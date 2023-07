Agora o Clube dos 20

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A Câmara de Vereadores de Aracaju se manifestou ontem. Politicamente surpreendeu. Formou um grupo de 15 vereadores – de partidos diferentes – e vai partir unidos para também influenciar na escolha do nome que pode suceder a Edvaldo Nogueira. E não pareceu nada pacífico: bateram às mesas e deixaram claro que desejam participar – e até influenciar – no próximo pré-candidato a prefeito, assim como aconteceu com o governador Fábio Mitidieri, ao disputar o Governo do Estado. A diferença é que Mitidieri tinha uma base forte a apoiá-lo, enquanto os vereadores – com todo respeito – têm apenas um nome capaz de se inserir em um grupo minúsculo para indicá-lo.

Nisso acontece um fato que pode se considerar engraçado: a influência de uma base aliada para escolher um nome que some o desejo do eleitorado da Capital em eleger o futuro prefeito. Politicamente é quase impossível, até porque ao tempo em que o vereador está em campo para eleger o prefeito, um provável adversário está buscando força junto ao eleitorado para conquistar o mandato. Mesmo que todos os membros da Câmara Municipal se mostre interessado em ter um prefeito amigo e que o deseje em seu bloco de apoio. Claro que o Grupo dos 15 terá força e representatividade, mas será que todos eles estarão integrados a um único nome para administrar a cidade, independente de Partidos?

Na realidade, pelo menos este ano, dois nomes aparecem da simpatia do eleitor pelo trabalho que realizam de forma pressente. São um homem e uma mulher. Mas será que têm grupos políticos partidários para influenciarem diretamente na sua pré-campanha, marketing perfeito e disposição para levar cada um dos leitores os problemas de seus bairros. E mais: terão condições reais de buscar recursos para resolver problemas dramáticos da falta de quase tudo que bairros da periferia apresentam, onde exatamente os vereadores são os denunciantes e se distinguem na defesa da população?

Tudo serve de reflexão, porque na política, por mais duvidoso que pareça, cada um cumpre seu papel…

MDB com surpresas

Uma surpresa: “nenhum dos membros do MDB acredita que o senador Alessandro Vieira não conseguirá colocar o partido na linha do direito e da ordem democrática, com as atitudes adotadas antes”.

Uma outra observação: “por mais correto e disposto que seja Alessandro, todos acreditam que ele não conseguirá colocar o partido na linha do direito e da ordem democrática, com as atitudes que adotava antes”.

Depende de recursos

TJ-SE acatou denúncia do Ministério Público e condenou o deputado Gustinho Ribeiro à perda do mandato e inelegibilidade de seis anos por improbidade administrativa.

*** Um advogado consultado em Sergipe disse que cabe recurso no STJ. Porém, precisa pedir no recurso a suspensão da decisão do TJ. Aí não se aplica a pena gora. Porém, se ele não conseguir suspender, os efeitos aí serão cumpridos.

*** De Brasília, um escritório de advocacia disse: condenado em um processo de improbidade cabe recurso ao próprio TJ-SE. Embargos de declaração e depois ao STJ. *** Se o TJ-SE mantiver a decisão, Ele tem que conseguir reverter no STF ou fica inelegível.

André e Juros

O ex-deputado federal André Moura (União) diz que “a notícia que esperávamos na economia enfim aconteceu: em junho o Brasil registrou deflação de 0,08%, a primeira do ano. No ano a alta é de 2,87% e em 12 meses a inflação acumulada é de 3,16%.

*** – O resultado do mês de junho é o menor desde 2017 e, agora, que venha a queda nos juros, diz.

Brasil e China

Aracaju será palco, na quinta-feira (13) de importante intercâmbio comercial, tecnológico e cultural entre o Brasil e a China.

*** Uma delegação de Yantai, cidade chinesa, virá a Aracaju celebrar o Acordo de Cidades Irmãs com o maior município sergipano, uma parceria inédita no país.

*** A visita foi alinhada, no mês passado, em reunião entre o prefeito Edvaldo Nogueira, o cônsul-geral interino da China em Recife, Wang Ke, e o vice-cônsul, He Yongwei.

Julgamento de Dilson

Está marcado para hoje, sessão de julgamento do prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino (PSD), no Tribunal Regional Eleitora de Sergipe (TER/SE).

*** Dilson teve o mandato cassado na primeira instância, pela 23ª zona eleitoral de Tobias Barreto, com seu vice Cesar Prado, pelo abuso de poder econômico e dos meios de comunicação, praticados nas eleições de 2020.

*** O MPE já opinou pela manutenção das condenações, caso esse julgamento permaneça, Agripino poderá recorrer da decisão no TSE.

Vai à reeleição

Ricardo Marque diz que toda e qualquer discussão sobre sucessão à prefeitura de Aracaju, precisa ouvir e passar pela população.

*** – De minha parte, sou um pré-candidato a vereador de Aracaju no ano de 2024.

*** Anote: todo vereador que pensa em ser candidato a prefeito diz que disputará a reeleição.

Eliane disputa

Segundo informação de Brasília, o ministro Marcio Macedo (PT) será candidato a senador em 2026, por decisão do partido em Sergipe e apoio do presidente Lula.

*** Lula é candidato à reeleição e quer que Marcio permaneça ao seu lado nessa luta.

*** O PTB pode lançar Eliane Aquino, mas sem composição explícita com a base aliada.

Recuo dos candidatos

Apesar de se imaginar o rebuliço sobre a sucessão em Aracaju, houve um recuo imenso sobre prováveis candidatos, embora as mulheres estejam em maior evidência.

*** A mudança no MDB também tirou de linha um nome do partido – Sergo Gama – como provável candidato, mas a troca no partido o fez sair de cena.

*** Além disso, não se apresenta uma liderança que pareça decisiva para provável definição do jogo.

Reunião de vereadores

Pelo menos 15 vereadores se rebelaram e, durante reunião realizada ontem e já disseram que não vão servir para “recheio de Coxinha”. Em outras palavras, os vereadores formaram um grupo e querem discutir e decidir o nome do próximo candidato a prefeito.

*** A informação foi passada pelo presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, que deixou claro que não aceitará “ninguém de goela abaixo”.

Conversa com Fábio e Edvaldo

Ricardo Vasconcelos disse, ainda, que vão ter uma conversa com o governador Fábio Mitidieri e o prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Ao Faxaju Online, Ricardo Vasconcelos informou que o grupo existe e espera ser protagonista na escolha do candidato a Prefeito de Aracaju e que a escolha não seja levada a reboque.

Thiago assume FPE

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) vai assumir a Coordenação Executiva Estadual da Frente Parlamentar de Empreendedorismo (FPE), em Sergipe. O ato aconteceu em Brasília, nesta quarta (11).

Em suas redes sociais, o parlamentar escreveu: “Vamos trabalhar firmes para defender a Micro e a Pequena Empresa, bem como a todos os empreendedores sergipanos, fortalecendo a economia e gerando emprego e renda para quem mais precisa”.

Francisquinho no Planalto

Acompanhado dos filhos, deputado federal Ícaro de Valmir e Tallyson de Valmir, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (todos do PL) estiveram, ontem, no Palácio do Planalto.

*** Visitaram o ex-deputado federal Valadares Filho (PSD-SE). Conversaram sobre o Governo e política, revelando que não existe porta fechada para ninguém.

Giro pelas redes sociais

Rogério Carvalho – Sinto que o povo de Sergipe gosta e se sente representado com a nossa participação na CPMI e nos espaços do Congresso Nacional.

Maria – O povo que tá falando que a reforma do jeito que está vai aumentar a carga tributária é aquele povo danado de bom em fazer contas. Melhor prestar atenção.

Globo News – Valdemar Costa Neto diz que Lula é “muito mais” fácil do que Bolsonaro e que o ex-presidente é de “outro planeta”.

Tenente Edgarg – Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é saber o que é bom ou ruim para o Brasil, se o PT gostar, é ruim.

Erica Hilton – As tentativas de ataques tranfóbicos realizados contra mim por parte dos bolsonaristas na CPMI só demonstram o desespero daqueles que atentaram contra nossa democracia com suas próprias ações.

A Trombeta – Casamento de uma cigana de 14 anos foi assinado pelo noivo de também 14 anos. Uma tragédia.

Maria Lima – Pintou e bordou, mas na hora da verdade, veste a farda para ficar em silêncio; vergonha para o exército brasileiro, lamentável.

Flávia Ferronato – Segundo O Globo, uma das alterações que o Senado quer fazer, é tirar o peso dos estados do Sul, Sudeste e Centro-oeste do Conselho Federal.