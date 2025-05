Alessandro é nome forte

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A cada dia conversa-se um tema diferente nos meios políticos. O mais interessante é que ninguém fala sobre candidatos à Assembleia Legislativa, que acomoda o maior número de concorrentes. Já há algum tempo que o principal assunto são as duas vagas para o Senado, que deve sair das composições (ou federações) que começam a ser formadas e que de alguma forma já começam a abrir divergências. O ex-deputado federal André Moura (UB) é um dos nomes que se tem como bem cotado, assim como o deputado Rodrigo Valadares como o nome da oposição. De surpresa o próprio ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) pôs cabeça, corpo e membros na disputa pelo Senado e ampliou a mistura sobre os nomes ao Senado.

Entretanto, entre todos os nomes cotados o que se fala com melhor potencial para se manter no Congresso, é o do senador Alessandro Vieira (MDB) que tenta a reeleição. O senador mais cotado faz uma política que revela zelo, seriedade e preocupação com a coisa pública. Ontem, um deputado federal que não é de seu partido disse que Alessandro será reeleito pelo formato como faz política, pela seriedade nos seus atos e por zelar por emendas que passam aos municípios. Na realidade o nome de Alessandro aparece com muita força entre os que tentarão o Congresso.

Mitidieri dos EUA

O governador Fábio Mitidieri disse, dos EUA, que a viagem começou pra valer ontem com a abertura oficial do evento, a OTC. “Teremos agenda repleta de reuniões com grandes grupos empresariais, Petrobrás, agências de desenvolvimento…”

*** Amanhã “iremos à cidade de Austin para conhecermos a estrutura da empresa Optimus que quer investir em Sergipe na construção de um Data Center. Um investimento inicial de U$ 1 bilhão.

*** “Ou seja, expectativa é alta pela semana de trabalho aqui em Houston”.

Apenas expectativa

Na avaliação de analistas políticos, três nomes podem surpreender como candidatos ao Senado: Ex-deputado André Moura (UB), Senador Alessandro Viana (MDB) e Rodrigo Valadares, (que deve deixar o UB).

*** O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) aparece como um bom nome para o Senado, mas a avaliação é que se sairia melhor para deputado.

Vai à reeleição

O senador Alessandro Vieira (MDB) deixa claro: “Não tenho nenhuma relação ou construção política com André Moura. Sou candidato à reeleição para o Senado, sigo trabalhando em benefício dos sergipanos”.

*** A montagem de chapa caberá ao governador, com quem mantenho uma relação fraterna e extremamente positiva para Sergipe.

Bem avaliado

O ex-deputado Jairo de Glória disse que conversou com o ex-deputado André Moura, que ele será “bem votado”. Acrescentou, entretanto, que está no seu radar também.

*** Segundo Jairo, Alessandro tem ajudado com muitos recursos e está bem avaliado perante o eleitorado e o agrupamento político.

Está consolidado

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que avalia o deputado Jeferson Andrade como o candidato à vice de Mitidieri: “acho que está consolidado”.

*** Heleno Silva diz que o campo da direita vem se movimentando muito. Heleno é candidato a deputado federal.

Emília e o bom forró

A prefeita Emília Corrêa (PL) é evangélica e tem o marido rígido como pastor, mas não abandona hábitos populares nas festas em Aracaju.

*** Emília não se nega a dançar com aliados e o faz dentro do ritmo quente, sem qualquer problema de orientação religiosa.

*** Já o marido da prefeita, que é pastor, sequer comparece…

Alessandro e atuação

Um deputado federal, que falou ontem em off, disse que o candidato ao Senado com mais chance é Alessandro Vieira: “o nome dele é muito bem aceito pelo eleitorado.

*** Diz até que Alessandro tem a simpatia do povo pela forma que atua no Congresso, “principalmente pela forma que atua com o dinheiro público”.

Troca de ministro

Um analista político diz que a troca de Carlos Lupi por Wolney Queiroz no Ministério da Previdência ameniza a crise provocada pelas investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os descontos ilegais de aposentadorias e pensões.

*** Mas não afasta por completo o maior temor do governo Lula do momento: o de ser tachado de ‘ladrão de aposentados’.

Raymundo Luiz

Dedico essa coluna ao jornalista Raymundo Luiz, um dos mais competentes e influentes jornalistas do Estado. Raymundo morreu aos 95 anos e esteve presente na maioria dos jornais e rádios de Sergipe, influenciando na estrutura política de Sergipe.

*** Conheci Raymundo em 1982, quando cheguei em Aracaju, como editorialista do “Jornal de Sergipe”, analisando aspectos da política e da administração.