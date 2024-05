A proposta de Valadares e prefeito

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A sugestão do nome do ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) para a Prefeitura de Aracaju, feita pelo presidente nacional do partido, Paulinho da Força, durante encontro da sigla na sexta-feira, de imediato não provocou uma convulsão, mas depois de publicada, no dia seguinte, passou a ser o assunto do final de semana. Valadares não se manifestou sobre o assunto, até para evitar propagação pessoal, mas ouviu de muitas lideranças de esquerda que o apoiariam, inclusive do ex-governador Jackson Barreto, que estava na solenidade. A própria ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) escreveu em resposta a uma informação no X (Twitter): “uma excelente proposta”, deixando claro que o nome de Valadares agradaria a tendência petista que ela lidera.

Ontem, alias, teve reunião da Federação de Sergipe, que integra o PT, PCdoB e PV. A informação é de que não houve comentário sobre o lançamento de Valadares a prefeito, mas nos bastidores não se deixou de falar no assunto e o principal argumento seria o de um nome forte que poderia unir as tendências petistas em Aracaju, já que parte expressiva da federação não vê condições da indicação de Candisse Carvalho chegar ao pódio do pleito em outubro ou até mesmo ao segundo turno. Integrantes de partidos que integram a Federação não afirmam com absoluta certeza que o ex-deputado tenha condições de ganhar o peito já de agora, mas admitem que ele chegará longe, agrada ao eleitorado de esquerda e estará pregando o projeto do presidente Lula em Sergipe, com maior representatividade.

Ale disso, Valadares tem um histórico bem marcado de participação em pleitos majoritários no Estado, inclusive de Aracaju, chegando a disputar até mesmo a Prefeitura de Aracaju com esse porte. A indicação de Valadares Filho não agradou ao senador Rogério Carvalho, cuja tendência tem candidatura, mas animou os outros dois partido da Federação – PCdoB, PV – que defendem um nome aprovado pelas três siglas e que realmente dispute as eleições municipais em nome do bloco.

Segundona do Turista

O governador Fábio Mitidieri reassumiu o Governo e cumpriu agenda na Rua de São João, ontem, onde lançou a programação da Segundona do Turista e anunciou que Sergipe sediará o IX Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas.

*** – “Somos o país do forró e nada mais justo que sediarmos o concurso de quadrilhas, expressão cultural de nossos festejos”, disse.

Espaço sobre sucessão

As informações de fontes vinculadas ao governador Fábio Mitidieri (PSD) são de que ele dará mais um curto espaço de tempo para tratar sobre a sucessão municipal em Aracaju.

*** Disseram que Fábio vai aguardar o São João, avaliar as pré-campanhas, analisar junto aos partidos e tomar uma posição definitiva.

Conversas PP x MDB

Ficou para hoje o almoço entre o pré-candidato Fabiano Oliveira (PP) e Milton Andrade (MDB) para dar continuidade à conversa para lançamento de uma chapa com Fabiano e Daniele Garcia (MDB).

*** Membro do MDB diz que tem tudo para fechar a chapa, mas só lá na frente é que se vai decidir quem será o cabeça ou o vice.

Yandra e Belivaldo

Yandra Moura (UB) e Belivaldo Chagas (Podemos) lançaram chapa na sexta-feira passada, no 18 do Forte. Bairro escolhido por ela para estar no meio do povo. Foi um sucesso com a presença de centenas de eleitores.

*** Yandra falou do seu projeto para Aracaju e de mudanças que pretende fazer na nova administração.

*** Belivaldo Chagas está animado e diz que vai unir a sua experiência com a jovialidade de Yandra “e essa unidade será produtiva, boa e fará o crescimento da cidade”.

Registro em cartório

O pré-candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD), foi até o Cartório do 3º Ofício e registrou documento de intenção, garantindo que, caso eleito, permanecerá à frente da gestão municipal durante os quatro anos de exercício do mandato.

*** A ação de Edson é uma garantia de que honrará todos os compromissos assumidos durante a campanha.

*** Ele entende que para fazer as transformações que Itabaiana precisa, é necessário que o futuro gestor honre o compromisso com a população que vai elegê-lo e que não use a prefeitura como trampolim para 2026.

Reação do PL

Deus no O Globo: Partido Liberal veta apoio de bolsonaristas a candidatos de outros partidos e proíbe manifestação em redes sociais.

*** Em Sergipe tem vários membro do PL que vota em lideranças nas bolsonaristas para prefeito de alguns municípios. Como ficará?

Jackson elogia Valadares

O ex-governador Jackson Barreto viajou ontem à Europa para alguns dias de “descanso” e já prometeu que ao retornar “teremos novidades sobre a sucessão”.

*** Perguntado se apoiaria Valadares Filho, Jackson respondeu: “tem potencial grande e um recall de campanhas anteriores, além da experiência política”.

*** *** – Tem boa popularidade, sabe articular a política e ainda tem muitas bombas para soltar no São João, disse.

Amenizar a nota

A PT, PCdoB e PV tiveram reunião importante ontem para discutir a nota enviada pela Federação estadual sobre o momento político. Um dos atos foi homologar as federações provisórias municipais.

*** Também discutiram a nota publicada pela federação estadual e resolveram amenizar o que fora exposto, para acalmar o clima.

*** A redação terá mudança, mas mantém a questão da disputa à Prefeitura, que precisará ser homologada pelos três partidos.

Pesquisas eleitorais

Um vereador influente na Câmara disse ontem que as pesquisas eleitorais ainda não dizem nada sobre qual o melhor candidato para Aracaju.

*** Disse que a candidata Emília Correa se mantém à frente, “mas se avalia sempre com os mesmos números, enquanto os outros estão embaralhados”.

*** Acha que não tem ninguém na frente, embora admita que Luis Roberto, Emília Correa e Yandra Moura estão no páreo.

Acirramento na campanha

O prefeito de Itabaiana, Adailton Souza (PL), admite que começou cedo o acirramento na campanha a prefeito do município: “aqui se investe em radialistas que tentam formar opinião de forma agressiva”.

*** Segundo Adailton, “infelizmente ainda acontece isso no interior de Sergipe. Mas não tenho dúvidas que Valmir ainda continua em uma situação confortável”.

Fala sobre o vice

Quarta-feira sai duas pesquisas de avaliação de candidatura: uma de Emília Correa (PL) e outra de Yandra Moura (UB).

*** O grupo de Emília reduziu conversas sobre o vice, mas o nome mais falado é o do vereador Ricardo Marques (Cidadania). Citam também o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB).