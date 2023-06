Alessandro e um novo desafio

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A filiação do senador Alessandro Vieira ao MDB surpreendeu pelo pouco espaço de tempo entre as especulações e a realidade. Mas já vinha sendo divulgada com um tom de “possível” e sem qualquer confirmação por parte dele. Vieira anunciou sua ida ao novo partido ontem, do plenário do Senado, em tom de grande conquista. E foi. Já há algum tempo que se articula o comando do MDB em Sergipe, desde quando Jackson Barreto deixou a Presidência, passando-a para o empresário Sérgio Gama, que foi o candidato a vice-governador na chapa liderada pelo senador Rogério Carvalho (PT). Não obteve êxito, mas não se pode negar que Sérgio conseguiu mobilizar o partido, mas sem refazer sua difícil estrutura “pesada”.

A partir de agora o MDB retorna à base aliada do governador Fábio Mitidieri (PSD), que já tem parte do Cidadania ao seu lado e agora conquistou definitivamente o senador Alessandro Vieira, que passará a presidir o MDB e tentará fortalecê-lo em Sergipe, retomando a importância que a sigla sempre teve no Estado e no País. À frente do MDB o senador fortalece o seu nome na estrutura política do Governo e passa a ser um peso na disputa pela reeleição em 2026. De qualquer forma, Alessandro precisa reciclar seu estilo para promover uma ampliação da sigla, recuperar diretórios e ter jogo de cintura para segurar o MDB dentro de uma filosofia política de centro-esquerda, fortalecendo a sua presença na posição de assegurar a democracia, como o fez José Carlos Teixeira (in memorian) e o próprio Jackson Barreto.

Alessandro tem que ampliar o comando do partido, dando-lhe força em cidades do interior, para retornar à performance de antes, sem passar a impressão que tem liderança exclusiva. O MDB retorna ao bloco governista, está ao lado de Fábio Mitidieri e pode ascender em 2024 elegendo prefeitos e vereadores, e em 2026 para voltar a eleger pelo menos deputados estaduais. Um fato fica bem claro com Alessandro no comando do MDB: acaba a possibilidade de composição com o Partido dos Trabalhadores, para apoio a Rogério Carvalho ao Senado ou Governo em 2026. O ex-governador Jackson Barreto pode filiar-se ao PCdoB e os demais membros do partido vão se dividir entre continuar na oposição e fixar-se na situação, onde sempre estiveram em Sergipe.

Alessandro vai para MDB

A notícia já havia vazado ainda como especulação, mas ontem, inclusive com discurso no Senado, Alessandro Vieira anunciou em bom tom sua filiação ao MDB.

*** No período especulativo o senador não desmentia e dizia que outros partidos também o procuravam.

*** De Brasília as informações são de que o primeiro incentivo para ele filiar-se ao MDB foi do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB.

Renan e Baleia aprovam

O discurso de Alessandro Vieira anunciando sua filiação no MDB, em plenário do Senado, teve o maior apoio de seus novos aliados, embora tenha causado surpresa.

*** O senador Renan Calheiros (MDB) cumprimentou Alessandro e colocou-se à sua disposição no partido. Também esteve em plenário o presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi.

Mitidieri também articula

O governador Fábio Mitidieri (PSD), que está em Brasília, mostra que também mexe bem com a estrutura política para fortalecer o seu grupo.

*** Na terça-feira à tarde, após conversar com a bancada sergipana, Mitidieri foi levado ao deputado federal Isnaldo Bulhões, coordenador do MDB no Nordeste, para fortalecer a filiação de Alessandro Vieira.

*** A conversa foi longa e Mitidieri deu vida a toda à articulação. Tanto que só ontem o senador anunciou a filiação e fará retornar o MDB ao bloco do Governo.

MDB-SE soube ontem

A filiação de Alessandro ao MDB surpreendeu a emedebistas de Sergipe e ainda não se sabe como ficará. O presidente do partido, Sérgio Gama, está em Israel, passará dois dias em Londres e retornará dia 29.

*** Um dos mais fortes líderes do partido, ex-governador Jackson Barreto, está mergulhado. A informação é que ele viaja pela Itália.

*** Dentro de mais 50 dias termina o prazo da Diretoria Provisória do MDB, o partido fará convenção e elege Alessandro Garcia para presidente definitivo.

Sergipe não soube

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), disse que soube da filiação de Alessandro pela imprensa. Acrescentou que a Direção Nacional não comunicou nada ao partido em Sergipe.

*** Para ele, como não houve contato prévio, “é sinal de que pode haver intervenção”, disse e lamentou o tratamento recebido pelo diretório estadual.

Cidadania quer Ricardo

O secretário geral do Cidadania, Itamar Santana, previu ontem que, com a saída de Alessandro do PSDB, tudo indica que seu partido não terá problemas para liderar a oposição, com a candidatura de Ricardo Marques a prefeito de Aracaju.

*** Acrescentou que, “como secretário geral do Cidadania, já começamos a trabalhar a pré-candidatura de Ricardo a prefeito de Aracaju”.

*** Itamar tem o aval do presidente nacional do partido, Roberto Freire, para construir a candidatura de Ricardo.

Fábio retorna com Marcio

O governador Fábio Mitidieri (PSD) desembarca hoje pela manhã de Brasília. Aceitou convite do ministro Márcio Macedo (PT) para juntos apresentarem o PPA Participativo.

*** A ministra do Planejamento, Simone Tibet, também participar do PPA.

*** Mitidieri se encontra em Brasília desde terça-feira. Marcio estava em Belém e Macapá, mas ontem se encontraram, quando foi feito o convite e Fábio aceitou. Ele só retornaria no vôo da tarde.

Márcio fica para o Forró

A ministra Simone Tibet (MDB) retorna. Ela vai para seu Estado, Mato Grosso do Sul, onde tem agenda com a ministra Marina Silva amanhã.

*** Márcio Macedo permanecerá em Sergipe para os festejos juninos no Estado, onde visita municípios, mas estará na Orla, com Fábio Mitidieri, e no Forró Caju, com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Técnicos dos dois Ministérios já estão em Aracaju desde ontem preparando a apresentação do PPA em Sergipe, que será no teatro Inácio Barbosa.

Nome é citado

O ministro Márcio Macedo (PT) é um dos nomes citados nas especulações para disputar a Prefeitura de Aracaju, mas o assunto está estacionado no momento, a não ser que seja “tocado” durante o voo.

*** Márcio conseguiu quebrar arestas e não tem qualquer impedimento de retornar a uma composição com Edvaldo e Mitidieri, caso o seu partido (o PT) em Aracaju não ponha obstáculos.

*** Aliás, se depender do presidente Lula estão todos “em casa”.

Luisão e Linda Brasil

O deputado Luizão Dona Trampi, bolsonarista roxo, deu um show ontem, no São João da Alese, ao dançar com a deputada Linda Brasil (Psol).

*** Luisão é melhor dançando do que legislando e o par, ao lado de Linda, arrancou aplausos e mexeu com todo o pessoal que compareceu à festa.

*** Linda também arrasou com o seu leque sempre em movimento e fizeram um par perfeito.

Arcabouço fiscal

Para o senador Rogério Carvalho (PT), o novo arcabouço fiscal dá margem para o Brasil ter crescimento econômico e tirar o país de vez da estagnação que se encontrava de 2016 a 2022.

*** – Neste período, setores empresariais ligados ao mercado financeiro levaram milhões de famílias à miséria, disse.

“Censura não”

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) disse ontem que “com união e dedicação, mostramos que não aceitaremos medidas absurdas como o PL da Censura”.

*** Ontem, ele retirou uma plaquinha do seu gabinete, que dizia “Censura NÃO” e acrescentou que permanecia vigilante.

*** – Se tentarem calar a voz do povo de novo, estaremos prontos para lutar e impedir!

Emília e o povo

A vereadora Emilia Corrêa (Patriota) disse ontem que o que mais lhe agrada e lhe atrai para essa pré-candidatura à prefeita de Aracaju, é que tem sido mencionada nas ruas por quem realmente tem o poder: o povo!

*** E acrescentou: “quem vai dizer que a candidatura é certa é o povo, que tem me mencionado, e isso me chama a atenção, como aconteceu em 2022. Vamos ver o que o povo e o que Deus têm aí. Sou muito sensível a essas coisas”.

Patriota é prioridade

Sobre o partido, Emília tem sido convidada e contactada por algumas legendas, mas vai dar prioridade ao Patriota, “do qual faço parte há muito tempo”.

*** Admite que não seja mais o mesmo, “em razão da fusão com o PTB, que o torna mais robusto e isso faz uma diferença muito grande”.

*** Emília primeiro vai esperar a homologação da fusão, que ainda não se deu, para ver como vai ficar a estrutura quanto a esse partido, para depois definir. “Tenho tempo e prazo para isso”.

*** Em relação ao PL, Emília diz que também faz parte desse rol de possibilidades. “Nunca tive problema com o PL, nunca houve desavença, não houve animosidade. Houve posicionamentos diferentes”.

João Daniel e o PT

Sobre o comentário de ontem da coluna, que relata a questão do entendimento no PT, o presidente da sigla, João Daniel, que retorna hoje da China, explicou via zap:

*** – Estão te dando informações erradas e apenas com o objetivo de enfraquecer o Partido dos Trabalhadores.

Giro pelas redes sociais

Metrópole – Em viagem a Jundiaí (SP), Bolsonaro disse que vacinas contra Covid têm grafeno e que a substância se acumula em aparelhos reprodutores.

Blog do Noblat – Janja interfere com poder de veto nas áreas econômica, social e de Defesa, mesmo sem cargo no governo.

Gleisi Hoffmann – A política é dominada pelos homens, nem estou falando de machismo e misoginia, q ainda são marcas, infelizmente, da sociedade em que vivemos.

Folha – Quando a exceção vira norma. Usar o medo coletivo para suspender garantias individuais é ferramenta de regimes anti-democráticos.

MSP – Alguma coisa muito estranha está acontecendo nos Estados Unidos, estão posicionando tropas e equipamentos militares em várias cidades americanas.

Wellington Dias – A primeira dama Janja da Silva é uma mulher gigante que orgulha e orgulhará o Brasil, ao lado de Lula. Enquanto isso, quem acredita em fofoca vai ficando cada vez menor.

Marcos Cardoso – O sergipanês autêntico chama guisado, carne cozida, de carne frita. Dizemos: carne frita de sergipano. E quem quer mudar? Vá entender.

Ciro Nogueira – As pesquisas não mentem: apesar de toda a passação de pano, o Lula está estagnado. Do ponto de vista popular, subiu a rampa em 01 de janeiro e parou ali.