Aliança para viabilizar candidatura

Uma aliança política entre o presidente Lula da Silva, o governador Fábio Mitidieri (PSD-SE) e o ex-ministro Márcio Macedo (PT) para viabilizar a candidatura deste último a deputado federal em 2026 pode ser um divisor de águas na política sergipana e ter reflexos significativos no cenário nacional. A aproximação entre PT e PSD pode sinalizar o fim da polarização entre Rogério Carvalho (PT) e Mitidieri, que disputaram o governo em 2022, embora isso seja dúvida. Com Márcio Macedo como figura de consenso, o PT pode se reposicionar como força de apoio ao governo estadual, ampliando sua influência institucional. Mitidieri tem apoio de mais de 80% dos prefeitos sergipanos. Se essa estrutura for mobilizada para Macedo, ele se torna um dos favoritos à Câmara. Isso também pode consolidar a presença do PT em municípios onde antes era frágil, criando uma rede de sustentação para 2026.

Tem mais, a oposição bolsonarista, que tenta agora se reorganizar em Sergipe, pode encontrar mais dificuldades para formar palanques competitivos. Sabe-se bem que Sergipe é um Estado estratégico no Nordeste, região onde Lula tem sua base mais sólida. E um palanque unificado com PSD e PT pode garantir votos e articulação política para a reeleição presidencial. Se bem sucedida, essa costura pode servir de modelo para outros Estados onde o PT precisa ampliar sua base sem abrir mão do protagonismo e a presença de Márcio Macedo, um dos petistas mais próximos a Lula, garante que o presidente tenha um interlocutor direto no Estado.

O PSD tem como presidente nacional Gilberto Kassab e se posiciona como partido de centro. Uma aliança sólida em Sergipe pode reforçar essa imagem e abrir espaço para mais ministérios ou apoio legislativo, mas não se pode esconder que há riscos e desafios com a existência interna no PT, que também pode provocar ciumeira entre aliados de Mitidieri, porque outros nomes do PSD e de partidos da base podem se sentir preteridos se o apoio for exclusivo a Macedo, o que não será. Mitidieri cumpre seus compromissos com os aliados de sempre. Caso o governo federal enfrente desgaste até 2026, a força da aliança pode diminuir. Entretanto, essa articulação se for bem conduzida, pode transformar Sergipe em um laboratório político para a coalizão governista.

Segue os prints publicados no Diário Oficial do Município, dos exonerados em 03/11/2025.

Extra, demissões de ligados a Ricardo

A prefeitura de Aracaju, através de ato da prefeita Emília Corrêa (PL), publicados no DO do Município, demitiu ontem Luiz Daniel Silva dos Santos, Fredson Navarro Silva de Deus e Osvaldo Souza Santos, todos ligados e indicados pelo vice-prefeito Ricardo Marques.

*** Ricardo, em conversa exclusiva com Plenário, admitiu que “é prerrogativa da prefeita exonerar e nomear da forma como melhor entender”.

*** Ricardo disse ainda: “sigo fiel ao agrupamento de oposição e ao projeto que nos trouxe até aqui. Continuo fazendo minha parte como vice-prefeito e ajudando a melhorar a vida de nossa população”. ‎

Previsão de racha inevitável

Apesar do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) dizer que segue fiel ao agrupamento da oposição, aliados seus, inclusive de outros partidos, como o Podemos, estão convícto de que ele vai romper definitivamente.

*** Um deles levantou a possibilidade da candidatura a governador pelo grupo. Ricardo, entretanto, prefere tentar mandato de deputado federal.

Fábio vai ao sertão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) passou o dia no sertão, entregando obras que, segundo ele, “transformam a vida do nosso povo”.

*** Segundo o governador, em Gararu, por exemplo, “inauguramos a Adutora do Povoado Barriguda e a nova Rodovia João Dionísio de Matos (SE-175)”.

Lula quer apoio para Márcio

Especula-se que o presidente Lula se reunirá com o governador Fábio Mitidieri para iniciar tratativas de uma aliança entre PSD e PT de Sergipe. Lula tem uma prioridade: garantias para que Márcio Macedo dispute a eleição de deputado federal com chances de vitória.

*** Segundo fonte, Lula tem planos para Márcio no seu quarto mandato de presidente e para isso precisa que ele retorne à Câmara Federal. Uma coisa é certa, a relação entre Márcio e Lula, nesses dez anos, é de confiança e muita reciprocidade política.

Márcio veio a Sergipe

Aliás, o ex-ministro Márcio Macedo esteve em Sergipe na semana passada e iniciou conversas com futuros apoios de várias lideranças do Estado.

*** Desde prefeitos, vices, vereadores, deputados estaduais e lideres de movimentos sociais e sindicais.

Jeferson está certo

O deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) será mesmo o vice-governador de Mitidieri (PSD) que disputa a reeleição em 2026.

*** Jeferson tem trabalhado intensamente e fechado com lideranças políticas e prefeitos do interior. Na Assembleia, ele já tem garantido o apoio de grande maioria dos colegas.

*** Jeferson tem se destacado pelo trabalho que realiza na Alese em favor de Sergipe e sua população.

Kitty vice-líder na Alese

O governador Fábio Mitidieri (PSD) já declarou que a eleição de 2026 começou e tem feito movimentos estratégicos para consolidar sua base.

*** Um dos mais comentados foi o convite à deputada Kitty Lima (Cidadania), da oposição, para ser vice-líder do Governo na Assembleia.

*** A jogada surpreendeu aliados e adversários.

Davi disputa Federal

O delegado André David (Republicanos) tem como “plano hoje” disputar a Câmara Federal e já começou a conversar com lideranças e eleitores, para construir um projeto sólido.

*** André David desfaz, assim, a informação de que seria candidato a governador, dentro de uma estrutura que ainda precisaria de maior consolidação.

Não causa dificuldade

O deputado federal Rodrigo Valadares (União), que assume o PL em março, disse ontem que a ida do prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, para o Podemos, não causa nenhuma dificuldade.

*** Acrescenta que o PL terá chapa completa. Valmir é um amigo, é legítimo que ele busque um partido para comandar. Isso não muda nada na organização do PL. Que terá candidato a governador.

Emília é que decide

O vereador Lúcio Flávio (PL) diz que tem uma líder política local chamada Emília Corrêa (PL) e um líder político nacional chamado Jair Bolsonaro. Acrescenta que “nosso agrupamento político de oposição certamente terá um nome para apresentar à sociedade no ano que vem”.

*** Avisa que “a população terá garantido o seu direito de rejeição ao atual Governo e o nome que apontaremos será decidido pela nossa líder Emília”.

*** A prefeita decidirá se será ela ou qualquer outro nome que disputará o Governo do Estado pela oposição no ano que vem.

Edvaldo e Edson Passos

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) esteve em Itabaiana a convite do empresário Edson Passos. Os dois trataram sobre eleições 2026.

*** A informação é que Edson pode caminhar em Itabaiana empunhando a bandeira de Edvaldo para o Senado e ele para deputado estadual, comandando pelo PDT.

*** A ex-deputada Maria Mendonça já desistiu publicamente de retornar à política.

Alessandro em Dores

O Senador Alessandro Vieira esteve em Dores para entrega de nova viatura à Guarda Municipal, fruto de ementas parlamentares e que já está reforçando a segurança da população.

*** O senador aproveitou a visita para estudar, junto com a prefeita, a possibilidade de viabilizar novas obras para o Município.

Risco em disputar Governo

Pela primeira vez o eleitorado de Sergipe vê a indicação de nomes para disputar o Governo, sem a mínima expressão política e de trabalho decisivo para o Estado.

*** Segundo um político influente, esses novos nomes nunca estiveram mais profundamente ligados aos problemas do Estado e se revelam como lideranças casuais, que não têm força ou expressão política.

*** Aconselha que esses entusiasmados por uma votação discreta, não corram o risco de disputar um mandato importante como o Governo e, naturalmente, se perderem no caminho de um futuro político sem história.

Valmir a majoritário?

Valmir de Francisquinho afirmou, em entrevista, sua posição para o próximo pleito, colocando seu nome à disposição para a disputa majoritária.

*** Francisquinho deixa certo que pode se candidatar ao Governo do Estado ou para o Senado Federal.

Sobre traficante trabalhador

Rodrigo Valadares (União) diz que vereadora do Psol acha que “traficante é trabalhador que precisa ter direitos”.

E acrescenta: “ela diz que a esquerda transforma criminosos em vítimas” e acha que “essa gente não defende o povo, porque enquanto inocentes morrem, policiais dão a vida. Eles defendem quem espalha o terror”.

Difícil para eleger dois

Muito difícil um partido em Sergipe eleger dois deputados federais. Essa possibilidade do presidente Lula conversar com Fábio Mitidieri para apoiar Márcio Macedo à Câmara Federal chateia outros candidatos.

*** O PT tem como a reeleição do federal João Daniel como certa para 2026, mas à presença de Márcio e o apoio presidencial põe em risco que João se mantenha em Brasília.

Sem nome para enfrentar

Um deputado estadual disse ontem que o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem 21 parlamentares na Alese que o apoiam. Um deles, da grande Aracaju, aderiu recentemente ao Governo.

*** Acha que Fábio se reelege levando em consideração que não tem nome para enfrentá-lo em 2026. Admite que se Valmir puder ser candidato é o único que tem alguma chance.

Voto feminino chega a 93 anos

O deputado João Daniel (PT) diz que mulheres que lutaram e romperam barreiras em 1932 mostraram que democracia só existe quando todas têm voz.

E acrescenta: “seguimos firmes, garantindo igualdade, respeito e presença feminina nos espaços de decisão”.

*** Ontem fez 93 anos do primeiro voto feminino nos pleitos eleitorais no Brasil.

Linda se solidariza

A deputada Linda (Psol) soma-se à rede de solidariedade à professora Jaques Muniz, pesquisadora e especialista em segurança pública.

*** – Jaques vem sofrendo ataques de cunho misógino, machista e LGBTfóbico dessa extrema direita, que não aceita ver uma mulher não se intimidando com o debate, disse.

Roberto Freire e Cidadania

O ex-deputado federal Roberto Freire reassume a Presidência Nacional do Cidadania, após impasse jurídico.

*** Segundo informação que chega à coluna, Freire pretende sentar com o governador Fábio Mitidieri, para alinhar o partido em Sergipe, que pode fechar federação com PSD.