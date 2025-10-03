Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Governo de Fábio Mitidieri (PSD) tem adotado uma abordagem estratégica e planejada, com foco em resultados concretos, especialmente nas áreas de desenvolvimento econômico, infraestrutura e inclusão social. Desde o início de sua gestão, Fábio tem priorizado o planejamento estratégico como base para a condução das políticas públicas em Sergipe. Em 2025, durante o 2º Seminário de Gestão Estratégica, foram definidos quatro eixos principais de atuação: trabalho e desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e social, infraestrutura e sustentabilidade, e gestão, governança e inovação.

Entre os resultados mais expressivos, destaca-se a redução histórica da taxa de desemprego, que atingiu 8,4%, a menor desde o início da série histórica em 2014, segundo dados do IBGE analisados pelo Observatório de Sergipe. Esse dado é um indicativo de que as políticas voltadas para geração de emprego e estímulo à economia têm surtido efeito. Além disso, Mitidieri tem buscado parcerias com o governo federal, como demonstrado em reuniões com o presidente Lula para tratar de obras e investimentos vinculados ao Novo PAC, com foco em infraestrutura e desenvolvimento regional. Essa articulação política é vista como um esforço para ampliar os recursos disponíveis ao Estado e acelerar projetos estruturantes.

Outro ponto relevante é o engajamento dos secretários e gestores estaduais, que participam ativamente do alinhamento das metas e da execução dos projetos. A gestão tem se mostrado coesa e orientada por indicadores, com 50 métricas acompanhando os 19 objetivos do planejamento estadual. Em termos políticos, Mitidieri aparece bem posicionado para 2026, liderando cenários eleitorais com vantagem sobre possíveis adversários, o que pode ser interpretado como reflexo da aprovação popular de sua administração até o momento. Em resumo, a política do Governo Mitidieri em Sergipe tem se destacado pela organização estratégica, foco em resultados e articulação institucional, com avanços perceptíveis na economia e na gestão pública.

Pedidos de pesquisas

Segundo informação de um Instituto de Pesquisas, várias cidades do interior estão contratando pesquisas qualitativas, com o objetivo de ter um perfil exato dos candidatos a governador e ao Senado.

*** A preferência pelas qualitativas acontece porque elas dão uma posição exata dos que disputam mandato, além de um perfil político de cada candidato, sem quer haja publicação.

*** Já as pesquisas quantitativas só oferecem resultados reais nos três meses do período eleitoral. Agora, as quantitativas favorecem a quem paga.

Distância do pleito

Um dos responsáveis pela apuração de pesquisas confirmou que “nesse período fica mais complicada a contratação e avaliações eleitorais, em razão de sequer haver registro de candidatura”.

*** E continuou: “em razão da distância do pleito e desejo de se mostrar bem nas pesquisas, alguns candidatos pagam para aparecer à frente na publicação”.

Rodrigo e o PL

O deputado federal Rodrigo Valadares disse ontem que o Partido Liberal a cada dia está se fortalecendo mais.

*** E acrescenta: “iremos vir com chapa completa: presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. A expectativa é eleição de dois federais e até quatro estaduais”.

Está aberto ao diálogo

Segundo Rodrigo Valadares, “sempre estamos aberto ao diálogo com todos os políticos, principalmente com Valmir de Francisquinho e Emília”. E acrescenta que já conversou com os dois “diversas vezes”.

*** – Partido Liberal continua de portas abertas. Hoje não existem mais partidos disponíveis para sustentar uma candidatura majoritária de oposição. E o PL está à disposição do grupo, disse.

Valmir ainda em dúvida

Entretanto, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), diz claramente que só adotará uma posição depois de conversar com Rodrigo Valadares.

*** É verdade, entretanto, que Valmir e Rodrigo têm conversado muito, mas ainda não ficou definida a questão fica ou não no Partido Liberal. Eis a questão…

Heleno e filiação

Sobre a possibilidade de filiação dos Amorins no Republicanos, o ex-deputado Heleno Silva diz “não sei”. E acrescenta: “essa decisão é da nacional, não tenho o que responder”.

*** Heleno Silva é candidato a deputado federal pelo Republicanos, diz que o presidente da sigla em Sergipe é o deputado Gustinho Ribeiro e conclui: “estou fora dessa decisão”.

Georgeo e União

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) propôs união entre Emília Corrêa (PL), prefeita de Aracaju, e Valmir de Francisquinho (PL), prefeito de Itabaiana.

*** Essa união se complica porque Valmir denuncia “fogo amigo” dentro do próprio PL, sugerindo que estão tentando negociar seu posicionamento político sem sua autorização.

*** A Plenário, Georgeo Passos disse que defende a união de todos que fazem oposição ao Governo.

Ricardo está fora

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) emitiu nota anunciando seu desligamento de secretário da Comunicação da Prefeitura de Aracaju.

*** Ricardo entregou o cargo e agora inicia sua pré-campanha a deputado federal, com visitas pessoais aos eleitores, assim como aconteceu para eleger-se vereador.

*** Há cautela nessa posição: caso Emília dispute o Governo, Ricardo recua em seu projeto de Federal, para assumir a Prefeitura.

Gleice na Comunicação?

A prefeita Emília Corrêa tentará um substituto imediato de Ricardo Marques para a Secretaria de Comunicação.

*** A jornalista Gleice Queiroz é um nome lembrado para responder pela Pasta, embora ainda não tenha sido definido. Ela é eficiente.

Samuel vai a Federal

O ex-deputado estadual Capitão Samuel está em pré-campanha para disputar vaga na Câmara Federal, pelo União Brasil.

*** Samuel diz que apoia a reeleição do governador Fábio Mitidieri e vota em André Moura para o Senado.

Tenta impulso

Passada a votação sobre o Imposto de Renda na Câmara, o Palácio do Planalto tenta usar o resultado vitorioso como impulso para sua agenda na Casa.

*** Mas líderes do Centrão e o próprio presidente, Hugo Mota, evitam se comprometer com um apoio automático para as demandas da gestão petista.

Amorozzo ao Senado

O jornalista sergipano Amorozzo Jorge é candidato ao Senado em São Paulo e se torna conhecido como “Jorge do Povo”. Ele caiu na graça dos nordestinos na Capital paulista.

*** Jorge tem avançado nas tratativas com caciques de partidos como o MDB, de Baleia Rossi, e PSD de Gilberto Kassab, dentre outros.

Reparação histórica

A prefeita Emília Corrêa, de Aracaju, comemora a “vitória para a mobilidade!” Diz que “aprovamos, por unanimidade, o PL nº 391/2025, que regulamenta o transporte complementar em Aracaju”.

*** Para ela “é uma reparação histórica. É mais valorização para centenas de pais e mães de famílias e mais opções para os aracajuanos”.