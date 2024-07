A surpresa política do forró

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Aos 30 dias de comemoração de São João, incerindo aí os sete dias do Forro Caju, com motivos e características diferentes, se imaginava que houvesse alguma mudança no projeto político para a candidatura da Prefeitura de Aracaju, em razão da reação bem mais próxima entre candidatos, apoiadores e os chefes políticos. Pode ter acontecido, mas entre os que tentam vagas na Prefeitura de Aracaju e a conquista por afeições de alguns, que buscam um eleitorado mais leve e menos comprometido. Realmente não se viu nenhum movimento dos que tentam a Prefeitura de Aracaju em termos de conquistar eleitor, nem de contatos para formação de chapa majoritária, onde se montava a estrutura entre a decisão de uma chapa definitiva em que estariam juntos o prefeito e o seu vice.

Na realidade, o fato político que chamou a atenção, inclusive de setores da imprensa, foi à visita de André Moura, Yandra Moura e alguns outros integrantes de União Brasil. Isso foi realmente o comentário, principalmente o cumprimento caloroso entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura (UB), que provocou certa admiração e inveja na classe política, como houvesse um encontro de adversários. Depois perceberam, pelo que disseram Fábio e André, que mantêm um relacionamento político de aliados, inclusive o apoio de dezenas de prefeitos do interior, que estarão juntos agora e provavelmente nas eleições deste ano e na de 2026. Há certo chilique entre grupos que integram a base aliada pelo lançamento natural de um nome a prefeito de Aracaju, pelo União Brasil, entre cinco expostos. O que é absolutamente comum e cada um faça o seu trabalho para eleger a quem indicou. Mas isso não merece rompimento, porque repercute no pleito de 2026 e quebra a unidade do grupo.

É bom que cada partido lance um nome, procure manter a unidade e assegure o bom relacionamento para as eleições de 2026, quando o grupo fechado realmente terá mais força para manter a união da base que administra o Estado.

Luciano sobre Mitidieri

Em Itabaiana, ontem, durante a inauguração do Ipes, o deputado estadual Luciano Bispo disse: “a Assembleia está com o senhor. Pode contar conosco”.

*** E mais: “os Mitidieri têm a característica de que palavra dada é a palavra mantida. Itabaiana é grata e estamos ao seu lado”.

*** Fábio Mitidieri reafirmou compromisso: “enquanto eu estiver na política, serei grato a Luciano Bispo.

Café no Palácio

O governador Fábio Mitidieri (PSD), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o pré-candidato a prefeito indicado pelos dois, Luis Roberto, tomaram café da manhã de ontem no Palácio.

*** A fonte não revelou a conversa, mas no cansaço da madrugada conversaram sobre o sucesso da festa, sem esquecer da candidatura de Luis e de citar o seu vice.

Dani não muda

O presidente regional do MDB, senador Alessandro Vieira, diz que Daniele Garcia (MDB) é candidata a prefeita. E continuou: “não existe nenhuma possibilidade diferente dessa”.

*** Sob a informação de que Mitidieri gostaria de ver Dani ao lado de Luis como vice, o senador desfaz: “nunca recebi essa informação”.

PT chega para fechar

Candidata do PT à Prefeitura de Aracaju, Candisse Carvalho disse que “nossa pré-candidatura está caminhando Aracaju. Mas com a pausa das festas juninas, seguimos caminhando, mas com foco nas tradições nordestinas, que são uma maravilha e de uma riqueza cultural enorme, inclusive o Forró Caju, que merece voltar a ter o destaque que sempre teve nos governos do petista Marcelo Déda.

*** Já as convenções e a escolha do nome pra vice, as discussões se darão a partir de agora.

*** – E quanto ao PT, como você bem sabe, as discussões podem ser gigantes, mas a força do partido é ainda maior e sempre chega pra fechar questão em torno dos nomes que o próprio partido, democraticamente, escolhe, disse.

Julinho vice de Sérgio

O candidato a prefeito pela cidade de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), já definiu seu vice: Será Julinho de Solinha, indicado pelo ex-prefeito Zezé Rocha.

*** Solinha é uma liderança política do grupo dos Reis, sempre ligado a Zezé Rocha, uma das mais fortes do município.

A Campanha dos Reis vem atuando em cima do que eles acham equivocados na atual administração.

Theotônio a vice

Theotônio Neto é a surpresa do pleito. Depois de fazer marketing político para vários candidatos em Sergipe, no Brasil e até no exterior, este ano fará o dele: é um dos nomes cotados para ser o vice-prefeito de Esmeralda Cruz, em Carmópolis.

*** Theotônio já foi por duas vezes (com reeleição) prefeito de Carmópolis onde fez uma boa administração.

Almeida e Thamires

O ex-senador Almeida Lima (Republicano) em plena atividade para disputar a Prefeitura de Poço Redondo, contra o prefeito Mane da Clínica, que vai (ou não) para a reeleição.

*** A vice de prefeita de Almeida será Tamires Santos (PT), filha do ex-prefeito Gilberto Santos.

Paulo e Sindicatos

O deputado Paulo Júnior (PV) recebeu representantes dos sindicatos dos assistentes sociais e dos psicólogos para debater o projeto de reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas/SE), assinado pelo governador e que deve chegar a Alese nesta semana.

*** Na avaliação de Paulo Junior, o texto precisa ser debatido com as categorias.

*** – “O Projeto institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os servidores civis do Grupo Suas/SE. Contem com nosso mandato na construção das carreiras em conjunto com as categorias”, disse.

Viagens de Lula

O presidente Lula (PT) esteve na Bahia ontem e hoje se encontra em Recife. Passou por cima de Aracaju e Maceió.

*** Segundo um membro do partido, ao chegar em Maceió, disse que Lula não fará visita e cidade que as chapas municipais não estejam bem definidas.

Entrou para a história!

A 85ª Festa do Mastro de Capela entrou para a história, fruto de um trabalho da prefeita Silvany Mamlak, que não mediu esforços para entregar uma celebração mais que perfeita em seu último ano de gestão!

*** A cidade literalmente parou no último final de semana e também foi point do governador Fábio Mitidieri que, novamente, fez questão de participar ativamente desta festa que é recheada de cultura e tradição.

Junto ao povo

Em cada lugar que Silvany passou, foi visível o carinho e o apreço que ela conquistou nesses quase oito anos como gestora da Rainha dos Tabuleiros! Não somente pelos momentos festivos, mas por tudo cuidado com que tem tratado os capelenses.

*** Com certeza, o município vive um momento ordeiro, pautado pelo zelo, pela ética e pelo compromisso com seu povo.