Ações pela honestidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há possibilidade real da Justiça eleitoral avaliar o destino de emendas para parlamentares em todo o Brasil, como são feitos os seus gastos, a sua provável eliminação e até a cassação de quem ultrapassar limites. O dinheiro é utilizado muito mais para eleger parlamentares e candidatos majoritários, que para cuidar de escolas, dos alunos, de ações sociais e amparar quem vive na miséria por falta de recursos. Tem lugar que voto vale muito mais do que auxílios sociais em relação à fome, as necessidades sociais, a problemas graves de saúde em segmentos sociais e no amparo a quem vive nas ruas, porque não têm um teto para morar com seus filhos. Disputar mandato virou um bom negócio, inclusive porque não se tem de prestar contas rígidas dos gastos.

Há desconfiança de que verbas aprovadas por parlamentares, podem ser desviadas para outros objetivos e favorecer ao próprio parlamentar, a prefeito e à empreiteira que ganha as concorrências geralmente fraudulentas. A Justiça pretende intervir diretamente em na aplicação desses recursos, para que suas finalidades favoreçam diretamente à população e não sirva para enriquecimentos ilícitos. Para isso se contabiliza pontes, viadutos, rodovias e construção de prédios, que podem servir a escolas, todas com benefícios criativos para amparar estudantes. A tendência é que o dinheiro arrecadado por todos os segmentos do País, sirva para aplicações honestas, em favor dos brasileiros.

O levantamento dessa ação correta levou um político a relatar: como se vai fazer isso, se todos precisam de um agrado para manter suas posições? Realmente, a honestidade depende da ação do desonesto…

Discutiu limites

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, ontem, na Alese, de plenária que discutiu os limites intermunicipais de Aracaju e São Cristóvão.

***A audiência pública foi motivada por decisão judicial, determinando que o IBGE faça uma correção nos limites geográficos entre os dois municípios.

Um milímetro

Edvaldo admite que a sociedade, ele os seus representantes, “então devemos dar a ela o direito de decidir a qual município quer pertencer”.

*** E deixou bem claro: “Aracaju não pode perder um milímetro do seu território”, frisou.

Adailton e o Senado

O prefeito de Itabaiana, Adailton Souza (PL), deixou claro ontem que se não tiver apoio de Valmir de Francisquinho (PL), não será candidato ao Senado em 2026.

*** Adailton só disputa o Senado se for o candidato de Francisquinho e isso está definido.

Rodrigo e André

Quem também pretende ser candidato ao Senado pelo grupo é o deputado federal Rodrigo Valadares (UB). Mas o ex-deputado André Moura (UB) também deseja.

*** Pode acontecer uma composição ou Rodrigo optar pelo PL.

*** Até o momento o André Moura ainda não se manifestou sobre sua candidatura a senador da República.

É o nome para vice

Há um projeto de grupo, desde quando Fábio Mitidieri (PSD) foi o candidato a governador em 2022, de que o deputado Jefferson Andrade, seria o vice-governador em 2026, na disputa pela reeleição, com apoio do bloco.

*** Sem qualquer dúvida e apoio de todos, esse projeto deve ser cumprido. O próprio Jefferson diz abertamente que não será candidato em 2026 a outros cargos, embora preserve o vice.

Outros aparecem

Apesar desse compromisso assumido em 2022, outros nomes do grupo aparecem anunciando candidatura a vice, sem consultar a cúpula.

*** Sergipe precisa recompor a sua lealdade política, buscar os interesses da sociedade e fazer uma composição política com dignidade para recuperar a sua credibilidade.

Luta pela Prefeitura

Aliados do prefeito eleito de Itabaiana, Walmir de Francisquinho (PL), estão na luta para tentar mantê-lo na Prefeitura.

*** Os seus adversários fazem tudo para tentar derrubar Francisquinho do mandato que conquistou a prefeito.

Rogério se reúne

O senador Rogério Carvalho (PT) reuniu-se com dezenas de prefeitos e vice-prefeitos eleitos em diversos municípios, além de representantes estaduais e de movimentos sociais.

O encontro, que acontece em Aracaju, reflete o compromisso do senador com a articulação política e o fortalecimento do seu agrupamento, reafirmando a importância de um projeto coletivo para o desenvolvimento do Estado.

Márcio e Seminários

O ministro Márcio Macedo (PT) esteve ontem em Aracaju e reuniu-se com liderança de vários municípios e presidiu a abertura de prevenção da Proteção de Crianças e Adolescentes nos territórios.

***Aconteceu no auditório do Centro do centro de excelência Santos Dumont.

Revista Fórum

“Ex-presidente Bolsonaro pede que Trump aplique sanções contra o Brasil e o ajude a voltar ao Poder”.