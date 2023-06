Ação direta de Mitidieri

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Não é de agora que o governador Fábio Mitidieri (PSD) vinha lutando para trazer o MDB de volta ao seu bloco de apoio. O partido integrou a base aliada que o escolheu como candidato ao Governo em 2022 e, unida, em seguida, a debandada do grupo para apoiar a candidatura adversária, por discordância de um dos seu membros em relação à disputa para o Senado. O ato chocou toda a base mas não a derrotou. Inclusive porque a maioria do bloco demonstrava claramente apoio ao então candidato a presidente Lula da Silva (PT) e, democraticamente, também acomodava os que optavam por Jair Bolsonaro. O retorno do MDB, que já aconteceu, mantém o grupo mais forte e coeso, como era antes e elegeu sucessores.

O retorno do MDB foi uma ação direta de Fábio Mitidieri. Ele teve conversas com a direção do partido em Brasília, de forma tão discreta que jamais foi pelo menos especulada. Antes tentou encontrar nomes e pensou nos deputados Jeferson Andrade (PSD) e Luciano Bispo, hoje no PSD mas que historicamente esteve no MDB. Houve um impedimento: os dois não podiam trocar de partido e ficou o dilema. Com as portas abertas para o Podemos, Cidadania e PSDB, o senador Alessandro Vieira entrou no grupo, passou a ser coordenador da bancada federal de Sergipe e se encaixou perfeitamente no projeto de retorno do MDB à base aliada, com a filiação e condição de ser seu presidente.

É verdade que Alessandro fora convidado por outros partidos para filiação, mas, em conversa com Mitidieri, não perdeu a oportunidade de presidir uma sigla do tamanho do MDB em Sergipe e no Brasil. Lógico que agora é rearrumar a casa, manter alguns membros que não desejam deixar o partido e atuar dentro dos preceitos ditados pelo velho Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e tantas outras lideranças que fizeram história no Brasil através de uma legenda forte e resistente. O trabalho minucioso de Mitidieri e a visão de Alessandro em remontar um grupo coeso, impõem derrota aos que lutavam para ficar com a sigla, tendo como objetivo fortalecer o bloco de oposição, principalmente do PT, liderado pelo senador Rogério Carvalho. Foi um jogo de paciência e montagem que deu certo…

Rogério e o MDB

Informações de Brasília: O senador Rogério Carvalho (PT) tentou assumir o comando do MDB em Sergipe, para ser seu presidente. As conversas aconteceram na sede da legenda em Brasília.

*** A direção nacional do MDB deu 90 dias para que Rogério decidisse a filiação e reorganizasse a sigla em Sergipe. Como ele demorou e ultrapassou o prazo, a direção resolveu passar a legenda para o senador Alessandro Vieira.

Participa do PPA

Ontem em Aracaju, onde participou do PPA, o senador Rogério Carvalho disse que “chegou a hora dos sergipanos voltarem a discutir as prioridades para o planejamento 2024-2027”.

Para Rogério, “o PPA participativo é a retomada de um Governo com participação popular, que tem interesse de ouvir o que o povo quer para o futuro”.

Comandar Federação

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, vai conversar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para que o seu partido fique no comando da Federação PSDB/Cidadania, já que o senador Alessandro deixou o partido.

*** Com essa posição, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) topa ser o candidato a prefeito de Aracaju, já que a legenda não vai apoiar nome indicado por Edvaldo e pelo governador.

O olhar político

Foto chama atenção: ministro Márcio Macedo (PT) ao centro, com um braço no ombro do governador Fábio Mitidieri (PSD) e outro no do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Fabio diz: “simbora, meu povo, trabalhar para Sergipe avançar cada vez mais com o apoio dos nossos amigos, aliados e parceiros”

*** Edvaldo Nogueira curte: “Parceria em favor dos sergipanos”. Tudo absolutamente normal, mas o olhar político enxerga uma composição.

Suzana no PPA

A conselheira Suzana Azevedo representou o Tribunal de Contas na plenária do PPA Participativo, ontem, no Teatro Tobias Barreto, por indicação do presidente Flávio Conceição.

*** O conselheiro Luis Alberto seria o indicado, mas Flávio optou por Susana Azevedo em razão da presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Linda agita no PPA

A deputada Linda Brasil dançou o forró, ontem, com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida, no Teatro Tobias Barreto, durante abertura do PPA Participativo.

*** Para Linda, “sergipanas e sergipanos têm pé de dança e muito molejo. Muita emoção com esse momento. Ainda em choque! Essa Plenária tá babadeira”!

*** Linda ensaia pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju pelo Psol, mas há algumas resistências do partido.

Simone e Mangaba

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), participou do PPA em Aracaju e gostou muito do forró no palco do Teatro Tobias Barreto.

*** Entrou discretamente na festa, dançou e se divertiu, mas deixou claro: “nada é melhor que esse suco de mangaba”.

Alessandro prudente

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse à coluna que vai fazer um trabalho de construção do partido, “ouvindo todos com cuidado e respeito”.

*** Alessandro disse também que tem o objetivo de resgatar o prestígio que o MDB sempre teve no Estado.

*** Não falou sobre ampliação e nem composições… Ainda!

Batalha perdida

Um membro do MDB histórico, que falou em off, admitiu ontem que o senador Alessandro Vieira “não é agregador e poucas pessoas vão querer”.

*** Admitiu, também, que foi um baque nos interesses políticos do senador Rogério Carvalho (PT) e acrescentou: “mais uma batalha perdida”.

Não sai do MDB

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), disse ontem à coluna que não vai sair do partido: “não sou candidato nas eleições do próximo ano”.

*** Marcio diz que vai aguardar para ver como fica a movimentação e esperar a eleição do Diretório Estadual para ver se haverá mudanças.

*** – Dependendo do que acontecer é que vamos tomar uma posição, mas sem deixar o MDB, disse.

Yandra se destaca

A deputada federal Yandra Moura (União) tem se destacado na Câmara mais que os colegas de bancada, com apenas seis meses de mandato.

*** Yandra chama atenção pela sua atuação como parlamentar e por iniciativas que surpreendem e mostram a sua vocação pela política.

*** Ela não deixará a Câmara Federal para disputar Prefeitura… Só se fosse a de Aracaju.

OAB e a FHS

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, emitiu nota oficial pela entidade informando que determinou à Procuradoria-Geral que reinclua a OAB na ação civil pública, que trata da crise envolvendo a Fundação Hospitalar de Saúde.

*** – A crise da FHS chegou ao nosso conhecimento diante da insegurança de tantos colaboradores da saúde e dos advogados que lá atuam, disse Danniel que reiterou ainda que vai acompanhar de perto todos os passos.

Márcio e Valadares

Durante entrevista, o ministro Márcio Macedo (PT) agradeceu a ida do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) para dirigir um setor em seu Ministério.

*** Marcio agradeceu o gesto de Valadares em ajudar o Governo Lula e exaltou a sua trajetória política.

