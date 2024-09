Agora é hora de falar a verdade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apenas nove dias para as eleições. Difícil ocorrer mudanças e quadro vai permanecer o mesmo. Três estão sendo cotados para ganhar no primeiro turno e partir para a busca definitiva da eleição. As pesquisas que estão sendo publicadas mudaram de número. As avaliações expostas não revelam números acima de 40%, mas numa média de 36%, numa demonstração de que os institutos estão caindo na real. Emília Corrêa, Yandra Moura e Luiz Roberto insistem em se manter na posição de que podem disputar o segundo turno e ganhar uma das eleições que não conseguiu mexer mais profundamente com o eleitorado. Em um momento desses não dá para avaliar a força de um sobre outro, mas dá para sugerir quem tem mais disposição pra fortalecer o pouco tempo de campanha que falta.

Entretanto, nesses nove dias, não se pode fazer avaliações estapafúrdias das propostas. Mas é fácil fazer comparação com propostas de Governos anunciadas por candidatos anteriores e compará-las com o que foi feito. Não dá mais para cair em promessas extravagantes, como a eterna elitização dos ônibus, com ar condicionado e de graça. A Prefeitura não tem orçamento para cobrir isso, assim com hospitais para pets com toda estrutura de assistência que adultos e crianças têm na Capital. Nesse momento é hora de oferecer uma estrutura possível para quem sequer tem o que comer.

Construção natural sem 2026

Já estão falando em 2026 no bloco com sua reeleição: faz sentido discutir isso agora? Fábio Mitidieri respondeu:

*** “Acho que não é o momento. Temos que focar em 2024”.

*** E concluiu: “após as eleições, a gente começa a construção natural de 2026, mas sem açodamento”.

Compra de voto

Um eleitor informou que esteve em uma reunião no interior e lhe foi pago R$ 1.000,00 pelo voto a um candidato a vereador na cidade

*** Já em Aracaju, em dois bairros importantes, candidatos a vereador também compraram votos por preço bem mais em conta.

*** Um deles pagos R$ 50,00. O outro, mais folgado, comprou por R$ 100,00.

Pesquisas rolam

O momento é de pesquisas para todos os gostos. Ontem o DATAFOLHA reforçou que a vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a corrida para o primeiro turno, mas reforça a tendência entre ela e Yandra Moura (UB), aparentemente, faltado menos de 15 dias para as eleições, Yandra consolida na segunda colocação.

*** Na induzida Emília segue na liderança, agora com 30,10%, Yandra está em segundo lugar com 26,60%. Em terceiro lugar vem Luiz Roberto (PDT) com 15,20%. Candisse Carvalho (PT) reage e chega a 10,50%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SE-09452/2024.

Violência é grande

Segundo informações de cidades do interior, a violência entre adversários é muito grande, envolvendo inclusive candidatas a prefeitos.

*** A mesma coisa vem acontecendo com vereadores, que não se entendem mesmo quando disputam a reeleição pelo mesmo partido.

Liderança preparada

Dedução de um atuante coordenador de campanha: O ex-deputado federal André Moura (UB) é uma liderança preparada para o final da campanha.

*** André atua com muita eficiência e tem coragem de enfrentar qualquer pleito.

*** A mesma fonte diz que aqueles que conduzem as campanhas de outros não têm a mesma postura que André, na Capital e Interior.

Sem sentido

Um portal publica que “Na reta final da campanha em Aracaju, Rogério Carvalho se alinha a projeto político de André Moura para 2026”.

*** É uma análise que levanta possibilidade de “suposta Aliança” entre os dois, o que não faz o menor sentido.

Falta estrutura

Um ex-deputado estadual avaliou ontem que em Aracaju a vereadora Emília Corrêa (PL) tem chances de ganhar no primeiro turno.

*** Admite, entretanto, que se for para o segundo turno com Yandra Moura (UB) perde porque lhe faltará estrutura.

Boa Campanha

Um importante integrante do PT reconheceu ontem que a candidata a prefeita do partido, Candisse Carvalho fez uma boa campanha e valorizou o partido.

*** Segundo a mesma ela só não teve apoio de todo o partido, porque o senador Rogério Carvalho quis empurrá-la goela adentro.

*** O membro petista diz que o grupo vota em Luiz Roberto porque não é Bolsonarista e já integrou o PT.

Isadora em Capela

O ex-prefeito de Capela está atuando fortemente na campanha de sua cidade, apoiando sua filha Isadora Sukita (PT) e diz que “vamos ganhar as eleições”.

*** Isadora tem quase 40 pontos à frente do seu adversário, Júnior do Dr. Carlos (MDB).