Abre as portas para corrupção?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Projeto de Lei da Anistia e a chamada PEC da Bandidagem (ou PEC da Blindagem) agitam a Câmara Federal e divide opiniões em todo o Brasil. Principalmente o Congresso. É natural porque essa iniciativa de membros do Partido Liberal liderou uma campanha para evitar a prisão do ex-presidente Bolsonaro, mais seus aliados e auxiliares diretos, além de todo o pessoal que invadiu órgãos públicos do 08 de janeiro de 2023, quando da transição do Governo pra o presidente eleito, Lula da Silva (PT). Tanto a aprovação da PEC da Blindagem, quanto o Projeto de Lei da Anistia chegaram à tona, na Câmara, logo após a condenação de todos, principalmente do ex-presidente Bolsonaro. Percebe-se que o objetivo salva-lo da cadeira, assim como iniciar uma campanha ampla de apoio à candidatura de Bolsonaro a presidente, no pleito de 2026.

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) é o relator do PL da Anistia e admitiu que o projeto adote o meio termo, exatamente para que sirva à direita e à esquerda. E esse quadro parece que chega aos partidos, porque até mesmo as siglas bem mais à esquerda deram um percentual de votos pequeno ao projeto da anistia, enquanto o centrão foi favorável de forma ampla à anistia, que favorece apenas a corruptos que tenham mandato ou exerçam funções no alto escalão. O “Zé Mané” dificilmente terá direito. De Sergipe só não votou favorável o deputado federal João Daniel (PT), mas até Ícaro de Valmir (Republicanos), que está internado no Hospital Primavera, em Aracaju, deu o seu voto em favor da anistia via online.

Assim, se não for barrado no Senado, o Brasil vai adotar a blindagem e utilizar a anistia para proteger corruptos que se elegem pela confiança do povo, mas que estão livres para a prática de atos desonestos em quaisquer segmentos. Sabe-se que o objetivo real é frear a ação do Supremo Tribunal Federal e mostrar que não vão admitir o que chamam de “ditadura jurídica”. Tanto que entre os pontos que as novas medidas favorecem o Brasil está o objetivo de barrar a sobrecarga do sistema judiciário com processos longos. Analistas políticas citam alguns motivos que os dois projetos podem prejudicar o Brasil, como enfraquecer o combate ao extremismo e à tentativa de golpe, além de abrir brechas para beneficiar figuras como Bolsonaro, embora o relator tenha dito que ele não será incluído.

Se aprovada a Anistia e a PEC da Bandidagem haverá um sério problema no País, porque os corruptos vão se sentir à vontade para atuar no País, embora o presidente Lula tenha afirmado que vetaria o projeto se ele incluir perdão amplo ou beneficiar diretamente Bolsonaro. O que não se sabe ainda, e precisa de consultar, é se o povo aprova essa liberação da indecência no Brasil.

Mitidieri fala firme

O governador Mitidieri, durante reunião com o comando da Iguá em Sergipe demonstrou insatisfação em relação ao abastecimento d´agua principalmente na grande Aracaju.

*** Durante a reunião o governador subiu o tom e fez exigências à empresa, para atuação ainda mais firme e fiscalizadora do Governo na atuação e projeto da empresa.

Ainda falta água

Ainda falta água na grande Aracaju, apesar do conserto da adutora ter ocorrido na terça-feira. O problema se arrasta em menor proporção, mas os caminhões pipas ainda fazem o abastecimento.

*** No bairro Luzia, por exemplo, a maioria dos condomínios sofreu com a falta d’água e os seus moradores tiveram dificuldade em abastecer as caixas que atendem a eles.

Deso e as adutoras

Segundo uma fonte bem avisada da Deso, não cabe a ela fazer a distribuição da água, isso é responsabilidade da Empresa Iguá. A Deso fez a manutenção da adutora.

*** Acrescenta que a questão do abastecimento é que a Iguá não tem o conhecimento necessário da situação da grande Aracaju.

Existem manobras

Disse ainda a fonte da Deso, que “existem registros e manobras a serem feitas, mas só por quem tem experiência e humildade para perguntar a quem sabe faz”.

*** E sugeriu: “tem que fazer manobras para equalizar a distribuição da água. Saber onde precisa mais e onde precisa menos canalizar a abertura dos registros”.

Mitidieri dá boa notícia

O governador Fábio Mitidieri (PSD) vibra com a notícia de que “Sergipe avança ainda mais na geração de empregos”!

*** E dá a boa notícia: “A Engeman, gigante da engenharia nacional, foi contratada pela Petrobras para operar as Fafen’s de Sergipe e Bahia e está abrindo 338 vagas só aqui no Estado, intermediada pelo Governo de Sergipe”.

Ícaro sem previsão

O deputado federal Ícaro de Valmir (Republicanos) permanece internado no Hospital Primavera, ainda sem previsão de alta.

*** Quanto ao prefeito Valmir de Francisquinho (PL), ele continuará em silêncio até conversar com a prefeita Emília Corrêa e o deputado federal Rodrigo Valadares (UB).

*** Só depois de conversar com os dois ele tomará uma decisão.

Valmir nas redes sociais

Valmir de Francisquinho, entretanto, tem utilizado as redes sociais para expor seu comportamento junto às pessoas que o apóiam.

*** Diz que frequenta as feiras nas cidades e se comunica diretamente com o povo. Não fala em candidatura ao Governo, mas está em busca da unidade.

Ricardo deixa pasta?

Um membro do grupo da prefeita Emília Corrêa informou que o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) pode deixar a Secretaria de Comunicação Social nos próximos dias.

*** Segundo a fonte, ele não estaria satisfeito com a Pasta e tende a ficar ocupando a vice, para a qual foi eleito.

Para a Assembleia

Um profissional do marketing político bem articulado, diz que já está vendo “todas as chapas ficando prontas” para deputado estadual.

*** Admite que haja surpresas na Assembleia Legislativa, “a exemplo de Carlinhos do Brejo, Pastor Norberto, Júnior de Diógenes, Adilson Júnior e Juca de Bala Filho e Venâncio Fonseca, que retorna à Alese”.

*** Garante que todos esses nomes são fortes candidatos a ocupar a Alese em 2027. E calcula que de 60% a 70 % dos deputados se reelegerão: “os novos ficarão entre 06 a 08 nomes”.

Ainda sem definição

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) admite que “não há definição ainda sobre partido para filiado” e entende que avalia os melhores caminhos possíveis pra decidir em seguida.

*** Quanto a 2026, “sigo fortalecendo o projeto de reeleição, mas me mantenho à disposição da população e do meu agrupamento para Governo do Estado”.

Vai por pesquisas

Thiago admite que a tendência de disputar o Governo cresça em razão do resultado de pesquisa da Real Big Data, divulgada esta semana, “quando saímos de 2,2%, em junho passado, para 24% em setembro”.

*** – Crescimento de mais de 1000% em apenas três meses, e ainda não somos conhecidos nem por 40% do eleitorado sergipano. As perspectivas são excelentes, acha.

Batalha na luta

O deputado estadual Neto Batalha diz que vai “à batalha” em busca da reeleição e admite que “nunca será fácil, porque sempre terá renovação”.

*** Acrescenta que “está construindo a reeleição na humildade, com pé no chão, conversando com a população e mostrando o trabalho que construímos ao longo desses anos”.

*** Quanto a Armando Batalha, diz que ele será mesmo candidato a deputado federal.

Ricardo em campanha?

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), nos últimos dias, esteve no São Conrado, no Conjunto Orlando Dantas e no Recanto da Jaqueira.

*** Ricardo está ouvindo moradores sobre problemas como a falta d’água, demandas por infraestrutura e cobranças feitas em redes sociais.

Marca na política

Ao caminhar nas ruas de Aracaju, Ricardo Marques busca firmar uma marca na política sergipana: a de ser um gestor acessível, transparente e conectado à realidade da sociedade.

*** Marques mantém a mesma campanha que o fez vereador e agora a faz pensando em eleger-se deputado federal ou se tornar prefeito, caso Emília Corrêa não saia para arriscar o Governo.

Quadro no sertão

O repórter Cláudio Vasconcelos trás notícias do sertão. Avisa que em Canindé do São Francisco se forma uma grande frente em favor de Marcelo Sobral a estadual. “Que também será bem votado em Porto da Folha”.

*** Segundo Cláudio, para Federal a deputada Yandra Moura (UB) vai bem, e para governo Fábio Mitidieri conseguiu tirar a diferença que o separava de Valmir de Francisquinho.

*** Para o Senado, Rogério Carvalho segue bem à busca pela reeleição, mas o segundo voto ainda é indeciso. A avaliação é também para Porto da Folha e Poço Redondo.

Visita a Bolsonaro

O deputado Rodrigo Valadares (UB) diz que “independente do que diga o novo relator do Projeto de Anistia, continuaremos lutando e a palavra final vem de Deus”.

*** Autorizado a fazer visita a Jair Bolsonaro, Rodrigo acha que vai à casa do ex-presidente na próxima quarta-feira.

Alessandro e a blindagem

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que o seu partido, no Senado, fechou questão contra a PEC da Blindagem.

*** – Vamos derrotar esse absurdo na Comissão de Constituição e Justiça e também no Plenário. O Brasil não aceita mais impunidade, disse.

Votos para anistia

Partidos de centro que controlam ministérios no governo Lula responderam por 58% dos votos a favor da urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

*** O quadro: MDB (21), PSD (28), União Brasil (49), Republicanos (40) e PP (43) garantiram juntos 181 dos 311 votos que aprovaram o requerimento ontem. (G1).

Laércio fala das PECs

O senador Laércio Oliveira (PP) falou ontem sobre os projetos da anistia e da blindagem, que foram aprovados pela Câmara Federal.

*** O senador foi enfático ao afirmar que votará contra a PEC da Blindagem, que ele chama de “PEC da Impunidade”.

*** Sobre a PEC da Anistia o senador revelou que o projeto contará com o seu voto favorável no Senado.