com o senador Alessandro Vieira (MDB).

*** Acrescentou que também já se sente diferença com o governador Fábio Mitidieri, e faz um alerta: “ainda nem estar morna, imagina quando esquentar”.

Senador explica

O senador Alessandro Vieira confirmou que “nunca tive relação pessoal ou política com ele (André Moura). Trato com respeito, é um ex-deputado federal e líder político, mas pensamos e praticamos políticas absolutamente diferentes”.

*** – Isso sempre foi absolutamente claro e público, disse.

Luiz sofre infarto

Jornalista Luiz Eduardo Costa passa bem após infarto e colocação de 4 stents ontem. Aos 83 anos, Dual, como é conhecido pelos amigos mais íntimos, encontra-se no Hospital do Coração.

*** Luiz Eduardo é um dos mais respeitados jornalista de Sergipe, que sentirá falta dos seus comentários gerais escritos diariamente em seu blog. Torço muito por Luiz.

Daniel e Sindijor

O jornalista Daniel Rezende alerta que há “24 horas desde que comuniquei o Sindijor sobre a tentativa de intimidação e perseguição que estou sofrendo por um pré-candidato que me acusa de “fake news” e afirma que me levará à Justiça”.

*** – Não quero crer que serei mais um caso em que o sindicato negligencia um filiado!

Como MM opera

Abaixo de um Zap da coluna Plenário, enviado diariamente para o senador Rogério Carvalho (PT), sobre “Mudanças na Federação”, ele enviou pequeno comentário para o amigo Marcola.

*** “Veja como Marcos Macedo opera contra o PT!”

Cerrado desmatado

O deputado João Daniel (PT), aa. Câmara dos Deputados, destacou a triste notícia divulgada pelos dados do novo RAD, ontem pela rede MapBiomas.

*** O segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado, tem sofrido um aumento expressivo de desmatamento nos últimos anos tornando-se o bioma mais desmatado do país.